2019-07-24T18:46:37+03:00
Политика

Личной безопасности не гарантируют

Полиция строго предупредила участников возможной протестной акции
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Полицейские у стен Мосгоризбиркома, 14 июля 2019 г.Полицейские у стен Мосгоризбиркома, 14 июля 2019 г.Фото: REUTERS
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На прошедшей в воскресенье на проспекте Сахарова акции протеста незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и их сторонников известный блогер-оппозиционер Алексей Навальный озвучил ультиматум столичным властям: или они допускают до выборов всех кандидатов, или в ближайшие выходные устроят митинг у здания мэрии. Между тем, никакого заявления или уведомления на проведение какой-либо акции никто в мэрию Москвы не подавал. Очевидно, что несистемные оппозиционеры целенаправленно идут на обострение, рассчитывая подставить будущих участников несанкционированной акции под разгон силами правопорядка для еще большего разжигания конфликта. В связи с этим полиция Москвы призвала горожан не ходить на акцию оппозиции у мэрии.

- Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем, - говорится на сайте ГУ МВД по Москве. - В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой.

Предупреждают на сайте не только участников, но и организаторов, напоминая, что «ответственность за безопасность возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий».

И это не просто слова. В столичном управлении Следственного комитета сообщили, что уже возбудили уголовное дело «о воспрепятствовании деятельности избиркомов по факту проведения несогласованного митинга у здания Мосгоризбиркома». Речь идет об угрозах насилия, звучавших от участников такой же несогласованной акции у Мосгоризбиркома 14 июля (ст. 141 УК РФ, максимальный срок наказания по части 2, пункт «В» - 5 лет лишения свободы).

Одного из вдохновителей будущей субботней акции Алексея Навального полиция задержала в среду утром, когда он вышел на утреннюю пробежку. Его адвокат сообщила, что блогеру-оппозиционеру предъявлена часть 8 статьи 20.2 КОАП (повторное нарушение правил организации публичного мероприятия). Не исключено, что он может отправиться на очередные «несколько суток ареста» ради его же спасения. Потому что выходить на акцию физически после призывов к ней для Навального означало бы превратить свой условный срок, под которым он сейчас «ходит», в реальный.

Впрочем, это не первый раз, когда вместо Навального в колонию отправляются совсем другие люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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