Эксперты энергетической школы Сколково переняли опыт экологической модернизации у Московского НПЗ

С 22 по 27 июля в Москве прошли занятия Международной энергетической летней школы Сколково. Профессиональный семинар уже в третий раз собирает на одной площадке студентов и аспирантов профильных вузов, а также специалистов энергокомпаний из России и из-за рубежа. Организатор курсов - Центр Энергетики Московской школы управления Сколково - приглашает ведущих отечественных и мировых экспертов в области ТЭК, которые знакомят студентов и молодых специалистов с новейшими технологиями.

В этом году темой курса стала «Новая энергетика в мире и в России». Слушатели школы узнали об инновационных разработках и их влиянии на энергетические рынки, а также обсудили с профессионалами изменения во всех секторах ТЭК. Одной из площадок для выездного семинара летней Энергетической школы стал Московский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие второй год подряд принимает у себя слушателей курса. Тема экологичного производства в ТЭК становится все более актуальной, и специалисты МНПЗ поделились с молодыми энергетиками своим опытом в этой сфере. С 2011 года «Газпром нефть» проводит на предприятии экологическую модернизацию, на примере которой участникам Энергетической школы представили примеры трансформации энергетики и рассказали о новых технологиях в нефтепереработке.

Слушатели школы побывали на производственной площадке МНПЗ и узнали, как делается высококачественное топливо «Евро-5». Студенты и молодые специалисты познакомились с инновационной технологией очистки стоков на уникальном российском комплексе «Биосфера», который обеспечивает полностью замкнутый цикл использования воды. Побывали гости и на строительной площадке новой комбинированной установки переработки нефти «Евро+». Одна такая установка заменит собой пять устаревших и позволит снизить воздействие производства на окружающую среду.

По мнению директора Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Татьяны Митровой, МНПЗ является прекрасным примером трансформации энергетики, опыт которого необходимо перенимать другим предприятиям отрасли.

- Меньше чем за 10 лет проведен колоссальный объем работ: внедрены современные технологии и энергоэффективное оборудование, что ставит предприятие в ряд отраслевых лидеров, - отметила Татьяна Митрова. - Новые установки соответствуют мировому уровню. Очень важно показать нашим слушателям, что такая трансформация проводится и весьма успешно. Сегодня мы убедились, что это действительно очень высокотехнологичная отрасль.

Экологическая модернизация на предприятии продолжается: благодаря ей завод уже снизил воздействие на окружающую среду на 50%, а к 2021 году уменьшит влияние еще вдвое.

- Мы рады поделиться опытом со специалистами-энергетиками, - рассказал заместитель генерального директора Московского НПЗ по техническим вопросам Максим Артеменко. - На Московском НПЗ продолжается самая масштабная в истории завода модернизация, которая позволяет не только обновить оборудование, но и внедрить новые природоохранные технологии, дополнительно повысить уровень производственной безопасности и надежность снабжения столичного рынка топливом. Вместе с этим происходит снижение потребления электроэнергии и топлива, в конечном итоге — сокращение воздействия на окружающую среду.