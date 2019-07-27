"Московский спорт в Лужниках" собрал тысячи людей: играли в шахматы и соревновались на воркаут-площадках

"Лужники" по праву можно назвать сердцем спортивной России. Именно сюда 27 июля стремились профессиональные спортсмены и любители. А также все-все, кто не равнодушен к воркауту, футболу, хоккею и шахматам. Хочешь - наблюдай за уличным баскетболом, а хочешь - сам играй. Очереди были поиграть в шахматы, взять автограф у легенд спорта. Всего более 40 спортивных и развлекательных площадок. И все это в рамках мероприятия "Московский спорт в Лужниках". "КП" посмотрела, в каком ритме проходил главный спортивный праздник лета.

Площадка для любителей шахмат на спортивном празднике "Московский спорт в Лужниках"Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

День для проведения спортивных активностей был жаркий во всех смыслах: радовало солнце, много желающих участвовать в соревнованиях.

- Полосы препятствий пока заняты. Нужно немного подождать, - говорит Алексей, администратор гонок "Игры героев".

- А что там нужно будет делать? - спрашиваю.

- Это командные соревнования. Испытания по легкой атлетике. Там и по заборам передвигаться, и на кольцах ходить.

Можно было посетить информационный павильон, где создали площадку для сдачи норм ГТО. Родители могли узнать каким видом спорта заниматься детям.

- За пару часов уже тесты сдали 60 детей. Они общаются со специалистами, психологами. Дети приседают, у них измеряют длину рук. По многим параметрам идет изучение способностей ребенка. А где-то через час мы выдаем рекомендации, в какие секции записать детей, - рассказали в Москомспорте.

Возле "Лужников" были представительства разных спортивных школ, куда можно было записать детей. Это легкая атлетика, футбол, боевые искусства.

- Сегодня проходят открытые тренировки по дзюдо. Можно пообщаться с трениром Дмитрием Носовым, - говорят организаторы площадки.

Со столами с шахматами такая же история, как с "Играми героев" - много желающих. А это 500 шахматных столов. Оказывается, москвичи любят экстрим и выстраивать ходы. Шахматы переставляли не только взрослые мужчины, но и дети. Сессия за сессией.

- Мне понравилось танцевать в пружинах для прыжков. Это было впервые. Думала, что намного сложнее. Но тренер убедила, что все возможно. Мне кажется, что я сегодня спокойно смогу съесть любимый бургер, - говорит москчичка Оксана.

"Московский спорт в Лужниках" объединил профессиональных спортсменов и любителей. Одной из ключевых площадок стала футбольная.

- Это так классно, что много людей. Смотрим и вспоминаем, как болели за наших во время Чемпионата мира по футболу. Тогда такая же жаркая погода была, - говорит москвич Андрей, который пришел с сыном. - Мы даже видели, что идет запись в футбольную школу "Чертаново". На месте просмотр. Так классно придумали.

В футбол играли все - игра для детей, подростков и взрослых парней. Тысячи участников собрали площадки уличного баскетбола.

Атмосфера была довольно комфортная - можно было наблюдать за спортсменами, отдыхать на газонах и покупать горячие блины, гирос и прохладные напитки.

Фанаты ЦСКА пришли специально, чтобы сфотографироваться с клубными трофеями – Кубком чемпионов Единой Лиги ВТБ, Кубком России, Кубком Евролиги. В отдельной фотозоне можно было пообщаться с четырехкратным олимпийским чемпионом по спортивной гимнастике Алексеем Немовым.

В спортивном празднике "Московский спорт в Лужниках" принял участие четырехкратнымй олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей НемовФото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

- Сегодня проходит традиционный звездный турнир Кубка Легенд, - говорят организаторы.

Большое внимание было приковано к площадке для воркаута. Парни отжимались, подтягивались. Но в рамках "Московского спорта в Лужниках" соревновались и самые сильные люди планеты - на Чемпионат мира приехали более 96 спортсменов и тренеров из более 40 стран Евросоюза, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Преодолевать свои страхи, набираться спортивного опыта можно было весь день. Хоть на территории Moscow City Games, где была трасса экстремальных велосипедистов с трассой Биг Эйер, хоть в зоне Битва Силачей, где профессиональные атлеты поднимали тяжелые снаряды. А еще поиграть в настольный хоккей, бадминтон. И поучавствовать в Брейк данс батле, где соревновались любители и профессионалы.