Скандальные высказывания Артемия Панарина оскорбляют Россию

Его недавний контракт с американским клубом стал одним из самых высокооплачиваемых за всю историю «взаимоотношений» НХЛ с российскими легионерами. Скромный мальчишка из крошечного посёлка Коркино Челябинской области заключил контракт с «Рейнджерсами» на семь лет на общую сумму в 81,5 миллионов долларов. Теперь среднегодовой доход Панарина приблизился к 12 млн долларам, что сделало его самым высокооплачиваемым российским хоккеистом.

Из Челябинска в НХЛ

В своём недавнем интервью одному из популярных YouTube-каналов «звезда» НХЛ резко высказался о сегодняшней жизни в России, а также нелицеприятно отозвался о политике государства и личных качествах Владимира Путина. Не хочется цитировать откровения хоккеиста, тех, кого это интересует, могут с ними ознакомиться в сети – они широко растиражированы на различных Интернет ресурсах. Отмечу лишь, что глубиной мысли и оригинальностью эти высказывания не отличаются. Любопытно другое – на протяжении своей, пока ещё не столь длительной спортивной биографии, Артемий Панарин был неразрывно связан с Россией. Играть начинал в челябинском СДЮШОР «Трактор», потом уверенно шел по карьерной лестнице, играя за ведущие российские клубы.

В составе сборной команды Панарин становился призёром мировых чемпионатов в 2015, 2016 и 2017-ом. Россия дала бедному мальчику из глубокой провинции подняться на социальном лифте, вырасти до одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов. Что в итоге? Оказывается всё плохо в этой стране.

Артемий не раз уже критиковал российские власти, например, когда Госдума законопроекта об автономной работе интернета в России. Ну а его последние высказывания по поводу Президента России вызвали шквал негодования среди спортсменов и болельщиков. Вы верите в то, что Панарин вдруг стал читать серьезную литературу, мониторить политические сайты, начал глубоко изучать историю России?

Агент на службе ЦРУ

Молодой, красивый, обожаемый тысячами, миллионами молодых россиян. С красивой подружкой -гражданкой Латвии, бывшей моделью и дочерью одного из самых знаменитых тренеров современности. Идеальный кумир для неокрепших умом. Он шутит, хохмит, он жжет в инстаграме (в последнее время – все больше и больше). Он крутой спортсмен. Он получает миллионы. Больше всех русских в НХЛ. Он - человек-полубог. И он очень открытый, доверчивый парень. Двойные, тройные, четверные агенты таких очень любят. Добрых, открытых, доверчивых.

Откуда же все эти уже ставшие системными высказывания о России. Одна из версий – агент Панарина Пол Теофанос – двойной агент. В сети полно материалов об этом человеке, особенно на североамериканских сайтах. Он не особенно скрывает свою деятельность.

Знающие люди говорят, появление нашумевшего интервью имеет свою подоплеку: столь высокооплачиваемы контракты иногда включают в себя не только спортивные показатели… И отрабатывать их приходится не только на хоккейных площадках

Женитьба под вопросом

Другая версия- сильное влияние на спортсмена оказала Алиса Знарок. Любимая женщина и дочь того самого Знарка, от которого в ужасе шарахаются журналисты: разговаривает и действует он по понятиям, а не по принятым в обществе нормам.

На днях Алиса рассказала в СМИ историю их трогательной любви, утверждая, что папа «ничего не знал» об их отношениях. Ну да, вся хоккейная и околохоккейная тусовка в курсе, а только главный тренер сборной стоит в сторонке и не в курсе, и это при этом, что во время сборов дочь жила вместе с хоккеистом сборной!

Между тем ещё четыре года назад тогдашний форвард питерского СКА и обладатель Кубка Гагарина признавался в интервью «Спорт-экспресс»: «Для меня самое главное признание моего деда и земляков из посёлка Коркино Челябинской области. Вот повезу им Кубок Гагарина показать. Если честно – это для меня самое лучшее место на земле»

«Спартаку» и так скандалов хватает

Красно- белые пережили немало сложных моментов. В 2006/07 и 2013/14 им пришлось пропустить сезон из-за отсутствия финансирования. Зимой 2014 года Центробанк отобрал лицензию у единственного спонсора клуба - «Инвест Банка».

Возрождение команды началось сравнительно недавно: в 2015 году. Возродить бренд было поручено миллиардеру Геннадию Тимченко. В этом году «Спартак» сделал еще один рывок в попытках выйти из «середнячков»: на работу взяли Знарка, предложив ему годовую зарплату в 83 млн. рублей в год, в надежду, что он готов делать все возможное для вывода команды в топ турнирной таблицы.

Вот только обстоятельства играют против. Или дисциплина в клубе хромает?

То форвард команды Михаил Котляревский попался с поддельными водительскими правами, теперь вот без пяти минут зять подставил.