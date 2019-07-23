Не отходы, а ресурсы

Отходы добычи и переработки полезных ископаемых хотят сделать востребованным ресурсом. Тема создания спроса на них обсуждалась экспертами и представителями отрасли на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Вопрос был поднят на совместном заседании комитета РСПП по экологии и природопользованию и комиссии по горнопромышленному комплексу. Участие в нем принимали представители Министерства энергетики и Минэкономразвития, а также эксперты, представляющие ведущие научные и исследовательские организации, специализирующиеся на данной тематике. Вел заседание первый заместитель комитета РСПП по экологии и природопользованию, генеральный директор компании ЕвроХим Игорь Нечаев. Отметим, что для ЕвроХима тема ответственного отношения к природе и разумного подхода к использованию ресурсов особенно актуальна: холдинг инвестирует значительные средства, чтобы поддерживать экологический баланс в регионах своей работы.

Золошлаковые отходы (отходы, образующиеся в результате горения угля), вскрышные и вмещающие породы (породы, покрывающие и вмещающие полезное ископаемое), а также на отходы обогащения полезных ископаемых могли бы более активно использовать в своей работе Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и ОАО «РЖД». По итогам обсуждения было принято решение провести научно-исследовательские работы по обоснованию целесообразности создания спроса и вовлечения в хозяйственный оборот всех вышеперечисленных отходов. При формировании же правовых основ вовлечения техногенных отходов в хозяйственный оборот от момента их образования до переработки и реализации участники рынка рассчитывают на поддержку Правительства РФ.