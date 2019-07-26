2019-07-26T21:37:07+03:00
Общество

С пассажира - бутылка, с метро — билет: В Мосгордуме придумали, как решить проблему пластиковой тары

В столице хотят использовать итальянский опыт
Игорь ПАВЛОВ
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Столичные депутаты предлагают организовать сбор пластиковых бутылок на станциях метро.Столичные депутаты предлагают организовать сбор пластиковых бутылок на станциях метро.Фото: Алексей СТЕФАНОВ
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Столичные депутаты предлагают организовать сбор пластиковых бутылок на станциях метро. А чтобы у пассажиров был стимул, давать им за это билеты с поездками.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике Зои Зотовой, подобная практика есть в Риме. Пока - в тестовом режиме. На трех станциях («Чипро», «Пирамида» и «Сан-Джованни») установили автоматы ярко-желтого цвета (чтобы бросались в глаза). За каждую баклажку устройство начисляет бонусные баллы - через мобильное приложение. Ими впоследствии пассажиры могут расплачиваться за проезд. Одна поездка - это 30 бутылок (1,5 евро). Многие итальянцы поддержали инновационный проект. И, допив минеральную воду, отправляют бутылку в автомат (если, конечно, тот оказывается рядом).

- Почему бы и нам не попробовать точно так же, - заявила Зотова. - Для начала - на двух-трех станциях. Учитывая, что Москва озаботилась раздельным сбором отходов, такой проект придется весьма кстати.

Напомним также, что в некоторых супермаркетах Москвы стали появляться фандоматы, которые принимают не только пластик, но и алюминиевые банки. Взамен человеку выдаются купоны, позволяющие покупать некоторые товары с 15-процентной скидкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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