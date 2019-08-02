Улыбнись, водитель, тебя снимают...
Опубликован перечень участков дорог Подмсковья, где будут размещены передвижные комплексы фотовидеофиксации
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Подробный перечень участков дорог Подмосковья, где будут размещены передвижные комплексы, опубликован на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области mtdi.mosreg.ru в разделе «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах».
До конца августа будет установлено 432 комплекса. Они могут менять места дислокации и режим работы, передвигаясь на указанные ГИБДД другие аварийно-опасные участки.
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ИСТОЧНИК KP.RU