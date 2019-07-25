Москвичи смогут пожениться в усадьбе «Остафьево» и в особняке в Серебряном бору

Сказать «Да!» под звуки марша Мендельсона влюбленные могут в музее-усадьбе «Остафьево» и в особняке в Серебряном бору. Столичные загсы открыли две дополнительные площадки для официальной церемонии регистрации брака. Теперь всего их в городе уже 25.

Свой семейный союз можно скрепить подписями и кольцами, к примеру, в таких местах, как «Москвариум» на ВДНХ, Останкинская телебашня, Московский планетарий, храм Матроны, башни «Москва-Сити». Чтобы попасть сюда, достаточно написать заявление в загсе и заплатить госпошлину в 350 рублей.

Вдобавок есть еще 11 площадок для выездной регистрации брака. Среди них - памятник архитектуры, жилой дом Клюева в Московском зоопарке или Петровский путевой дворец (полный список - на сайте Управления ЗАГС Москвы). Сюда уже нужно приходить не только с оплаченной госпошлиной, но еще и с отдельной суммой за услуги загса примерно в 25 - 30 тысяч рублей.

Две новые площадки для регистрации брака, как и все остальные, с интересной историей и красивыми видами. Усадьба «Остафьево» или «Русский Парнас» - уникальный памятник русской усадебной культуры XIX века, один из центров культурной жизни России. При жизни хозяина Остафьева поэта князя Петра Вяземского в усадьбе бывали Пушкин, Жуковский, Боратынский, Мицкевич, Грибоедов, Гоголь. В Остафьеве Карамзин работал над «Историей государства Российского».

До наших дней уцелели лишь основные постройки усадьбы. Главный дом построен в 1806 году в стиле классицизма предположительно по проекту архитектора школы Михаила Казакова. Сохранилась старая липовая аллея «Русский Парнас». В 1911 - 1913 годах последний владелец Остафьева граф Шереметев поставил в усадебном парке памятники Карамзину, Пушкину, Жуковскому, Вяземским.

В 2016 году после реставрации в усадьбе восстановили историческую планировку главного дома дворцового комплекса, утраченную в 50-х года прошлого века. В парадных залах первого этажа воссоздали быт усадьбы первой трети XIX века. Здесь можно увидеть мебель, принадлежавшую князьям Вяземским, старинные книги, живопись, графику и другие ценности из фондового собрания музея и Московского музея-усадьбы «Останкино».

Усадьба «Остафьево» находится в Новой Москве, в поселении Рязановское, в селе Остафьево. Скорее всего, первыми здесь поженятся жители ближайших Троицкого или Новомосковского округов столицы. Чтобы провести торжественную церемонию в усадьбе «Остафьево», нужно подать заявление в отдел ЗАГС Южное Бутово (г. Москва, ул. Маршала Савицкого, д. 28).

А тем, кто любит природу и красивые пейзажи, наверняка понравится особняк в Серебряном бору. Дом стоит в природном заповеднике на берегу Москвы-реки. Отсюда открываются романтические виды на лес и реку. Чтобы зарегистрировать здесь свой союз, надо подать заявление в Хорошевский отдел ЗАГС (г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 23, корп. 2).