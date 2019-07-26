Выборы в Мосгордуму преподнесут немало сюрпризов

КТО ПОРВАЛСЯ, А КТО ПРОРВАЛСЯ

Лидеры несистемной оппозиции вместе с западными и отечественными либеральными СМИ не устают сейчас твердить, что предстоящие выборы в Мосгордуму стали неконкурентными и непрозрачными. Что избирателей лишили права выбора. И все из-за того, что 13 кандидатов из числа сторонников Навального не прошли регистрацию и были сняты с дистанции Мосгоризбиркомом. Однако, более близкое знакомство с тем, что происходит вокруг выборов, не оставляет от данных и похожих домыслов камня на камне.

Во-первых, из всех самовыдвиженцев регистрацию не прошли 39 человек, но отсутствие лишь 13 кандидатов, по мнению несистемщиков, лишает избирателей права выбора. А округов-то, на минуточку, 45. Причем, некоторые из не прошедших регистрацию 13 конкурировали друг с другом, так что избирательных округов, на которых недопуск кандидатов, не сумевших соблюсти законодательные нормы, может отразиться, еще меньше. Не выдерживает критики и тезис о том, что Мосгоризбирком «банил» якобы за политическую позицию. Среди представителей одних и тех партий есть как те, что были зарегистрированы, так и те, чей поход в городскую власть был остановлен. Ну и, конечно же, у вождей «несистемщиков» прорвалась наружу явная мания величия, если единственной оппозицией они стали считать себя. Напомним лишь, что Мосгоризбирком зарегистрировал 45 кандидатов – от ЛДПР, 44 – от КПРФ, 40 – от «Справедливой России», 32 – от «Коммунистов России», четыре – от «Родины», два – от «Яблока» и по одному кандидату – от «Гражданской силы», Партии зеленых и Партии роста.

К предстоящим выборам в МГД практически все реальные политические силы отнеслись весьма серьезно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и не скрывает, что в партии к выборам в МГД «отнеслись по особому», сформировали не только сильную команду, но и разработали специальную программу действий. В списке кандидатов от КПРФ можно отметить весьма известных людей, не только Николая Платошкина, Анастасию Удальцову и Леонида Зюганова, но и Павла Тарасова, Дмитрия Аграновского, Евгения Ступина, Юлию Михайлову, Петра Звягинцева, Вадима Кумина, Николая Зубрилина, Владимира Родина.

У ЛДПР, может, и нет такого количества кандидатов с громкими именами, хотя нельзя не отметить наличие в списке кандидатов Павла Раменского, Бориса Чернышова, Василия Власова. Но их кандидаты больше известны в тех округах, по которым идут избираться. К тому же ЛДПР берет и числом (их кандидаты есть во всех округах), и единой программой, в которой обозначены главными пунктами борьба с черными риэлторами и эвакуаторщиками, доступность высшего образования и т.д. Кроме того, кандидаты от партии Жириновского представляют практические все социальные и возрастные группы. Их средний возраст – 35 лет.

Есть свои политические звезды и у «СР» - Георгий Федоров, Ольга Панина, Михаил Тимонов, Сергей Васильев, Борис Кагарлицкий. Ну, а кто такой кандидат Евгений Бунимович, выдвинутой партией «Яблоко», никому в Москве объяснять не надо в любом из избирательных округов. Отсутствие конкуренции, говорите?

ТАКАЯ РАЗНАЯ ОППОЗИЦИЯ

К протестам либеральных «оппозиционеров» и в КПРФ, и в ЛДПР относятся, кстати, крайне негативно.

- Любая акция способствует тому, чтобы продвинуться. Но, если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку, чем быть зарегистрированным, - считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов и советует. - Встречи с депутатами законны, заявку подавайте вовремя и проводите тот митинг, который будет разрешен и где будет обеспечена безопасность. Попытка идти штурмом кроме вандализма ничего не приносят. Мы это видели в Грузии, на Украине. Ничего хорошего это не несет.

- Настораживают действия этих структур, как бы они не назывались. Это специальный план из «цветных революций», - еще более категоричен по отношению к «несистемщикам» лидер ЛДПР и извечный противник КПРФ Владимир Жириновский. - «Цветная революция» начинается с непризнания выборов, в данном случае непризнания итогов регистрации. То есть они провоцируют какой-то очередной этап «цветной революции».

Не выдерживает никакой критики и активно продвигаемый «несистемщиками» тезис о том, что собрать такое количество подписей невозможно, или что это можно сделать только с привлечением административного ресурса. Есть, господа, к примеру, такая партия, к которой у власти симпатий гораздо меньше, чем к Навальному (которому, кстати, «Единая Россия» отдавала свои подписи для преодоления им муниципального фильтра, если кто забыл) и его сторонникам – Компартия «Коммунисты России» (КПКР). Партия непарламентская, а потому – тоже вынужденная собирать подписи за своих кандидатов.

- Мы долго и тщательно готовились к выборам в Мосгордуму. Готовили и тренировали сборщиков, проводили раз за разом общие собрания коммунистов Москвы, собрали хорошую команду юристов, накопили финансовые и организационные ресурсы, расширили список кандидатов, привлекая союзников из других левых движений, - логично объяснили в партии свой успех на этом этапе выборной кампании, своим списком опровергая другой заезжий либеральный миф, что бюджетники не должны участвовать в выборах из-за своей зависимости от власти.

Из 45-ти выдвинутых КПКР кандидатов Мосгоризбирком зарегистрировал 32. 13-ти было отказано, но Сурайкин и товарищи не закатывают истерику из-за этого. Может быть, потому, что реально борются, стремятся изменить власть и делают это везде, от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Крыма. А не изображают из себя борцов с режимов, выходя на улицу для хайпа с криками: «Мы здесь власть!»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Алексей МУХИН, гендиректор Центра политической информации:

- То, что мы сейчас наблюдаем, является иллюстрацией постулата, что ритуал должен быть соблюден, и несистемная оппозиция обязана отработать «обязательную программу», прежде чем перейти к «произвольной». Врагом «номер один» сейчас объявлен Мосгоризбирком, как, вспомним, ранее уже объявлялся суд, когджа шел процесс над «Пусси райт», над Навальным, «узниками Болотной» и т.д. Если бы эти деятели с таким энтузиазмом и отдачей собирали бы подписи, с которыми сейчас протестуют, то и поводов для протеста у них, скорее всего, не было бы.

Между тем, достаточно провести опрос, как среди кандидатов от партий, так и самовыдвиженцев, чтобы удостовериться в том, что конкурентность на выборах в Мосгордуму весьма высока. КПРФ сформировала «особую команды» на московские выборы. Жириновский заявил, что, вообще, сделает Мосгордуму «своей». Представлено все политическое многообразие - от кандидатов системной оппозиции, авторитетных у избирателей людей с многолетним опытом до откровенных экзотических персонажей. И, судя по количеству последних, выборы будут проходить весьма интересно.

Что касается так называемого «иновещания», ВВС, «Голоса Америки». Радио «Свобода» и наших либеральных СМИ, то их тесная спайка с активистами-несистемщиками и общая методичка, явно показывают, что дирижер всего этого процесса находится за пределами РФ.