Шереметьевская таможня задержала приматов на 4 млн рублей

В аэропорт "Шереметьево" прибыл необычный багаж - семь приматов семейства Лориевых вида Обыкновенный потто. Однако с недействительным сертификатом СИТЕС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения).

- Согласно полученной информации животные были браконьерским путем изъяты из дикой природы Демократической Республики Конго и по поддельному сертификату СИТЕС вывезены на Украину, для последующего ввоза на территорию Российской Федерации, - рассказала "КП" Татьяна Соколова, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Шереметьевской таможни.

Как удалось выяснить таможенникам, мартышек хотели продать в Москве. Эксперты говорят, что общая рыночная стоимость животных составила 4 027 100 российских рублей.

Фото пресс-службы таможни Шереметьево

- В отношении пассажиров, которые участвовали в незаконном перемещении диких животных, возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, - добавили в таможне Шереметьево.

Самих же приматов на время расследования уголовного дела передали в благотворительный фонд защиты животных "БИМ".