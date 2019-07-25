Новый автомобильный Карамышевский мост через Москву-реку достроят в 2020 году

Заканчивается строительство 600-метрового автомобильного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки. Как ведутся работы 25 июля посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- В Нижних Мневниках в одной точке сошлись два больших транспортных проекта Москвы - строительство Северо-Западной хорды и Большой кольцевой линии метро. Северо-Западную хорду, автомобильную часть в прошлом году закончили, осталась узкая горловина, Карамышевский мост грузовой, который по своей пропускной способности не обеспечивает движение по Северо-Западной хорде. Поэтому пришлось принять решение о строительстве нового балочного моста, которое идет полным ходом, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы ознакомился с ходом строительства моста.Фото: Иван МАКЕЕВ

Для монтажа бетонных блоков используются краны грузоподъемностью 750 тонн. В настоящее время строители возвели опоры на обеих сторонах реки, почти построили 200-метровый пролет через канал имени Москвы.

Строительство 600-метрового автомобильного моста через Карамышевское спрямление Москвы-реки подходит к концу.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Конструкции для моста были произведены на Борисовском заводе мостовых металлоконструкций (Белгородская область), который поставлял свои изделия и для сооружения Крымского моста, - рассказали в мэрии Москвы.

200-метровый пролет через канал имени Москвы почти готов.Фото: Иван МАКЕЕВ

Движение по мосту будет организовано на шести полосах, в обоих направлениях соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники. Тем самым, будет устранено одно из "узких горлышек" на Северо-Западной хорде и обеспечено комфортное бессветофорное движение общественного и личного транспорта.

Старый шлюзовой Карамышевский мост, расположенный в 200 метрах от нового моста, сохранится и будет использоваться для местных поездок без выезда на транзитную магистраль Северо-Восточной Хорды.

Движение по мосту будет организовано на шести полосах.Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый мост станет последним участком Северо-Западной хорды от проспекта Маршала Жукова до Рублевского шоссе. С его вводом завершится весь проект скоростной магистрали.

Второй проект, которой поможет разгрузить район Мневники, станция метро Большой кольцевой линии "Карамышевская" (проектное название – "Нижние Мневники"). Она расположена в северной части Мневниковской поймы. Станция мелкого заложения сооружается на глубине порядка 25 метров. Дизайн станции будет в красных и светло-серых цветах. Возле станции будет построен большой городской квартал, первыми жителями которого станут москвичи, переселяемые из пятиэтажек по Программе реновации.

Мост и станция метро, по словам мэра города Сергея Собянина, должны быть сданы в 2020-2021 году.