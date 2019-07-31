Московский кредитный банк расширяет сотрудничество с Китаем

Московский кредитный банк намерен расширить свое присутствие на азиатском рынке: МКБ успешно сотрудничает с ведущими финансовыми институтами Китая, и в будущем собирается развивать партнерство с финансовыми институтами всего азиатского региона.

В мае 2019 года председатель правления Московского кредитного банка (МКБ) Владимир Чубарь стал заместителем председателя Российско-Китайского финансового совета. РКФС — крупнейшая некоммерческая общественная организация, главная цель которой — расширение деловых контактов между финансовыми организациями России и Китая. Сейчас у РКФС 72 участника: в него входят 38 российских финансовых института и 34 китайских.

Московский кредитный банк присоединился к РКФС в 2017 году. Благодаря участию в совете МКБ установил прочные долгосрочные связи с ведущими банками и финансовыми организациями Китая. В планах руководства МКБ — расширение сотрудничества с Поднебесной в различных областях: торговое финансирование, экспортное кредитование, операции на денежном и фондовом рынках.

- Мы рассматриваем Азию как ключевой стратегический регион для экспансии бизнеса, а Китай – как стратегического партнера для всей российской экономики, - подчеркнул председатель правления МКБ Владимир Чубарь. - Являясь системно значимым банком, МКБ нацелен на укрепление деловых отношений и связей между финансовыми институтами России и Китая, обмен информацией и развитие совместных деловых инициатив. Мы также планируем расширение взаимодействия с региональными банками Китая.

Московский кредитный банк уже несколько лет успешно сотрудничает с китайскими банками в сфере совместного кредитования, при этом вложения финансовых организаций из Поднебесной год от года растут. В апреле 2019 года китайские банки Айсибиси Банк и Harbin Bank приняли участие в привлеченном МКБ кредите общим объемом 500 млн. долларов. Это один из последних ярких устойчивого развития отношений МКБ как с крупнейшими государственными финансовыми институтами, так и с региональными банками Китая.

В дальнейшем МКБ намерен расширять свою деловую активность в азиатском регионе. С начала года представители банка ведут переговоры с инвесторами в Гонконге и Сингапуре. До конца года МКБ планирует принять участие в двух крупных экономических форумах в Сингапуре и в Китае, чтобы еще больше укрепить свои позиции в Азии.