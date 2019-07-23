2019-07-23T15:21:53+03:00
Москва

Туристы чаще выбирают для своих поездок Москву среди городов Европы

Путешественникам нравятся недорогие цены на столичные отели
Светлана ВОЛКОВА
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Кроме того, в списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31-е местоКроме того, в списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31-е местоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Москва стала одним из самых интересных для туристов городов Европы. К такому выводу пришли эксперты международного туристического сервиса momondo.ru. Они проанализировали запросы пользователей на отели и назвали самые популярные направления для путешествий.

В этом рейтинге Москва занимает седьмое место среди европейских столиц по доступности отелей высшей категории. Причем столица России входит в первую двадцатку общемирового рейтинга по этому показателю.

Кроме того, в списке мировых столиц, вызывающих у туристов наибольший интерес, Москва занимает 31-е место. А в перечне самых востребованных городов Европы - 19-е место. В тройке лидеров - Лондон, Париж и Амстердам.

Эксперты уточнили, что ночь в столичном отеле обойдется в среднем в пять тысяч рублей. Эта цифра поставила Москву в середину списка 50 самых доступных для туристов столиц в мире. Для сравнения: самый дорогой ночлег оказался в отелях столицы Монако, Багамских и Сейшельских островов, Израиля и острова Маврикий - от 13,9 до 26,8 тысячи рублей.

А самый дешевый - в столицах Лаоса, Казахстана, Камбоджи, Турции и Индонезии. За ночь в отеле здесь возьмут от 2,4 до 3,5 тысячи рублей.

В ТЕМУ

Перечислять достопримечательности Москвы можно бесконечно — по части всего интересного столица точно «резиновая». Вне зависимости от того, что интересно именно вам. Узнайте, что посмотреть в первую очередь (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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