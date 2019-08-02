2019-08-02T02:50:54+03:00
Общество

Улыбнись, водитель, тебя снимают...

Опубликован перечень участков дорог Подмсковья, где будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации
Игорь ПЕТРОВ
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Фото: Сергей Фадеичев/ТАССФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Подробный перечень участков дорог Подмосковья, где будут размещены передвижные комплексы, опубликован на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области mtdi.mosreg.ru в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».

До конца августа будет установлено 432 комплекса. Они могут менять места дислокации и режим работы, передвигаясь на указанные ГИБДД другие аварийно-опасные участки.

Полный список стационарных камер Москвы, штрафующих за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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