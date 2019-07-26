Москвичей предупреждают об опасности заражения гепатитом во время маникюра

О том, как не поймать инфекцию, можно ли лечиться от гепатита бесплатно и кто чаще болеет желтухой, в интервью «Комсомольской правде» рассказала Елена Нурмухаметова, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов инфекционной клинической больницы № 1, заместитель главного специалиста по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения Москвы.

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАЕТ В СРЕДНЕМ 20 ЧЕЛОВЕК»

- Елена Андреевна, сколько сейчас в Москве больных вирусными гепатитами?

- В столице в 2018 году хронический вирусный гепатит В был выявлен у 1,5 тысяч человек, а С - почти у 7 тысяч.

В лечении хронического вирусного гепатита С за последние годы достигнуты революционные успехи. Врачи используют препараты новых поколений, которые отличаются очень высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Мы можем помочь многим пациентам, которым раньше эффективное лечение было недоступно. Например, тем, у кого тяжелая стадия поражения печени, с декомпенсированными (то есть с нарушенной нормальной работой органа. - Прим.) циррозами, пациентам с другими тяжелыми болезнями.

Вспомнился случай про многодетную 39-летнюю женщину с декомпенсированным циррозом печени. Лечению «старыми» схемами не подлежала бы, но использование «новых» препаратов позволило остановить развитие гепатита и провести успешную трансплантацию печени. Вирус не вернулся, сейчас она жива и здорова.

В Москве при инфекционной клинической больнице № 1 работает Центр по лечению хронических вирусных гепатитов. С 2016 года здесь действует уникальная программа по обеспечению лекарствами и другими видами помощи москвичей, страдающих хроническим гепатитом С. В Центре можно бесплатно получить полную консультативную, диагностическую и лечебную помощь. Доктора принимают как больных, направленных из поликлиник, так и обратившихся самостоятельно. Сегодня постоянно улучшаются препараты для лечения хронического гепатита С. Благодаря всему этому в Москве заболеваемость хроническим гепатитом С, то есть выявление новых случаев болезни, снижается на 8% ежегодно. При этом снижается и смертность от тяжелых исходов гепатита С (рак и цирроз печени).

- Принято считать, что желтуха чаще всего болезнь грязных рук...

- Заразиться гепатитами В и С может любой человек. Гепатиты В и С передаются в основном через кровь – так называемые «гемоконтактные» инфекции - при использовании нестерильных инструментов во время различных манипуляций, например, при маникюре, пирсинге, нанесении татуировок. Также заразиться можно от чужих предметов личной гигиены, например, бритвы, зубной щетки, если ими пользовался инфицированный человек. Гепатит В и С может передаваться и половым путем, а также от зараженной матери ребенку, если женщина не обращается за медицинской помощью и не состоит на учете в женской консультации.

- Что делать, чтоб не заразиться?

- Использовать только личные средства гигиены. Маникюр и татуировки нужно делать только в проверенных салонах, в которых тщательно стерилизуют инструменты. Конечно, не стоит употреблять наркотики. Секс должен быть защищенным.

ЛЕКАРСТВА ДАДУТ БЕСПЛАТНО

- Лечение от гепатита дорогое?

- Пациенты с хроническими вирусными гепатитами могут получить современные препараты бесплатно. Такая программа действует в Москве с 2016 года. На закупку этих лекарств город ежегодно выделяет около 2 миллиардов рублей.

Москвичи бесплатно лечатся в Центре по лечению хронических вирусных гепатитов Инфекционной клинической больницы № 1. Современное лечение гепатита С уже получили более 10 тысяч пациентов. Более 95% пациентов нашего Центра полностью излечиваются от гепатита С.

- Говорят, что избавиться от гепатита невозможно...

- Это самый популярный миф. Конечно, когда человек узнает о заболевании, очень переживает на этот счет, потому что где-то слышал, что гепатит неизлечим. Например, недавно к нам обратился молодой пилот. После обнаружения у него гепатита С впал в тяжелую депрессию, ушел с работы. Но мы его вылечили, молодой человек счастлив, вернулся к работе.

Сейчас у медиков есть современные противовирусные препараты, способные полностью вылечить человека от гепатита С и взять под контроль вирус гепатита В. Бесплатное лечение может получить любой москвич. Кроме того, от гепатита В есть вакцина, которую получают все дети при рождении. Вовремя начатое лечение позволяет избежать последствий и осложнений хронических вирусных гепатитов, таких как цирроз и рак печени.

Второй миф о том, что гепатитом можно заразиться через рукопожатие, поцелуй или бытовые предметы. Вирусы гепатитов В и С так не передаются. Так же невозможно заразиться при использовании общей посуды, постельного белья, через объятия. Вирус попадает в организм, в основном, через кровь. Но не стоит пользоваться общей зубной щеткой или бритвой, так как вирусы гепатитов В и С могут долго оставаться живыми и вне организма человека.

Третий миф - гепатитом болеют только наркоманы или те, кто ведет незащищенную половую жизнь с частой сменой партнеров. Действительно, вирусными гепатитами В и С в основном заражаются при приеме инъекционных наркотиков и во время секса без презерватива. Но заразиться можно и в маникюрном или тату салонах, в которых не стерилизуют инструменты.

Еще один миф, что у больной гепатитом матери обязательно родится больной ребенок. Сегодня общеизвестно, что при хроническом гепатите С так называемая вертикальная (от матери ребенку) передача этой инфекции случается не более, чем в 5% случаев. В такой же ситуации против вируса гепатита В используются эффективные противовирусные препараты в последние недели перед родами. Кроме того, сразу после рождения проводится вакцинация новорожденных. Поэтому, если планируете беременность, лучше заранее посоветоваться с лечащим врачом и наблюдаться в женской консультации. Тогда вирусы гепатита В и С могут и вовсе не перейти от инфицированной матери ребенку.

- А от укуса комара можно заболеть желтухой?

- Вирусы гепатита В и С не могут передаваться через укусы комаров. Даже если комар укусил инфицированного человека, в слюне насекомого вирус погибает очень быстро.

ВАЖНО

«Нет аппетита и сильно устаю. Подцепил инфекцию?»

- При острых вирусных гепатитах В и С клинические проявления могут быть неспецифичными, - объясняет Елена Нурмухаметова. - Пациента беспокоит усталость, повышенная утомляемость, тяжесть в правом подреберье, тошнота, потеря аппетита. Может появиться желтуха, светлый цвет кала, темный цвет мочи. Если пациент с такими симптомами попадает в больницу, то врач обязательно назначит обследование на вирусные гепатиты.

При этом часто выраженных клинических проявлений при острых гепатитах может не быть. Пациент за медицинской помощью не обращается и острый процесс переходит в хронический. При остром гепатите С это происходит примерно в 80% случаев, при гепатите В - в 10%.