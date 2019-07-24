Кого хочешь выбирай

БОГАТЫЙ ЛАНДШАФТ

Если сравнить политический ландшафт в главном мегаполисе России с той картиной, что наблюдали москвичи пять лет назад, на предыдущих выборах в городской парламент, можно придти к нескольким интересным выводам.

Первый и, наверное, главный, такой. Каких бы взглядов на жизнь вообще, и на политику в частности обычный, среднестатистический москвич ни придерживался - от самых либеральных до самых консервативных - он в этот избирательный цикл сможет найти того, кто представит его взгляды в Мосгордуме. И будет способен их отстаивать.

Откуда такая уверенность? Достаточно посмотреть на то, какие партии и движения представляют зарегистрированные кандидаты в депутаты.

Что мы видим? Мы видим полный спектр: от КПРФ и «Коммунистов России» до «Партии Роста» и «Яблока», от «Справедливой России» и «Родины» до «Гражданской силы», «Зеленых» и либерал-демократов.

То есть, в думу Москвы идут представители девяти самых разных политических сил. От самых левых ( и умеренно левых) до правых (кроме ультра-правых) - это, разве, не подтверждает разнообразие того самого политического ландшафта?

Кто те люди, которые собираются представлять интересы москвичей ( и защищать их) в главном законодательном органе 15-миллионного города? Насколько они знакомы с нуждами и чаяниями людей, живущих в их округах?

ОТ ЧЕМПИОНКИ ДО ПУБЛИЦИСТА

А люди эти прошли через огромное число трудностей. Которые преодолевали их с потом, кровью и надеждой.

Возьмем округ №4. Это престижные Строгино, Крылатское и часть Кунцево на западе и северо-западе столицы. Зарегистрированы кандидатами тут представители коммунистов, либерал-демократов и справедливо-россов, с которыми поборется олимпийская чемпионка Мария Киселёва. Она была представителем президента Путина, сейчас - самовыдвиженец.

Почему 44-летняя выдающаяся спортсменка стремится стать депутатом именно от этого округа? В самом современном и универсальном спортивном комплексе Москвы ( а, возможно, и страны) «Янтарь», расположенном в Строгино, напротив лучших пляжей столицы, с 2010-го работает уникальная школа синхронного плавания. Киселёва, у которой три медали высшей олимпийской пробы, из десятков местных девчонок готовит тех, кто сможет продолжить ее победную поступь на европейских и мировых чемпионатах. Рядом, под одной крышей, работают школа фигурного катания выдающегося тренера Чайковской, чемпионы мира занимаются с детьми хоккеем, акробатикой… Мария Киселева прошла все ступени пирамиды, и знает, как вырастить детей здоровыми, целеустремленными, успешными. Понимает, как защитить их права в самых непростых ситуациях - и разве не этого же хотят родители , живущие на западе столицы?

В округе №5 лауреат ТЭФИ, телеведущий и главред радио «Говорит Москва» Роман Бабаян баллотируется в Мосгордуму от Филей и Хорошево-Мневников, которые сейчас бурно застраиваются современными жилыми комплексами. В числе его соперников - кандидаты от трех партий представленных в Госдуме.

Отец троих детей, работавший в полусотне стран мира, в том числе в горячих точках, от Чечни до Таджикистана , от Югославии до Ирака и Афганистана. Он знает цену мира и цену войны, и понимает, как могли быть жить мирно рядом люди разных национальностей на примере родного Баку и хочет, чтобы в ставшей родной Москве это межнациональный мир никто не нарушал.

В округе №6 в Ховрино и Дегунино «яблочник» Евгений Бунимович поборется с еще пятью кандидатами, и не только от парламентских партий.

Уполномоченный по правам ребенка Москвы, Бунимович три созыва поработал в городском парламенте. Кто лучше коренного москвича, родившегося в семье потомственных педагогов, поэта, публициста и преподавателя с богатым депутатским стажем сможет точно (и точечно) выразить чаяния тех, кто живет в столице, на ее севере, в непростых районах с весьма пестрой социально-экономической и национальной мозаикой?

Новые лица несистемной оппозиции на этих выборах увидел популярный журналист и блогер Максим Кононенко. В своем Telegram-канале он отметил, что к участию в выборах в городской парламент допущены «те независимые кандидаты, кто реально занимались сбором подписей избирателей». И называет Романа Юнемана, Дарью Беседину, Дмитрия Клочкова, Максима Круглова и Сергея Цукасова. ПО мнению Кононенко, именно такие люди приходят на смену таким персонажам, как Илья Яшин и Любовь Соболь. Они, считает журналист, «просто торгуют своей заслуженностью по выслуге лет», и «Мосгордума им нужна никакая, им нужно поорать».

Тем не менее, и от диалога с такими людьми власть все-равно не отказывается.

ПРОТИВ ЧЕГО ПРОТЕСТУЕМ?

Тех, кому отказали в регистрации кандидатами, в два раза меньше по сравнению с 2014-м. Среди не прошедших сито проверки - представители практически всего политического спектра (в том числе и так называемой «партии власти»). Но только полтора десятка представителей «несистемной оппозиции» решили, что это атака именно на них. Но и тут власть не спряталась в ракушку. С самыми активными протестующими встретилась, невзирая на больничный, глава ЦИКа Элла Памфилова.

О контексте и выводах от этой встрече и о общей картине, которая сложилась накануне выборов в Мосгордуму, «КП» поговорила с членом обещественной палаты Москвы Павел ДАНИЛИНЫМ.

- Те, кто не прошел регистрацию, смогли всё обсудить с главою ЦИКа - разве это не пример открытости власти?

- Заявление Эллы Пафмиловой в адрес кандидатов, которых не зарегистрировали, абсолютно корректно. Она указывает на то, что если есть недовольство решением территориальных комиссий, которые регистрирует или не регистрирует кандидата по округу, то должна быть апелляция. И будет тщательное рассмотрение этой апелляции в рамках правового поля.

- ЦИК над схваткой, или он участвует в спорных ситуациях?

- Речь о рассмотрении апелляций в МГИКе. Но и специалисты от ЦИКа могут участвовать в этом процессе. Был дан прямой ответ на попытку шантажировать власть митингами.

- Но все-равно продолжаются требования допустить при любом раскладе

- Предвыборная борьба идет демократично, открыто и честно. Когда группа недовольных вышла на митинг на Сахарова - там была лишь малая часть из кандидатовы, которых не зарегистрировали. А почему единороссы и коммунисты не вышли? Наверное, знали что с подписями были недочеты.

- Недочеты, это мягко сказано...

- Да, мертвые души, неправильно отпечатанные листы подписные. Были вскрыты подпольные фабрики по рисовке протоколов. И как в к этому относится? Все это вместе должно было бы привести к отказу - и привело.

- Не было ощущения, что эти люди в любом бы случае выходили бы на митинг?

- Именно так! Да, есть там прекрасные люди которых вроде бы стоило регистрировать по дефолту. Вроде Митрохина - бывшего выдвиженца в кандидаты на выборах президента. Или Гудкова, бывшего депутата Госдумы. Но, если мы говорим о честности, то все депутаты должны быть в равных условиях. Если они захотели проскочить, просто нарисовав, а потом начав шантажировать - это подход не правильный.

- Независимые наблюдатели констатируют - конкурентность на этих выборах повысилась? Очевидно повысилась.

- Бесспорно! У москвичей появился более широкий выбор. Стало больше самовыдвиженцев. Партийное присутствие широкое - девять партий. Нет никаких оснований говорить о недемократичности выборов.

- Для кого то - есть...

- Есть люди которым нравится бузить. Есть те, кто на этом ловит хайп. А для Навального и ему подобных главное - получиить повод, чтобы устроить в Москве это действо. И им все равно - Москва это или провинция! Лето пришло - летом надо пошуметь на улице. Посмотрите на людей, которые вышли в прошлую субботу - это политический актив либеральных и отчасти националистических и анти-системных сил.

- Если они пойдут в грядущую субботу к мэрии?

- Им нужна максимальная конфронтация. Уверен, у правоохранительных органов хватит выдержки, чтобы не допустить перехода этого процесса в деструктивное русло.