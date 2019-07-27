2019-07-27T16:01:07+03:00
Происшествия

Очевидец падения самолета под Серпуховом: Увидели самолет лежит в воде и оборванные электрические провода

Местные жители рассказали, что произошло и как самолет упал в Оку [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Потерпевший крушение легкомоторный самолет.Потерпевший крушение легкомоторный самолет.Фото: Фото очевидцев
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Жаркая погода собрала возле берега Оки днем 27 июля много людей. Оно и понятно, жарко, охота покупаться. В деревню Подмоклово в Серпуховском район обычно приезжает много отдыхающих. Кто-то на пикник, кто-то на лодке поплавать. А совсем недалеко находится аэроклуб, откуда взлетел легкомоторный гидросамолет. На борту был пилот и пассажир. Лететь бы и лететь, красота. Но самолет упал прямо в Оку. Погибло два человека.

- Мы отдыхали с друзьями, видели, как летал зеленый самолет, а потом шум какой-то. Такие самолеты приземляются на воду. Но этот снижался не плавно. В общем, он падал, - рассказал "Комсомольской правде" очевидец Андрей.

На месте падения самолета работает 26 спасателей. Фото: Фото очевидцев

На месте падения самолета работает 26 спасателей.Фото: Фото очевидцев

- Мы на лодке проплывали мимо. Увидели самолет лежит в воде. Разбитый. Прямо под линией электропередач. И оборванные провода в воде, - рассказал еще один очевидец Алексей.

Через несколько минут прибыли сотрудники МЧС. На месте сейчас работает 26 спасателей. На время операции по извлечению из воды самолета, запрещены купания.

- По прибытию спасателей к месту падения установлено, что произошло падение в реку Ока легкомоторного самолета. Когда сотрудники МЧС подплыли к месту происшествия, то обнаружили в самолете людей без признаков жизни. Сейчас место оцеплено сотрудниками полиции, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Местные жители сразу же подумали, что самолет взлетел с аэродрома Дракино. Однако в компании "Небо в подарок" говорят, что с аэродрома не взлетают гидросамолеты.

В Подмосковье разбился легкомоторный самолёт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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