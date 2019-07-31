2019-07-31T11:52:45+03:00
Общество

Елизавета II скупила квартиры на "Золотой Миле" в Москве стоимостью 600 млн рублей

По данным риелторов,стать соседом британского монарха все еще можно
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Королева Великобритании Елизавета II.Королева Великобритании Елизавета II.Фото: REUTERS
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Королева Елизавета II оказалась владелицей четырех квартир в 1-м Обыденском переулке. В доме №10 всего 12 квартир, а это значит, что треть дома полностью принадлежит Ее величеству Королеве, правящей в Канаде. Да-да, именно так ее имя значится в Росреестре.

- Королева является монархом Британского Содружества наций, в которое в том числе входит и Канада, - прокомментировали в "Комсомольской правде" в пресс-службе Посольства Великобритании в Москве.

В самом же посольстве Канады объяснили, что Елизавета II является главой государства, поэтому недвижимость записана именно на нее. Но только встретить в московских квартирах саму Королеву вряд ли посчастливится. Жилье она купила еще в 2002 году для своих подчиненных. Это для работников посольства квартиры могут показаться роскошью, а для Елизаветы II, которая привыкла жить в Букингемском дворце площадью 77 000 квадратных метров, где 775 комнат, это не так уж и престижно.

Однако можно точно говорить, что своих сотрудников Королева уважает и ценит, раз купила им в Москве такое жилье. "Золотая Миля" — это самый большой и самый престижный район элитных домов и новостроек в центре Москвы. Рядом Храм Христа Спасителя, Кремль и Москва-река. Говорят, что в этом же доме квартиры у миллиардера Олега Дерипаски и экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, который арестован по делу о хищении у энергетических компаний 4 млрд рублей.

- Это малоквартирный дом клубного типа. Дом класса "Люкс". Территория огорожена, есть круглосуточная охрана. Конечно, система видеонаблюдения. Возле дома расположена наземная парковка, но есть и подземный паркинг. В целом, у дома презентабельная входная группа и внутренние холлы. Даже есть своя детская площадка, - рассказали в агентстве недвижимости "ЦИАН".

Снять квартиру по соседству с подчиненными Елизаветы II можно за 450 тысяч рублей в месяц. Сейчас для аренды доступен всего один вариант - трешка, 138 квадратных метров.

Снять квартиру по соседству с подчиненными Елизаветы II можно за 450 тысяч рублей в месяц. ФОТО ЦИАН

Снять квартиру по соседству с подчиненными Елизаветы II можно за 450 тысяч рублей в месяц. ФОТО ЦИАН

- В квартире холл, кухня-столовая-гостиная. Хозяйская спальня с индивидуальным санузлом. Есть гардеробная комната, прачечная. Одна из комнат - детская спальня, там тоже санузел. И еще одна комната - кабинет с окнами во двор. Квартира оборудована всей необходимой техникой. Есть машино-место в подземном паркинге, - рассказали в агентстве о сдаваемой квартире.

А вот купить квартиру рядом с жильем Королевы можно за 90-150 млн рублей. Поэтому, если считать по максимальным рыночным ценам, Елизавета II потратила на эту недвижимость около 600 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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