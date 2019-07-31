2019-07-31T22:49:31+03:00
Дом. Семья

Светская леди и Рубаха-парень: как поздравляли панд в Московском зоопарке

По случаю Дня рождения для китайских мишек устроили большой праздник
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Пандам Московского зоопарка устроили праздник в честь дня рождения.Пандам Московского зоопарка устроили праздник в честь дня рождения.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Три месяца в столице живут черно-белые панды Диндин и Жуи. Мишки приехали из Китая, это было особое событие – встречать их приехал даже президент России Владимир Путин. Все потому, что панды никогда не жили в Московском зоопарке, а тут наконец-то переговоры с Китаем завершились успешно и нам дали в аренду мишек.

Черно-белые мишки приехали из Китая три месяца назад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Черно-белые мишки приехали из Китая три месяца назад.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Они такие потешные. Смотреть, как панды жуют бамбук можно часами. Собственно возле вольеров Диндин и Жуи всегда люди, которые умиляются и не перестают снимать животных на смартфоны.

Для китайских панд в столичном зоопарке устроили целое шествие с музыкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для китайских панд в столичном зоопарке устроили целое шествие с музыкой.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хорошее настроение 31 июля было и у самих панд - у малышей День рождения. Диндин исполнилось два годика, а Жуи – три годика. Для мишек устроили большой праздник и позвали москвичей. Именинникам вручили торты из фигурного льда. Они были выполнены в виде цифр «2» и «3», а украшения - из бамбука, яблок, моркови, свеклы и шпината.

Именинникам приготовили вкусные торты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Именинникам приготовили вкусные торты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Для панд это первый День рождения на территории Московского зоопарка. Мы наблюдаем за ними, у животных закончился период адаптации. Диндин – такая Светская леди, очень аккуратная и любит внимание посетителей, а Жуи – простой, Рубаха-парень, - рассказала Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Герои торжества с удовольствием уплетали морковку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Герои торжества с удовольствием уплетали морковку.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Попасть на День рождения к пандам могли все желающие. Для этого было достаточно купить билет в Московский зоопарк. Возле главного входа устроили шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы», потом Диндин и Жуи поздравляли на китайском языке, пели песню «С Днем рождения тебя» на русском языке. В зоопарке устроили традиционную для Китая чайную церемонию, правда, на нее самих панд не звали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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