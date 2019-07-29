Новая история ВДНХ начинается

Главная выставка страны отмечает свой день рождения 1 августа. В этом году ВДНХ - 80 лет! За солидной цифрой скрываются легендарное прошлое, удивительное настоящее и блестящее будущее.

Москва за последние годы стремительно меняется. Одним из символов масштабного обновления столицы стала ВДНХ. Посещение выставки входит в список обязательных для осмотра мест у многочисленных туристов - наравне с Красной площадью, Большим театром и парком «Зарядье». Сюда каждый день стремятся и москвичи. Одни - за новыми впечатлениями. Другие - просто погулять. А некоторые - за ностальгическими воспоминаниями о тех самых пончиках, советской ракете и романтических прогулках. Кстати, какими были в 30 - 40-е годы прошлого века павильоны, аллеи и фонтаны ВДНХ, сегодня можно увидеть и на архивных фото, и в знаменитом советском фильме «Свинарка и пастух». Сразу становится понятно, почему только что открывшуюся выставку тогда называли не иначе как настоящим произведением искусства.

Фото: Валерий ЗУФАРОВ/Фотохроника ТАСС

Все это великолепие едва не исчезло в лихие девяностые, когда на ВДНХ буквально уничтожались история и архитектура. Красивые павильоны ветшали, ведь их никто не ремонтировал, зато в аренду эти площадки сдавались исправно. Уникальная выставка превратилась во всероссийскую барахолку и шашлычную. Незаконные постройки и ларьки с сомнительными товарами соседствовали с дымящимися мангалами, разоренными клумбами, покосившимися лавочками и ямами на асфальте. Казалось, конца этому кошмару не будет. Но 2013-й год открыл новые страницы истории ВДНХ.

«Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» - точно такие же, как и много-много лет назад. Фото: Владимир ГРЕБНЕВ/РИА Новости, Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

ВЫСТАВКА ВЕРНУЛАСЬ В МОСКВУ

Президент Владимир Путин доверил Москве возрождение крупнейшего выставочного центра страны. Штаб реконструкции возглавил лично мэр Москвы Сергей Собянин. Первым делом городские службы взялись за самое элементарное - убрали тонны мусора и уложили новый асфальт.

Ровно за один месяц с выставки исчезли хаотичные уродливые времянки, громоздкие рекламные конструкции, торговые развалы и лишние заборы, за которыми от москвичей и туристов скрывались архитектурные и ландшафтные памятники. Тогда же ВДНХ была объединена с парком «Останкино» и Ботаническим садом. В итоге в Москве создана самая большая парковая территория площадью более 650 гектаров.

В те дни по инициативе Сергея Собянина вернулось главное историческое название - ВДНХ, Выставка достижений народного хозяйства. Мэр обратился к москвичам в электронном послании с предложением проголосовать за или против переименования Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в ВДНХ. «Именно с названием ВДНХ связаны лучшие годы этого комплекса, когда он был главной площадкой для демонстрации трудовых достижений нашего народа и любимым местом отдыха для всей Москвы. Как мы с вами решим, так и будет», - говорилось в обращении мэра. Во время опроса на «Активном гражданине» более 90 процентов горожан проголосовали за возвращение главной выставке страны названия ВДНХ. Затем Сергей Собянин приступил к самому ответственному - реставрации памятников.

По инициативе Сергея Собянина вернулось главное историческое название ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ПРОСТО «КОСМОС»

Для реставрационных работ пригласили лучших мастеров, подняли архивные фото и проекты. По сохранившимся фрагментам подобрали, например, образцы терразитовой штукатурки, которая была характерна для облицовки в 1950-х годах. Утраченные фрагменты фонтанов воссоздавали в строгом соответствии с проектом 1954 года. «По нему чаши и приямки отливались прямо на месте, поэтому их форма слегка неправильная, незначительно отличается от правильного восьмиугольника», - объяснили в Департаменте культурного наследия Москвы. Его специалисты контролируют восстановление памятников ВДНХ.

Настоящей спасательной операцией можно назвать реставрацию павильона «Космос», в котором теперь работает Центр «Космонавтика и авиация». Мастера заново создали лепной декор, уникальный стеклянный купол, вернули на место золотую люстру в виде кремлевской звезды. Ее воссоздали по архивным чертежам звезды, которая украшала Троицкую башню Кремля в 1935 - 1937 годах.

Сегодня ВДНХ - как открытка. Посетители попадают сюда через обновленную величественную арку главного входа со скульптурами «Тракторист и колхозница». Эта фирменная картинка на память о ВДНХ разошлась уже по тысячам бумажных фотоальбомов и электронных страниц в соцсетях. На центральной аллее и в других местах выставки все любуются отреставрированными фонтанами. «Дружба народов», «Каменный цветок», «Золотой колос» - точно такие же, как и много-много лет назад. Любителям красивых селфи - сюда!

«Вся историческая партерная часть выглядит как новенькая, что называется. Новенькая - это не просто какой-то новодел, а это научная реставрация каждого объекта. По сути дела, такая машина времени, когда ты неожиданно попадаешь в другую эпоху - 50 - 60-х годов прошлого века», - сказал Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

Фото: Николай АКИМОВ/ТАСС

СОЗДАВАЯ ТРЕНДЫ

На ВДНХ еще не все завершено, обновление продолжается. Но уже сейчас выставка стала местом притяжения москвичей и туристов. Каждый год здесь проходят городские фестивали, праздники, экспозиции, световые шоу. За три года число посетителей увеличилось с 15 до 25 миллионов человек. Это сопоставимо с посещением всех остальных парков столицы в целом.

- Новым зеленым сердцем не только выставки, но и всей столицы стал Ландшафтный парк, - рассказали в пресс-службе ВДНХ. - Автор концепции этого удивительного природного комплекса - всемирно известный французский архитектор Мишель Пена. Здесь высажено более 1150 новых деревьев и кустарников и 160 000 многолетних цветов. Особая гордость ВДНХ - уникальная сирень селекционера Леонида Колесникова, которая растет лишь на нескольких площадках Москвы. На выставке можно повстречать настоящие зеленые артефакты. Многие деревья и кустарники, произрастающие здесь, нельзя увидеть нигде в столице. А некоторые представители дендрария выставки являются единственными во всей стране. Так, например, знаменитые двухсотлетние дубы, имеющие диаметр ствола 1,2 метра.

Город получил комфортное удобное пространство не только для отдыха, но и для развития. ВДНХ становится одним из центров современного и доступного образования в Москве. Среди «умных» площадок выставки - образовательный комплекс «Техноград», где москвичи могут получить новые знания и новую квалификацию. Кстати, на ВДНХ постоянно проходят тысячи учебных курсов и мастер-классов, как платных, так и бесплатных. Все занятия рассчитаны на посетителей разных возрастов - школьников, студентов, взрослых специалистов и людей пенсионного возраста. После занятий участникам выдаются сертификаты. Выпускники курсов получают удостоверения о повышении квалификации.

Ну а если не очень хочется сидеть за партой, можно стать знатоком технологических решений и электронных сервисов, с помощью которых развивается Москва. Ведь сегодня онлайн-услуги ежедневно помогают жителям решать самые разные вопросы - от записи к врачу до проверки школьного дневника ребенка. Все это расскажут и покажут во флагманском центре госуслуг на ВДНХ.

Обновленная ВДНХ сегодня возрождает лучшие традиции своего славного прошлого. Это значит не просто всегда быть созвучной времени, но и формировать актуальные культурные, образовательные, развлекательные и выставочные тренды, по праву называться одной из крупнейших городских площадок мирового уровня.

Для реставрационных работ пригласили лучших мастеров, подняли архивные фото и проекты. Фото: Борис КАВАШКИН, Валерий ХРИСТОФОРОВ/ТАСС, Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

ИДИ И СМОТРИ

В Зеленом театре - джаз, а на крыше «Рабочего и колхозницы» - спектакли

К дню рождения ВДНХ подготовлена обширная праздничная программа и новые открытия.

- Юбилейный год стал богат на знаковые для выставки события - возрождение легендарных павильонов и фонтанов, создание новых общественных пространств, - сообщили в дирекции ВДНХ. - В программе ВДНХ 2019 года - более 100 мероприятий, посвященных юбилею главной выставки страны. Среди наиболее ярких: фестиваль искусств «Вдохновение», концерты в Зеленом театре, Фестиваль духовых оркестров, выступления проекта «Музыка на крыше», грандиозное празднование юбилея ВДНХ, День города Москвы и открытие главного катка страны (подробнее - на сайте vdnh.ru). В текущем году запланировано открытие после реставрации павильонов № 1 «Центральный», № 11 «Металлургия» («Казахская ССР»), № 14 «Вычислительная техника и информатика» («Азербайджанская ССР»), № 6 «Химия» («Литовская ССР») и других объектов ВДНХ.

Если не хотите пропустить главные события юбилея выставки, приходите праздновать:

- на центральной аллее 1 августа в 20.00 - бесплатный гала-концерт с участием звезд российской эстрады;

- на главных сооружениях ВДНХ каждый день, с 1 по 4 августа, с 22.00 до 0.00 - световое и 3D-проекционное шоу;

- на площади Промышленности и около павильона № 57 - гастрономический фестиваль «Дружба народов». Гости попробуют национальные блюда стран СНГ;

- выставка архивных фото павильонов и памятников выставки с 1940-х годов до настоящего времени. Редкие кадры, объединенные проектом «История мечты», представят в павильоне «Рабочий и колхозница». Увидеть их можно будет с 31 июля по 3 ноября;

- на крыше павильона «Рабочий и колхозница» до конца лета - моноспектакли, танцевальные занятия, концерты, ретропостановки;

- в павильоне № 67 «Карелия» - экспозиция «Посмотрим выставку, или Культурный код ВДНХ» с 31 июля 2019 года по 12 января 2020 года. Гости увидят картины, инсталляции и предметы быта, созданные с 1930-х годов до наших дней;

- в центре «Космонавтика и авиация» - выставка часов «Время и космос», на которой покажут 120 уникальных экспонатов из фондов Политехнического музея, Музея космонавтики и частных коллекций. Она продлится до 24 ноября;

- бесплатные концерты в Зеленом театре - с 1 по 4 августа, в 15.00 и 20.00. Артисты выступят в разных жанрах - джаз, электронная музыка, фольклор, современная музыка.