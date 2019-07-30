«Их учитель - поп Гапон»: Ради красивых кадров сотни людей бросили на кровавую бойню в Москве

В полицию летели камни и булыжники. Протестующие переворачивали железные заграждения, заливали из баллончиков омоновцев выжигающим глаза перцем. В ответ «космонавты» не щадили провокаторов - мяли им ребра резиновыми дубинками, выворачивали руки, волоча в автозак. Меня самого запихнули в душный «бобик» и довезли до одного из ОВД. После опроса у товарища лейтенанта отпустили - при себе была журналистская корочка. А сотни задержанных получат реальные штрафы и условные сроки за столичные погромы.

А из-за чего случились протесты? Устраивать беспорядки молодежь потащили незарегистрированные в Мосгордуму кандидаты. Они шантажируют власть, требуя допустить их к выборам. Но, как уверяют в Мосизбиркоме, оппозиционеры не смогли собрать подписи, пытаясь пройти по-чичиковски - за счет «мертвых душ».

- Эта история с выборами - калька 2014 года, - рассказал «КП» политолог Дмитрий Гусев. - Те же округа, почти те же люди. Тогда они не смогли собрать подписи - та же Любовь Соболь, тот же Константин Янкаускас. Но тогда им пришлось признать - мы не готовы. В этом году они опять набрали «мертвые души». И их не зарегистрировали. Но теперь они окрепли. Ситуация в стране поменялась. Поэтому они потащили людей под омоновские дубинки. Вообще собрать подписи - сложная задача. Их кандидаты могли подготовиться к выборам, но начали работу лишь за месяц до срока сдачи. За это время ничего невозможно собрать.

Когда я работал на несанкционированном митинге, когда катался в автозаке до отделения полиции, разговаривал с парнями и девчонками. Почти все они приезжие. Ну, без столичной прописки. Тут я встретил мужчину из Владимирской области, парня из Твери, двух девочек из Саратова. Как сообщило МВД, на акции были задержаны 600 иногородних. Да и многие «бунтари» - несовершеннолетние. Со мной в «бобике» коптились два парня - Антон и Артем. Ребятам по 17 лет. По данным МВД, всего были задержаны 1074 участника акции, из них 47 несовершеннолетних. То есть все эти люди к московским выборам отношения точно не имеют. Многие специально приезжали из других регионов, чтобы покуролесить в центре столицы.

Всего на акцию пришли 3,5 тысячи человек. Это статистическая погрешность. Организаторы специально тащили их в центр - на Тверскую, чтобы было больше крови. Нужна красивая картинка. И неудивительно, что на следующий день все западные газеты пестрили снимками побитых полицией. Ага, видели такое в Киеве - «они же дети!». Ну-ну... Только за рамками остаются важные факты. Провокаторы били полицейских в лицо, кидали в них мусорные баки, выходили перекрывать улицы. Когда бунтари блокировали Садовое кольцо, в пробке оказалась «Скорая помощь». Неизвестно, на какой вызов она ехала. Человек мог лишиться жизни из-за желания оппозиционеров словить кровавый хайп. Я уж не говорю о том, что в «базарный день» были закрыты магазины и кафешки, была сорвана свадьба - невеста с женихом не смогли пройти к ресторану.

- Задача протестующих - намотаться на гусеницы, им нужно, чтобы пролилась кровь, - объясняет Дмитрий Гусев. - Они даже не пытались сделать митинг санкционированным. Власть дала бы им площадку, обеспечила безопасность. Но им это не нужно. Они вообще ушли от темы выборов в Мосгордуму и пошли по сценарию Алексея Навального: «Отдайте нам власть, а сами уходите».

КСТАТИ

Мосгоризбирком не отказывал в регистрации оппозиционерам. Фильтр прошли 45 кандидатов - от ЛДПР, 44 - от КПРФ, 40 - от «Справедливой России», 32 - от «Коммунистов России», четыре - от «Родины», два - от «Яблока» и по одному кандидату - от «Гражданской силы», Партии зеленых и «Партии Роста». В регистрации отказали меньшинству - 39 кандидатам. Они не смогли собрать «качественные» подписи. Но все волнения поднимают лишь 13 кандидатов.