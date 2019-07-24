Июльские морозы: в Москве похолодает до 13 градусов

Похоже, июльские прохлада и дожди — это не единственный сюрприз, который погода приготовила для жителей столицы.

- В четверг погода существенно не изменится, однако потеплеет, - предупреждают в Гидрометцентре России. - Благодаря антициклону и восточным ветрам к концу недели воздух прогреется до +28 градусов. Дождей с каждым днем будет все меньше, и такое тепло будет радовать москвичей до субботы включительно.

Но уже в воскресенье погода кардинально изменится — днем будет не выше +18 градусов. А в понедельник и вторник предварительные прогнозы обещают всего 13 градусов тепла днем и 8 ночью. И это 29 - 30 июля!

- Север европейской части России освободится от циклонов, которые не пускали к нам холодный воздух с Северного полюса, - объясняют метеорологи. - И начнется так называемое ультраполярное вторжение - холодные воздушные массы прямиком двинутся к нам. В результате температура в Москве будет отставать от климатической нормы на 8-10 градусов. В некоторых городах возможно обновление исторических минимумов температуры.

В столице такой рекорд для 29 июля был поставлен больше века назад — в этот день в 1916 году днем было всего 5,6 градуса! А самое холодное 30 июля было совсем недавно, в 2006 году — в этот день термометры показали всего 7,6 градуса тепла.

Возвращения летнего тепла москвичам стоит ждать не раньше начала августа. Столбики термометров двинутся вверх, видимо, только в субботу, 3 августа, а до тех пор лучше не убирать далеко зонты и теплые вещи.