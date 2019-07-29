К запуску МЦД заменят более 60 тысяч указателей в метро Москвы

О первых маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) рассказал начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

ОТ «БЕЛОРУССКОЙ» ДО «СИТИ» - ЗА ШЕСТЬ МИНУТ

- Андрей Валерьевич, на прошедшем в парке «Зарядье» урбанфоруме стало известно, что первые линии МЦД поедут уже в ноябре этого года. Где их запустят?

- Два сквозных маршрута - МЦД-1 и МЦД-2 соединят сквозь столицу подмосковные города Одинцово и Лобню, Нахабино и Подольск. Сейчас на этих направлениях строятся новые станции, проводится реконструкция и благоустройство старых платформ, создаются «связки» с остальным городским транспортом Москвы. Кроме того, разрабатываем единую билетную систему и пассажирские сервисы. Эти маршруты открываются первыми, так как они самые востребованные и самые простые. Простые, поскольку будут работать на действующей инфраструктуре железной дороги, а востребованные, потому что именно эти направления сейчас одни из самых загруженных.

После запуска первого диаметра станет свободнее на Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской, Филевской и Арбатско-Покровской линиях метро. МЦД-2 разгрузит Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую, Замоскворецкую, Таганско-Краснопресненскую, Арбатско-Покровскую линии.

В некоторых случаях поездки по диаметрам окажутся даже быстрее, чем в столичной подземке. Например, от «Беговой» до «Белорусской» по МЦД можно добраться всего за 3 минуты (против 10 на метро), а от «Фили» до «Тимирязевской» - за 20 минут вместо получаса. Или еще вариант - от «Белорусской» до «Москва-Сити» можно доехать за 6 минут. В то время как сейчас этот же маршрут на метро от станции «Белорусская» до станции «Выставочная» занимает 17 минут.

- Следующие диаметры уже готовятся?

- Совместно с коллегами из ОАО «РЖД» мы занимаемся и другими маршрутами МЦД. Это три проекта диаметров, которые соединят города Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, Пушкино и Домодедово. Пока предполагаем, что длина третьего диаметра из Зеленограда в Раменское составит 88 километров, на линии разместятся 43 станции. Благодаря этому маршруту жители Зеленограда получат, фактически, наземное метро. А жители подмосковного города Химки тоже смогут добираться до центра Москвы в два раза быстрее. Пусть от платформы Химки до будущей первой пересадочной станции Ховрино-2 займет всего пять минут.

КОНТРОЛЕРОВ И ТУРНИКЕТОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

- Поезда МЦД придется «ловить» по расписанию, как и обычные пригородные электрички?

- Мы как раз сейчас и прорабатываем с РЖД, правительством Московской области и Минтрансом удобное расписание для МЦД, чтобы пассажирам не нужно было его запоминать. Интервалы между поездами будут минимальными и конкретными - в часы пик 5 - 6 минут. По сути, это линии наземного метро. На диаметрах, так же, как в метро и на МЦК, можно будет оплатить проезд картой «Тройка», всеми гаджетами с функцией Apple Pay, Google Pay, социальной картой москвича. Для МЦД разрабатываем новую тарифную систему, подробности которой мы объявим в ближайшее время.

- Контролеров станет больше?

- Да, появятся дополнительные контролеры, также на станциях добавим турникеты, в том числе с функциями бесконтактной оплаты проезда. На остановках МЦД поставим валидаторы при выходе на платформу или около касс. Такие же более 200 дополнительных валидаторов будут установлены на станциях пригородных электричек, где невозможно разместить турникеты или просто мало пассажиров. Кроме того, на станциях будут дежурить наши сотрудники, к которым можно обращаться с вопросами по оплате проезда или навигации.

- А что будет с пересадками? Сейчас от некоторых городских остановок электричек далековато до метро или МЦК...

- Московские центральные диаметры будут полностью интегрированы в транспортную систему Москвы и области. Всего в границах МЦД-1 и МЦД-2 обустроим 66 станций, на 27 из которых появятся пересадки на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Например, недавно открыли второй вестибюль на железнодорожной платформе Ленинградская. Это интеграция со станцией МЦК Стрешнево.

Где это возможно, переходы сделаем по принципу «теплого контура» или «сухие ноги». Пассажиры смогут переходить с МЦД на метро или МЦК, даже не выходя на улицу. Пересадка по типу «сухие ноги» уже есть с платформы Новохохловская. Так же будут связаны с метро платформы Тушино и Текстильщики. А с новой платформы Славянский бульвар можно будет перейти на одноименную станцию метро по подземному переходу.

Кроме того, к запуску МЦД мы уже начали приводить в порядок более 30 станций метро. К примеру, на «Комсомольской» отремонтируем фасады, покрасим эскалаторные спуски. А на «Войковской» поставим навесы и перила, обновим ступени и сделаем пандусы для инвалидов и мам с колясками.

ДВЕРИ В ПОЕЗДАХ БУДУТ ШИРЕ

- Поезда МЦД будут больше похожи на пригородные составы или метро?

- Специально для диаметров российскими специалистами разработан новый поезд - «Иволга». Это городские поезда, в которых приоритет будет сделан на стоячие места, но достаточно и сидячих мест, которые расположены друг напротив друга и все находятся около окон.

В поездах будут дополнительные поручни для людей разного роста, зарядки для гаджетов, информационные табло, система климат-контроля, обеззараживание воздуха. В новых составах нет тамбуров. Двери шире, чем в аналогах на 15 сантиметров (1400 мм). Они будут открываться не автоматически, а кнопкой, которую нужно нажимать во время остановки. Между вагонами сквозной проход. То есть сделано все для максимального комфорта пассажиров. Первые «Иволги» сейчас можно увидеть на маршрутах «Москва-Усово», «Москва-Одинцово» и «Подольск-Царицыно». Макет поезда также установлен в Демонстрационном павильоне МЦД на площади Киевского вокзала.

- Навигацию опять придется менять. Не запутаемся в новых указателях и табличках?

- Вместе с коллегами из «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК) и «РЖД» мы сейчас разрабатываем единый стиль МЦД с цветами линий и их обозначениями. Сделаем так, чтобы пассажиры не путали линии метро и МЦД, чтобы формы всех значков и цвета всех веток не пересекались.

Сейчас готовимся к масштабному обновлению навигации в метро к запуску МЦД. Для этого поменяем путевые полосы, разводящие и напольные указатели. Всего заменим более 60 тысяч элементов на станциях и в поездах.

Чтобы пассажирам проще было найти нужную станцию или пересадку, в мобильное приложение метрополитена добавим раздел МЦД. На онлайн-схеме можно будет найти маршруты диаметров, спланировать свою поездку и посмотреть расписание поездов МЦД. Помимо этого, в вагонах поездов метро скоро появятся первые промо-схемы - совмещенные карты подземки и первых двух диаметров.

ТТХ скоростной дороги

На диаметре «Одинцово - Лобня» - 28 станций, 12 пересадок на метро, 2 - на МЦК, 6 - на радиальные направления железной дороги. Длина маршрута - 52 километра.

На диаметре «Нахабино - Подольск» - 38 станций, 13 пересадок на метро, 2 - на МЦК, 7 - на радиальные направления железной дороги. Длина маршрута - 80 километров.

Поезда будут ходить с минимальными интервалами - 5 - 6 минут в часы пик. При этом действующие электрички продолжат курсировать по железной дороге.

Скорость «Иволги» - до 120 километров в час.

Время работы - с 5.30 до 1.00.