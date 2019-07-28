Синоптики рассказали о резком похолодании на следующей неделе

Лето покинет Россию на следующей неделе. В столице ожидается похолодание. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда сообщил главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, в воскресенье на большей части России погода будет вполне июльская: много солнца и без осадков. Температура воздуха достигнет +25, местами +30 градусов.

"Но уже в начале следующей недели погода будет меняться, температура воздуха будет быстро понижаться, в течение нескольких суток, до вторника, температура воздуха понизится почти на 10 градусов", - рассказала Позднякова.

По ее словам, ночью температура воздуха опустится до +5… +10 градусов, дневная температура в столичном регионе: +11… +16 градусов. В столичном регионе самыми холодными днями следующей недели будут понедельник и вторник.

А вот с первых дней августа температура воздуха в Москве начнет расти, и к 3-4 августа московское лето вернется к устойчивым показателям в 20-22 градуса тепла.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что пятница, 26 июля, стала самым жарким днем с начала месяца в Москве. Воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса.

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Кажется, погода сходит с ума. Причем, не только в России, но и в Европе! В Германии, Бельгии и Франции побиты все температурные рекорды – столбики термометров перевалили за отметку в +40 градусов. Даже восстановление Нотр-Дама пришлось отложить: старая каменная кладка сохнет и трескается, а это может привести к обрушению собора. Жара и солнце воцарились даже на туманном Альбионе: в Британии стоят рекордные +38 градусов.

Москвичи и жители Центральной России, напротив, вынуждены доставать осенние куртки.(подробности)