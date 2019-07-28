2019-07-28T15:38:46+03:00
Происшествия

Автогонщик разбился на соревнованиях «Московская Миля 2019»

Машина Nissan GT-R вылетела с трассы и загорелась [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Nissan GT-R вылетел за пределы трассы, ударился об препятствие и загорелся. В авто погиб гонщик Сергей Боричев.Nissan GT-R вылетел за пределы трассы, ударился об препятствие и загорелся. В авто погиб гонщик Сергей Боричев.Фото: кадр с видео
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На подмосковном аэродроме Быково проходит 27 и 28 июля первый этап гонки суперкаров и фестиваля скорости «Московская Миля 2019». Первый день соревнований закончился трагедией. Машина Сергея Боричева вылетела с трассы. Спасти автогонщика не удалось.

- Пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился об препятствие. Автомобиль загорелся, - подтвердили организаторы.

Спасатели приехали к полыхающей машине в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.

- Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось. Мы соболезнуем родным и близким Сергея, - сказали организаторы гонок.

В мероприятии участвовали более 70 суперкаров (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, McLaren и т.д.) мощностью от 400 до 2000 л.с. Ранее организаторы гонок «Московская Миля 2019» сообщали, что взлетная полоса аэродрома Быково позволит безопасно разгонять суперкары до предельных скоростей.

Российский гонщик погиб в Подмосковье .

ИСТОЧНИК KP.RU

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