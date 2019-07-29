2019-07-29T19:58:06+03:00
Общество

Сыр и не только: Фестиваль «Сыр Пир Мир» открывается в Подмосковье 9 августа

Фермеры и сыровары со всей России привезут свою продукцию в Истринский район
Ксения БОГДАНОВА
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Подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота ждет гостей на своей сыроварне "Русский пармезан"Подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота ждет гостей на своей сыроварне "Русский пармезан"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Любите ли вы сыр так, что готовы посвятить ему свои выходные? Тогда вам — прямая дорога на сырный фестиваль. Настоящий праздник сыра развернется в Истринском районе: традиционный Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр Пир Мир» ждет гостей с 9 по 11 августа.

Крупнейшая отечественная ярмарка сыра расположится в деревне Дубровское на территории сыроварни Олега Сироты «Русский пармезан». Более 170 сыроваров и около 300 фермеров со всей России привезут продукцию собственного производства — а это больше 500 сортов отечественного сыра! Его можно будет не только продегустировать и купить, но и узнать много нового и интересного о производстве, истории и гастрономических особенностях каждого продукта.

Кроме ярмарки для гостей и участников фестиваля приготовлена развлекательная и деловая программа. Участники-сыровары смогут пообщаться на тематических конференция, а гостей ждут мастер-классы и концерт. Развлекать посетителей фестиваля будут популярные музыканты Нейромонах Феофан, фолк-фьюжн-группа «Отава Ё» и другие коллективы. Своя территория отдыха будет и у маленьких посетителей фестиваля: для них построят специальный детский городок с зоной для активных игр.

Вход на фестиваль свободный, программа и подробности на сайте фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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