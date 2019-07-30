На Москву напали испанские слизни

Пришла беда откуда не ждали. Во дворе жилого дома на улице 3-й Тверской-Ямской замечены рыжие слизняки. Здоровенные как шкафы. И прожорливые как сенбернары.

Местные жители подняли панику. И пригласили в свой двор зоологов, чтобы те объяснили, что это за пришельцы такие. А вдруг они ядовитые? Кто-то даже выдвинул версию, что это моллюски-гастарбайтеры (судя по оранжевой шкуре). Только траву во дворе они не стригут, а жрут. Причём очень активно.

ГЛАВНОЕ, НЕ ТРОГАТЬ РУКАМИ

...Поиски слизней продолжались уже второй час. Я исследовал не только клумбы, но и асфальтовые дорожки, подъезд, местное кафе и даже стоматологический кабинет.

В трехэтажном доме почти не осталось жилых квартир. Все распродано под офисы.

Один мужик, вышедший во двор покурить, заметил, как я шурую, и поинтересовался, что я потерял.

- Пытаюсь найти испанских слизняков, - ответил я с дельным видом.

Как будто это также естественно, как подметать тротуар или тушить пожар.

Тот вежливо промолчал и, видимо, решил, что я городской сумасшедший. Мало ли таких, как я, в Москве. И все что-то ищут. Одни - слизней. Вторые - чупакабру. Третьи - приключения на пятую точку.

Заметив невиданных доселе монстров местные жители подняли тревогу.

Вышел дворник в спецодежде и шляпе. Не сомбреро, конечно. Но в глаза бросается. Зовут Илимбек. В Москве не первый год. Слизняков видел пару раз. Страшные как черти. Наши виноградные улитки на их фоне - благородные барышни. К тому же очень вкусные, особенно если готовить их на углях. А эту страсть даже в голодный год есть не будешь.

Мы шуршали по кустам словно сыщики. И вдруг Илимбек радостно изрёк:

- Нашёл слизняка.

Рыжее чудище было уже кем-то поймано и возлежало в стеклянной банке. Наверное, зоологи забыли. Издалека моллюск напоминает креветку. Вблизи - какую-то склизкую мерзость. Дворник хотел ее достать, но я его отговорил. В любой статье о таких слизнях написано, что они переносчики различных заболеваний.

Рыжее чудище было уже кем-то поймано и возлежало в стеклянной банке.Фото: Павел КЛОКОВ

НУЖНО ПРЕСЕКАТЬ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Как сообщил «КП» председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов, во дворе дома по 3-й Тверской-Ямской объявились испанские слизни, они же оранжевые придорожные. Для огородов и садов это очень опасные вредители. Практически ползающий борщевик.

- Если бы здесь обитали враги этих слизней (например, ежи или крысы), то повода для волнений не было бы, - пояснил Расулмухамедов. - А так есть вероятность, что слизни начнут быстро размножаться. Мы постараемся этого не допустить. И берём этот двор под контроль.

Избавляться от нежданных гостей голыми руками действительно нельзя. Иначе те в отместку могут заразить человека бычьим цепнем. Только в перчатках. А лучше позвонить в управу или в управляющую компанию.

- Самый главный вопрос, откуда эти слизняки взялись, - продолжает Элмурод Расулмухамедов. - Мы склоняемся к двум вариантам. Первый - выпустили специально. У нас же дома каких только животных не держат. И второй. Привезли случайно. Например, с фруктами.

Домашним животным контактировать с такими моллюсками тоже нельзя. Употреблять в пищу тем более.

По словам кандидата биологических наук Бориса Самойлова, появление «чужих» видов в экосистеме грозит серьезными перекосами. «Рыжие», например, влияют на существование некоторых птиц, вытесняя серых слизней, которыми питаются пернатые. В прошлом году с нашествием испанских слизняков столкнулись на Украине - особенно в Киевской области и в западной части страны. Дачники и садоводы собирали их ведрами. Некоторые лишились урожая (фрукты и овощи).

При этом одна особь способна отложить за лето до 400 яиц. И если с ними не бороться, то через 20 лет будут одни сплошные слизняки.

Сейчас они есть практически во всех европейских странах.

ЗВОНОК В УПРАВУ

- Здравствуйте. Это вам жители Тверского района звонят. Мы обеспокоены появлением испанских слизней.

- Кого?!

- Ну слизняков оранжевых.

Вы позвонили в управу. Это приемная.

- Именно так. И мы хотим понять, откуда они взялись.

- Соединяю с отделом ЖКХ... Слушаю...

- Мы по поводу слизняков. 3-я Тверская-Ямская, дом 5. Вы не в курсе, кто их мог сюда привезти?

- Понятия не имею. В первый раз слышу.

- Тут просто был ремонт в этом году. Привезли новую землю для клумб. Случайно, не из Испании? Или какой-нибудь другой страны?

- Да вы что, откуда у нас столько денег? Земля наша, российская. Без всяких слизней. Может, их кто-то из дома принёс.

- Ну тогда извините.

- До свидания.