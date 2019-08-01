Аномальные холода задержатся в Москве на две недели

Прошлый июль стал одним из самых холодных месяцев за всю историю метеонаблюдений! Среднесуточная температура 31 июля в столице составила всего 11,6 градуса! При том, что норма для этого дня — 18,9, с учетом ночных похолоданий и дневной жары. До этого рекорд был поставлен в 1968 году, когда 31 июля было всего 13,1 градуса.

И возвращаться в Москву летнее тепло не спешит:

- В начале августа температура будет холоднее обычного, - рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко. - Но затем температура вернется к средним многолетним значениям.

Все дело в том, что над Москвой завис холодный циклон, под влияние которого попадает вся европейская часть России. Поэтому и на выходных, и в начале следующей недели будет облачно и прохладно — на 4-6 градусов ниже нормы. Ожидаются небольшие дожди и пониженное атмосферное давление.

Может, хоть бабье лето порадует?

- Какая погода будет в конце лета и начале осени, сказать пока сложно, — предупреждает Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы. - Но будем надеяться, что в августе еще успеет вернуться в меру теплая погода, и бабье лето нам не понадобится — успеем насладиться календарным.