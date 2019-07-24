Топ-10 мест для китайских туристов в Москве: Новодевичье кладбище, Мавзолей и цирк

Москва хорошеет — туристов становится больше. Едут со всех стран, но больше всего из Китая.

- Количество китайских туристов, посетивших столицу в 2018 году, увеличилось на 26% и составило 803 600 человек, - рассказали «Комсомольской правде» в Комитете по туризму города Москвы.

Для чего китайские туристы отправляются в Москву и что хотят посмотреть здесь в первую очередь? Топ-10 их предпочтений собрал Комитет по туризму города Москвы.

1. Кремль и Красная площадь

Оно и понятно — здесь Мавзолей. Для них это не только усыпальница, но и памятник социалистического строя. Китайцы также заказывают экскурсии в Кремль, проводят в Александровском саду по три-четыре часа. Обязательный пункт программы – Оружейная палата и Алмазный фонд.

2. Цирк на Цветном бульваре

Китайский цирк - один из лучших коллективов мира. Но московский цирк китайцы тоже уважают. Поэтому почти каждый день собираются у московского цирка на Цветном бульваре. Особенно много пенсионеров, считающих себя большими знатоками циркового искусства.

3. Новодевичий монастырь

Чаще всего их интересует не столько монастырский комплекс, сколько Новодевичье кладбище. Китайцы о нем знают даже больше, чем современные москвичи. Ведь здесь похоронены известные людей страны: деятели искусства, выдающиеся деятелей и высокопоставленные лица правительства и партии Советского Союза. Но, главное, что именно здесь был похоронен лидер Коммунистической партии Китая Ван Мин и его супруга.

В прошлом году Москву посетили больше 800 тысяч китайских туристовФото: Михаил ФРОЛОВ

4. Воробьевы горы и МГУ

На смотровой площадке практически всегда можно встретить китайцев — они любят фотографировать и бывают здесь часами. Интерес к МГУ тоже имеет свое объяснение - невероятная любовь китайцев к архитектуре сталинского периода, особенно – к высоткам.

5. Третьяковская галерея

Речь о Третьяковке в Лаврушинском переулке. Китайцы даже просят гидов, чтобы им увеличили время пребывания до двух часов (стандартно им предоставляют около 1 часа). И рассматривают все – и иконы, и классическую русскую живопись.

6. ВДНХ

Туристы любят здания с необычной архитектурой. Особенно, сталинской. Центральный павильон и вовсе напоминает выставочный центр в Шанхае, который был построен советскими специалистами в знак дружбы Китая с Советским Союзом. Также им нравятся декорированные «дворцовые» фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

7. Метро

Часами они могут рассматривать живопись и украшения на станциях «Белорусская», «Маяковская», «Новослободская» и «Комсомольская» (последняя - главный объект туристического фотографирования). Многие китайцы говорят, что приехали в Москву именно для того, чтобы посмотреть метро. Поэтому посещают даже дальние станции, которые недавно открыли. Новым хитом становится «Коммунарка».

8. Коломенское

В первую очередь туристы из Китая едут сюда, чтобы насладиться гармоничными видами и побродить по тенистым аллеям. Но есть и те, кому это место интересно и с исторической точки зрения. А здесь была когда-то расположена царская резиденция.

9. Старый Арбат

Китайцы в курсе, что Арбат – одна из немногих из сохранившихся до сих пор старейших столичных улиц. Здесь много исторических зданий, музеев и огромный выбор сувенирных магазинов. Они любят покупки. На первом месте предпочтений — матрешки, на втором — платки (павлопосадские и пуховые оренбургские), на третьем - шапки-ушанки. Отдельно стоит сказать про фарфор и ювелирные изделия.

10. ГУМ и ЦУМ

Покупать модную одежду китайцы тоже любят. Предпочитают для шоппинга — ГУМ и ЦУМ, потому что люксовые вещи в Москве дешевле. Да, к тому же, оба этих здания являются историческими памятниками.