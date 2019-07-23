Турнир по мини-футболу и Strongmen Battle с Джеффом Монсоном: Московский спорт в Лужниках

Большой летний день спорта пройдет на Лужниках 27 июля. Все желающие смогут понаблюдать за соревнованиями профессионалов и принять участие в состязаниях в рамках праздника "Московский спорт в Лужниках".

- Будет более 40 спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня, - рассказывают в Департаменте спорта Москвы.

Запланировано много спортивных мероприятий, в их числе массовый турнир по мини-футболу, в котором примут участие 634 команды. Игры будут проходить на 42 полях. Схожий размах и на стритбольных площадках – свыше 2000 участников на 30 кортах.

Соберутся самые сильные люди планеты, чтобы принять участие в чемпионате мира по воркауту. Участников более 65, все они приедут из 40 стран Евросоюза, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Еще одна крутая площадке - Moscow City Games. Фактически это будет большой город для экстремальных велосипедистов. Здесь пройдут соревнования в нескольких дисциплинах. Любителям оценить акробатические трюки – сюда.

- На этой же площадке пройдет чемпионат России в дисциплинах горного велосипеда, - рассказали организаторы.

Известный в России боец, а ныне политик Джефф Монсон посетит Strongmen Battle или Битву Силачей. Это будет зрелищное шоу. Атлетам нужно будет выполнять упражнения со снарядами, которые вряд ли можно встретить где-либо.

На площадке "Игры героев" будет весело детям, там пройдут испытания по легкой атлетике, подготовлена полоса препятствий (преодоление заборов, сетки в горизонтальной плоскости).

Что еще?

- 500 шахматных столов,

- 70 столов для настольного тенниса,

- 50 столов настольного хоккея,

- 12 площадок бадминтона,

- 10 площадок для "городков",

- площадка сдачи норм ГТО,

- площадка хоккейного клуба ЦСКА с Кубком Гагарина,

- площадка баскетбольного клуба ЦСКА с Кубком чемпионов Евролиги

- площадка с трофеями футбольного клуба Локомотив.