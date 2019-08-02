Усадьба Пришвина: «Народный цветник», грибная дорога и линия обороны Москвы

Не все нужно говорить словами - так считает матушка Варвара, хранительница усадьбы Дунино. Словом, конечно, останавливали солнце и защищали города, но иногда тяжести слова достаточно, чтобы нарушить хрупкое равновесие, поколебать систему, чтобы все сберегаемое годами рухнуло.

Потому-то, когда мы, ведомые постом Фейсбука «В Дунино все плохо», приехали в Дунино, в музей Пришвина, нам ответили: «Все хорошо».

ПО СОСЕДСТВУ С ПУГАЧЕВОЙ

Пойма реки такая, какой ее видел еще Пришвин. Незастроенная, первозданная, несмотря на то, что земли тут - по цене золота. Когда в 1946 году писатель купил развалины домика, где в войну располагался госпиталь, он, конечно, не догадывался о будущем этих мест. Например, о том, что свою «палестинку» он обоснует на элитнейшей Рублевке, а через несколько метров от его дома, за речкой, в деревне Грязь, поселится сама Примадонна с мужем и детьми...

«Погодите, вот придет время, и все будут на машине ездить, и только самые богатые будут располагать временем ходить пешком», - говорил Пришвин. Это время еще не пришло, но мы шли сюда, как пришвинские «богатые». Топали мимо сосен и елей, мимо пятиметровых заборов, ограждающих чьи-то дачи. Грибы: подберезовики, шампиньоны, красные сыроежки и зонтики прыгали по дорожкам как котята, просились в сумку. Больше всего старались мухоморы и наводили на размышления, а ел ли их Пришвин.

(- Не ел! - авторитетно заявила матушка Варвара. - Мы недавно издали полное собрание тайных дневников. Там про мухоморы ничего не сказано. Пришвин ими только любовался.)

Пришвинский «Москвич-400», на котором писатель разъезжал до самых последних своих дней.Фото: Елена ПОПОВА

«НАШИ ПАВШИЕ, КАК ЧАСОВЫЕ»

В годы войны здесь проходила линия обороны Москвы, и, как говорят местные, военных находок до сих пор обнаружили куда меньше, чем осталось лежать в земле.

На Дунинском кладбище с военным мемориалом, возле строящейся церкви необычной архитектуры, повстречали командира поисково-спасательного отряда «Китежъ» Антона Кузнецова. И он рассказал, что за церковью волонтеры «Китежа» обнаружили другое кладбище. Очень древнее, может быть, вятичей, может быть, кривичей. Нашли случайно: исследовали окопы, оставшиеся после войны и прямо под ними наткнулись на захоронение.

Бойцы, защищавшие Москву, сами не знали, что лежали и окопах не одни.

Как пел Высоцкий, «наши мертвые нас не оставят в беде».

ПОКРОВИТЕЛЬ НЕБЕСНОГО ВОИНСТВА

Может быть, действительно не нужно ничего писать. Пойма реки по-прежнему остается незастроенной. И линия горизонта - высокая, как на картинах Нестерова. И березка на овраге, в том месте, где за день до наступления Красной Армии погибли Боря и Шурочка Панфиловы, растет.

И матушка Варвара, монахиня, выглянувшая из дома Пришвина, едва ли не прекраснее всех. Когда-то, много лет назад, когда матушка Варвара, была еще девушкой Натальей, она пришла в Дунино, где после смерти Пришвина жила, работала и вела литературный кружок жена писателя, Валерия Дмитриевна Лиорко.

Эта встреча во многом предопределила судьбу Натальи, да и самой усадьбы тоже.

Не жалуясь и не посвящая в местные сложности, она повела нас за собой. Показала тропинки в лесу, по которым ходил певец русской природы, и пришвинскую скамейку, и куст незабудок - любимый цветок писателя. «Народный цветник», на котором каждый местный житель высадил свое растение, и, конечно, часовню Михаила Архангела, покровителя небесного воинства, поставленную в защиту здешних мест.

Вокруг усадьбы полно народу. Строгали доски мужчины, мама с дочкой чистили противотанковый еж. Старичок с двумя внуками сидел на берегу и жевал яблоки, задумчиво глядя вдаль.

«31 июля представители Одинцовского отделения Всероссийской организации «Боевое братство» совместно с поисковым отрядом «Китежъ» провели полные реконструкционные работы на линии обороны города Москвы», - написали на следующий день местные газеты.

В пойме Москвы-реки, где полки Красной Армии остановили фашистов, получилась настоящая мемориальная зона. Волонтеры и активисты восстановили вдоль береговой линии оборонительные укрепления, окопы, блиндажи, наблюдательные пункты, землянки и доты... Причем без привлечения государственных денег, благодаря неравнодушию местных жителей.

По словам матушки Варвары, на главу «Китежа» даже подавали в суд: зачем человек разрывал окопы на частной территории. Но поисковика оправдали. Потому что память о войне священна, каждый человек вправе сохранять ее и оберегать так, как только может.

«Господи, здесь мы победили врага. Даруй нам победить самих себя», - гласит надпись на памятном кресте, установленном на месте линии обороны.

И на вопрос: «Так, значит, военные укрепления вы строите для того, чтобы...» - монахиня прикладывает палец к губам.

Если надо объяснять - то не надо объяснять.

- От немцев эту землю отстояли и от застройщиков отстоим, - уверенно говорит матушка Варвара.

Не верить ей нет оснований.

Командир поискового отряда «Китежъ» Антон Кузнецов и матушка Варвара - хранители заповедного места.Фото: Елена ПОПОВА

НА ЗАМЕТКУ

Как добраться

От ст. м. «Молодежная» на автобусе № 121 едете до конечной остановки «Лесные дали» (билет 105 рублей). И дальше пешочком - в Дунино. На дороге присутствуют указатели и местные жители, которые любезно подсказывают путь. Не заблудитесь. Но вопреки сообщениям сайтов (20 минут), идти довольно долго - не менее часа. Возможно, и быстрее, если, как мы, не будете глазеть по сторонам и останавливаться у каждого гриба.

Что посмотреть

Билет в музей Пришвина - 200 рублей. Милая дача из четырех небольших комнаток. С личными вещами писателя и домочадцев. Скромно, уютно. В саду яблони гнутся от тяжести налива. Можно посидеть на лавочке. Все по-домашнему.

Где перекусить

Еду захватите с собой. Рублевка - место дачное, жилое, а не туристическое. На берегу Москвы-реки есть площадки для шашлыка - лавочки, столы и мангалы.

Матушка Варвара просветила, что здесь отличная рыбалка. Ловят щуку. Рыбаков не видели. Но в следующий раз непременно берем детей и удочки.