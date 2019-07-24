ЛДПР идет к победе с наибольшим числом кандидатов

В эту кампанию в Мосгордуму ЛДПР выставила максимальное количество кандидатов - 45. Среди которых есть и служащие, и предприниматели, и студенты с пенсионерами. Средний возраст - 35 лет. А в перечне задач: борьба с черными риэлторами и эвакуаторщиками, доступность высшего образования, открытие в столице дешевых заведений с русской кухней и многое другое.

Как рассказал в среду на пресс-конференции Владимир Жириновский, его партия ратует за переход на дистанционное электронное голосование по всей стране ("при таких урнах голосов у ЛДПР в два раза больше") и на голосование только по партийным спискам.

-В данном случае говорю не о Москве, а о стране, где одномандатные округа - это зачастую сепаратизм, местничество, спайка, очковтирательство и вертикаль подарков. И началось это еще при советской власти, - отметил лидер ЛДПР. - Эта кампания - шаг вперед по сравнению с советской властью, из-за которой я в 1986 году даже не дошел до избиркома. Прогресс есть. Но в Москве много антигосударственных политических сил и деятелей, которые готовы сдать страну, нанести удар в спину. Такой "коллективный Плахотнюк" (бежавший из Молдавии олигарх. - Ред.), способный набрать по стране 2%.

-Как вы оцениваете конкуренцию в нынешней кампании в свете отказа в регистрации известным кандидатам-самовыдвиженцам от несистемных оппозиционеров до пранкера Вована? - спросила Жириновского "Комсомолка".

-К слову, так называемые демократы боятся встречаться с нами даже до выборов. У коммунистов такое же чванство. Были бы хорошо, чтобы не было проблемы допускать-не допускать к выборам. Но когда ЛДПР 20 лет назад не допустили к выборам в Госдуму из-за неуказанной машины, которую угнали, никто не встал на нашу защиту. Это плохо. Давайте выступать в защиту без партийных пристрастий. А то даже митинги не можем провести без проблем с выбором места. Пушкинскую площадь мне второй год не дают. Предлагают загончик на Суворовской площади и Белорусский вокзал, а там в противогазе надо стоять...

Мы за конкуренцию и уже вносили законопроект о том, что никому нельзя отказывать в регистрации и никого нельзя снимать до дня выборов. Пусть все решает избиратель.

О ЧЕМ ЕЩЕ СКАЗАЛ ЖИРИНОВСКИЙ: "ЦВЕТНЫЕ" РЕВОЛЮЦИИ НАЧИНАЮТСЯ С ВЫБОРОВ

- "Цветные" революции начинаются с непризнания выборов, в данном случае - с отказа в регистрации. Но это только Мосгордума, и другие города поддерживать протесты не будут. А вот 2021 год может быть напряженным. Надо разрешать проводить любые митинги и в форме закона запретить избиркомам отказывать в приеме документов и регистрации.