Автогонщик разбился на соревнованиях «Московская Миля 2019»

На подмосковном аэродроме Быково проходит 27 и 28 июля первый этап гонки суперкаров и фестиваля скорости «Московская Миля 2019». Первый день соревнований закончился трагедией. Машина Сергея Боричева вылетела с трассы. Спасти автогонщика не удалось.

- Пилот Сергей Боричев не справился с управлением Nissan GT-R, вылетел за пределы трассы и ударился об препятствие. Автомобиль загорелся, - подтвердили организаторы.

Спасатели приехали к полыхающей машине в рамках установленного временного интервала и сразу приступили к спасению пилота и тушению автомобиля.

- Врачи сделали все возможное для спасения Сергея Боричева, но, к сожалению, из-за полученных травм спасти его жизнь не удалось. Мы соболезнуем родным и близким Сергея, - сказали организаторы гонок.

В мероприятии участвовали более 70 суперкаров (Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, McLaren и т.д.) мощностью от 400 до 2000 л.с. Ранее организаторы гонок «Московская Миля 2019» сообщали, что взлетная полоса аэродрома Быково позволит безопасно разгонять суперкары до предельных скоростей.