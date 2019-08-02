Горнолыжный трамплин на Воробьевых горах достроят в 2020-2021 году

Воробьевы горы совсем скоро станут главным горнолыжным центром Москвы. В настоящее время начался монтаж основания московского прыжкового трамплина. Ход работ 2 августа посмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Канатной дорогой уже воспользовались 800 тысяч человек, прокатились и посмотрели на прекрасные виды, которые открываются с высоты. Здесь появляются новые объекты. Старые трамплины снесены. Строятся два новых трамплина, которые будут соответствовать международным требованиям. Здесь же будут построены три горнолыжных склона и спортивная школа, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Канатной дорогой "Лужники - Воробьевы горы" уже воспользовались 800 тысяч человек.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый трамплин будет построен на месте старого (открыт в 1953 году). Международная федерация лыжного спорта предъявляет высокие требования к геометрии лыжных трамплинов, поэтому адаптировать под них старый объект было невозможно.

Лыжный трамплин на Воробьевых горах, 1963 год. Фото ТАСС

В настоящий момент ведется монтаж основания (ноги) трамплина. Новый объект будет абсолютно безопасным, и соответствовать требованиям Международной федерации лыжного спорта.

В планах

На новых трамплинах планируется проведение всероссийских и международных соревнований по прыжкам на лыжах. Будут реконструированы два детских трамплина, которые позволят тренировать и готовить юных спортсменов.

В настоящий момент ведется монтаж основания (ноги) трамплина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Комплекс будет работать круглогодично за счет использования современных технологий в строительстве.

На перспективу запланировано и комплексное благоустройство Воробьевской набережной. Кроме того, у южного выхода станции метро "Воробьевы горы" должны восстановить эскалаторную галерею длиной 90 метров, которая не используется с середины 1980-х годов. С ее помощью можно будет выйти на улицу Косыгина и к Дворцу пионеров. После реконструкции также планируют создать зону отдыха и смотровые площадки.

Будущий трамплин войдет в состав горнолыжного комплекса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Конкретно

Горнолыжный комплекс будет состоять из:

- 3 горнолыжных трасс длиной 130, 150 и 170 метров;

- лыжного трамплина К-40;

- трамплина для сноуборда "Big Air";

- школы лыжных видов спорта;

- экстрим-парка;

- лыжной трассы с лыжной базой;

- систем искусственного снегообразования и освещения трасс;

- двухуровневого судейского домика;

- роллердрома (катка);

- веревочного парка;

- сервисного центра уличных видов спорта;

- санной трассы;

- бугельной канатной дороги;

- здания спортивной школы с пунктом общественного питания;

- зиплайна (экстремального аттракциона – скоростного спуска по стальному тросу);

- аллеи спортивной славы;

- информационного центра.

КСТАТИ

Минувшей зимой в спортивно-туристическом комплексе "Воробьевы горы" проходили международные соревнования по сноуборду, фристайлу, горным лыжам, снежному каякингу, натурбану. Тогда строился временный трамплин.

А когда завершится строительство новых лыжных склонов, трамплина для сноуборда, экстрим-парка, то лыжники снова будут приезжать на Воробьевы горы, как это было в 80-е годы. А также Воробьевы горы вновь вернут себе статус базы подготовки сборных команд России по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью.

Напомним, Воробьевы горы и стадион "Лужники" в 2018 году связала канатная дорога. На маршруте длиной 720 метров расположено три станции "Воробьевы горы" (верхняя), "Новая лига" (пока функционирует без высадки пассажиров) и "Лужники" (нижняя). На маршруте курсируют 35 кабинок.