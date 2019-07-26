В Одинцово откроется парк «Раздолье» с самым крупным в Подмосковье веревочным городком

В Одинцово 27 июля откроется парк «Раздолье»: новая зона отдыха может похвастаться самым большим в Подмосковье веревочным городком. Накануне открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично убедился в том, что парк готов принять первых гостей. Глава области объехал его на велосипеде. Компанию в велопрогулке губернатору составил режиссер Федор Бондарчук.

- У нас целый цикл мероприятий, направленных на то, чтобы в заброшенных лесах, где привыкли отдыхать люди, создавать совершенно другую обстановку, другую атмосферу, - отметил Андрей Воробьев во время осмотра «Раздолья». - Здесь огромный парк с разными возможностями занятия спортом, он обеспечен системой безопасности.

Парк «Раздолье» в Одинцово раскинулся на 50 гектарах — это более 12 километров пешеходных и велодорожек. Здесь ждут в первую очередь семьи с детьми, желающие провести свободное время в активных играх на свежем воздухе. Веревочный городок Norway Park может похвастаться зоной препятствий, тарзанкой, зип-лайнами. Гостей ждут воздушный лабиринт, детские площадки, скейт-парк, спортплощадки для баскетбола, волейбола, бадминтона и мини-футбола. В парке оборудованы воздушные мосты, амфитеатр со сценой, творческие мастерские, пункт проката инвентаря, эко-ферма, площадки для выгула собак, летние кафе и киоски с едой и напитками.

- Я местный житель и знаю, что здесь было 40 лет тому назад. Люди приезжали сюда из Москвы на велосипедах, на электричках, играли здесь в волейбол, брали гитары, проводили поэтические вечера, - рассказал Федор Бондарчук. - Тут хороший лес, но он был достаточно нечистый. Сейчас все преобразилось.

По словам Андрея Воробьева, в Подмосковье вскоре появятся сразу несколько новых комфортных зон отдыха. Например, к концу года завершатся работы по благоустройству Парка Малевича площадью 369 га. В местах, где когда-то жил и творил знаменитый художник, появится арт-пространство, спортплощадки, велосипедные и пешеходные дорожки, трассы для скандинавской ходьбы и трейлранинга.

- В Воскресенске мы приступили к очень большому проекту - парк усадьбы Кривякино, там порядка 15 га будет полностью благоустроено, - рассказал губернатор. - Ведем работы в Дубне, Пушкинском городском округе, в этом году открываем Пестовский парк в Балашихе. Особенность этих парков в том, что они работают не только летом.