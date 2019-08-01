Реновация пятиэтажек в Москве: Куда и когда переселят жителей сносимых домов

Реновация ветхого жилья в Москве расширяется. Жители сносимых пятиэтажек уже справляют новоселье в семи столичных округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном и Юго-Восточном. Этой осенью переселение планируют начать в центре Москвы, в Пресненском районе.

Для будущих новоселов уже строят новые дома во многих районах города. В мэрии подобрали 338 стартовых площадок, на которых в ближайшие годы появятся квартиры для участников реновации (см. ниже). В основном это пустыри, бывшие склады, стихийные парковки, заброшенные здания и участки на месте уже расселяемых пятиэтажек. К примеру, такие площадки есть на Коровинском и Щелковском шоссе, на улицах Догопрудная и Толбухина. При этом власти продолжают искать новые места для новостроек.

- Сейчас проводим публичные слушания проектов кварталов реновации, - сообщил ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - От обсуждения с жителями зависит, сколько домов и когда будем строить, в какие квартиры и кто переедет. В начале следующего года, надеемся, сможем сказать точно дату и место переезда для каждого дома. Напомню, в прошлом году новоселье уже отметили более 7 тысяч участников реновации. В этом году переселим еще 12 тысяч человек, а в 2020 году - еще 15 тысяч жителей.

В программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируется завершить в 2032 году.

Публикуем полный список стартовых площадок реновации, где в ближайшие годы переселенцы получат квартиры (согласно постановлению правительства Москвы № 708-ПП от 26.09.17 г. с изменениями на 23.07.19 г.).

КОНКРЕТНО

В этих районах построят новые дома и переселят в них из пятиэтажек...

До конца 2019 года

(в большинстве домов заселение уже началось)

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Пресненский

Шмитовский пр-д, вл. 39, Мукомольный пр-д, вл. 6

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

Бескудниковский

Мкр. 5, корп. 1 (Дмитровское ш., вл. 74, корп. 1)

Мкр. 5, корп. 4 (Бескудниковский б-р, д. 11, корп. 1)

Мкр. 5, корп. 5

Мкр. 5, корп. 6 (Бескудниковский б-р, д. 13)

Мкр. 5, корп. 7

Мкр. 5, корп. 8 (Бескудниковский б-р, д. 5)

Мкр. 5, корп. 9 (Бескудниковский б-р, д. 3)

Мкр. 5, корп. 10 (Дмитровское ш., д. 68)

Дмитровский

ул. Долгопрудная, д. 7; д. 12

Коптево

Соболевский пр-д, д. 20Б

Тимирязевский

ул. Тимирязевская, вл. 8

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Бабушкинский

ул. Коминтерна, вл. 12

ул. Летчика Бабушкина, вл. 29, корп. 2; вл. 39; вл. 41

Северное Медведково

Заревый пр-д, вл. 9-11

ул. Полярная, д. 22

пр-д Шокальского, вл. 27, корп. 2; д. 33

Северный

Дмитровское ш., вл. 167, корп. 3А и корп. 9А

Южное Медведково

Мкр. 1, 2, 3, корп. 38 и корп. 39

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Северное Измайлово

Квартал 49, 50, корп. 2 (Щелковское ш., д. 74)

ул. 5-я Парковая, д. 62, корп. 1 и корп. 2 (ул. 5-я Парковая, д. 62Б)

Мкр. 80 (Щелковское ш., между д. 90 и д. 92, корп. 2)

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Кузьминки

Кв. 115, корп. 16

Нижегородский

ш. Фрезер, д. 7/2

Текстильщики

Кв. 110, 111, ул. Артюхиной, вл. 24А

ул. Артюхиной, д. 28А

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

Москворечье-Сабурово

ул. Борисовские пруды, д. 7, корп. 2

Нагатинский Затон

ул. Судостроительная, вл. 5 (3), корп. 1; вл. 19

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Академический

Кв. 12, корп. 10, 11

Коньково

Квартал 44-47, корп. 11, 12, 14

Котловка

Квартал 18, корп. 6, 8

ул. Нагорная, вл. 13, корп. 2, 3

Южное Бутово

Квартал 1, корп. 13

Квартал 2, корп. 24

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Можайский

Квартал 78-80, ул. Красных Зорь, корп. 1, 2 (ул. Красных Зорь, д. 59Б)

ул. Гжатская, вл. 16 (ул. Гжатская, д.1 6, корп. 1)

Очаково-Матвеевское

Аминьевское ш. (между Аминьевским ш. и Нежинской ул.)

Проспект Вернадского

Квартал 32, 33, корп. 12 (пр-т Вернадского, д. 61, корп. 3)

Квартал 32, 33, корп.12А (пр-т Вернадского, д. 69)

Квартал 32, 33, корп. 35, 54, 77-1

Квартал 34, 35, корп. 24, 26, 27

Фили-Давыдково

Квартал 65, корп. 3

Квартал 71, корп. 18

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Северное Тушино

ул. Свободы, вл. 67, корп. 5

В 2020 - 2021 годах

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Басманный

ул. Бакунинская, вл. 60

ул. Бауманская, вл. 47/1

Красносельский

Квартал 998, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2; д. 6

Таганский

ул. Мельникова, д. 2

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

Бескудниковский

Кварталы 8, 9, корп. 1, 20, 24, 32

Коровинское ш., вл. 10

Войковский

ул. Нарвская, вл. 5

Головинский

ул. Авангардная, вл. 10А

Кронштадтский б-р, вл. 55А

ул. Онежская, вл. 35, корп. 5 и 6

ул. Пулковская, вл. 3

ул. Смольная, вл. 21А

ул. Флотская, вл. 68, корп. 1 и 2

Западное Дегунино

ул. Ангарская, вл. 33

ул. Базовская, вл. 15, корп. 16

ул. Талдомская, напротив вл. 1

Коптево

3-й Новомихалковский пр-д, вл. 8, корп. 1

Молжаниновский

ул. 3-я Подрезковская, напротив вл. 24

Тимирязевский

ул. Астрадамская, вл. 9А

Дмитровское ш., вл. 55

Линейный пр-д, вл. 8А

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Алексеевский

ул. Староалексеевская, вл. 3

Бутырский

Мкр. 78, корп. 66

ул. Руставели, вл. 3, корп. 4

Лианозово

ул. Илимская, вл. 1-3

Лосиноостровский

ул. Изумрудная, вл. 26А

Мкр. 3, корп. 53

ул. Норильская, вл. 9

ул. Тайнинская, вл. 13

Марфино

Гостиничный пр-д, вл. 8А

ул. Академика Комарова, вл. 11

Марьина роща

ул. Октябрьская, вл. 105

ул. Шереметьевская, вл. 5, корп. 1; вл. 13, корп. 1

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Марьина Роща»

Останкинский

Мкр. 15, 16, корп. 93

Ростокино

ул. Сельскохозяйственная, вл. 14 (вл. 14/1, вл. 14/2)

Свиблово

пр-д Нансена, вл. 8

Тенистый пр-д, вл. 6

Северный

Дмитровское ш., вл. 167, корп. 4А, 8А

Южное Медведково

пр-д Дежнева, вл. 8

ул. Молодцова, вл. 33, корп. 1; вл. 17, корп. 1; вл. 25/1

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Богородское

ул. Миллионная, вл. 3

Мкр. 8Б, корп. 4

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Открытое шоссе»

Восточное Измайлово

ул.13-я Парковая, вл. 16А

ул. 15-я Парковая, вл. 27, земельный участок 1

ул. 16-я Парковая, вл. 12, стр. 1

Восточный

ул. 9 Мая, вл. 28, земельный участок 1

Гольяново

Щелковское ш., д. 71, корп. 1 и д. 73

пл. Белы Куна, вл. 1

Ивановское

Мкр. 40-52, корп. 2 и 5

Измайлово

Измайловский пр-д, вл. 5, земельный участок 1

Сиреневый б-р, вл. 4

Косино-Ухтомский

ул. Камова, вл. 24

ул. Каскадная, вл. 21, земельные участки 1 и 2

ул. Оренбургская, вл. 3

ул. Черное Озеро, вл. 4

Метрогородок

Открытое ш., вл. 26, корп. 6

Открытое ш., вл. 28/3

Открытое ш., вл. 30, земельный участок 1

Перово

ул. 2-я Владимирская, вл. 30

Зеленый пр-т, вл. 27А

ул. Плеханова, вл. 18 и 22

ул. Плющева, вл.12А; вл. 15/3

ш. Энтузиастов, вл. 86

Северное Измайлово

ул. Константина Федина, вл. 5; вл. 13

ул. 9-я Парковая, вл. 68/2/3

ул.15-я Парковая, вл. 42А; вл. 46А

Соколиная Гора

ул. Гаражная, вл. 3

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Выхино-Жулебино

ул. Академика Скрябина, вл. 3/1 (2 площадки)

Кузьминки

Волгоградский пр-т, вл. 163

ул. Жигулевская, вл. 3

ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4

Квартал 115, корп. 17; корп. 18

Квартал 116, корп. 1 (ул. Шумилова, д. 4)

Квартал 116, корп. 2 (ул. Шумилова, д. 16, корп. 2)

ул. Юных Ленинцев, вл. 42; вл. 73; вл. 99/1; вл. 117

Лефортово

ул. Золоторожский Вал, вл. 11/14; вл. 11/15

Квартал 3, корп. 6

ул. Шепелюгинская, вл. 16

Люблино

ул. Верхние поля, вл. 19, корп. 2

ул. Краснодонская, вл. 46/1

ул. Люблинская, вл. 109/1; вл. 111, корп. 2; вл. 113

ул. Ставропольская, вл. 23/1

Спортивный проезд около школы № 2121 школьного отделения № 1

Нижегородский

ул. Нижегородская, вл. 76

ул. Новохохловская, земельный участок 1

Рязанский

ул. Паперника, вл. 12

Текстильщики

ул. Чистова, вл. 3А, стр. 1

Южнопортовый

ул. Петра Романова, вл. 18

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

Бирюлево Восточное

ул. Загорьевская, вл. 2/1

Бирюлево Западное

Булатниковский пр-д, вл. 16А

Харьковский пр-д, вл. 1/1

Даниловский

Ленинская слобода, вл. 3

Пересветов пер., вл. 5

5-й Рощинский пр-д, земельный участок 1

Донской

ул. Малая Тульская, вл. 55/1

Севастопольский пр-т, вл. 7, корп. 6/1

Нагатинский Затон

ул. Коломенская, напротив вл. 3

ул. Речников, вл. 18-20; вл. 22

Нагатино-Садовники

Варшавское ш., вл. 47, корп. 2; напротив д. 61а

Каширское ш., вл. 11, корп. 3

Нагорный

ул. Артековская, д. 9 (АТС)

Варшавское ш., вл. 100

Симферопольский пр-д, вл. 7, стр. 1

Царицыно

ул. Бехтерева, вл. 3, земельный участок 1 (мкр. 4, корп. 402)

ул. Ереванская, вл. 6

Кавказский б-р, вл. 40

ул. Кантемировская, вл. 27; вл. 39

ул. Каспийская, вл. 28/4

Чертаново-Южное

Мкр. 26, корп. 81-82

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Академический

ул. Новочеремушкинская, вл. 35

ул. Шверника, вл. 6

Зюзино

ул. Болотниковская, вл. 42, корп. 4; вл. 43

ул. Каховка, вл. 23, корп. 5

Квартал 14, корп. 3

Квартал 35, ул. Б. Юшуньская, вл. 7А

ул. Керченская, вл. 2; вл. 20, корп. 1; вл. 26, корп. 1; вл. 30, корп. 1

ул. Одесская, вл. 10

Севастопольский пр-т, вл. 71, корп. 1; вл. 79

Черноморский б-р, вл. 22, корп. 2

Коньково

Мкр. 6, корп. 2 и 3

Ломоносовский

ул. Архитектора Власова, вл. 2

Обручевский

ул. Гарибальди, вл. 18

Северное Бутово

ул. Феодосийская, вл. 7, корп. 1

Черемушки

ул. Гарибальди, вл. 17

ул. Профсоюзная, вл. 32

Севастопольский пр-т, вл. 28, корп. 9

Южное Бутово

ул. Краснолиманская, вл. 29

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Кунцево

ул. Бобруйская, вл. 15

ул. Молодогвардейская, вл. 44

Можайский

ул. Кубинка, вл. 18, корп. 2

ул. Петра Алексеева, вл. 12

Очаково-Матвеевское

ул. Веерная, вл. 26А, 26Б

ул. Большая Очаковская, вл. 35А

Солнцево

ул. Родниковая, вл. 5А

ул. Щорса, вл. 15

Филевский парк

Береговой пр-д, вл. 2, вл. 2, стр. 18, вл. 2, стр. 19

Фили-Давыдково

ул. Давыдковская, вл. 16

ул. Кастанаевская, вл. 44-48; вл. 44-48, корп. 2

Ново-Переделкино

ул. Скульптора Мухиной, вл. 11/1

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Митино

ул. Парковая, вл. 31

Северное Тушино

ул. Вилиса Лациса, напротив вл. 42

ул. Туристская, вл. 14, корп. 1, 2

Хорошево-Мневники

ул. Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1

ул. Демьяна Бедного, вл. 22

Карамышевская наб., вл. 22, корп. 2/1

ул. Мневники, вл. 10, корп. 1

Щукино

ул. Новощукинская, вл. 8/1

Южное Тушино

Квартал 11, корп. 1

ул. Лодочная, вл. 11

ЗЕЛЕНОГРАД

Крюково

Георгиевский пр-т, корп. 1934; корп. 1935; корп. 1936

Старое Крюково

Солнечная аллея, корп. 934; вл. 935; вл. 936

ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГА

Михайлово-Ярцевское

п. Шишкин лес, вл. 9, корп. 1; вл. 21, корп. 1

Мосрентген

Квартал № 24, вл. 1

Первомайское

д. Жуковка

Рязановское

п. Знамя Октября, вл. 3

Троицк

Мкр. Солнечный, ул. Физическая, вл. 22

Щаповское

пос. Щапово, около д. 8 и д. 9

Щербинка

ул. Железнодорожная, около д. 37

После 1 января 2022 года

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Пресненский

Стрельбищенский пер., вл. 14

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

Бескудниковский

Бескудниковский б-р, вл. 52

ул. Селигерская, вл. 32, Дмитровское ш., вл. 89, корп. 1

Коровинское ш., вл. 6

Головинский

Мкр. 13, корп. 4, 7 - 10

2-й Лихачевский пер., вл. 4

Дмитровский

Дмитровское ш., вл. 127

ул. Долгопрудная, вл. 10

ул. Клязьминская, вл. 28

Коптево

ул. Генерала Рычагова, вл. 14

пр-д Черепановых, вл. 56А

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Бабушкинский

ул. Осташковская, вл. 9/2

ул. Печорская, вл. 7

ул. Радужная, вл. 14-16; напротив вл. 15, корп. 2

Бибирево

ул. Белозерская, вл. 3/5

Бутырский

ул. Милашенкова, вл. 7, корп. 3

Лосиноостровский

ул. Тайнинская, вблизи д. 7, корп. 1; около д. 9, стр. 5

ул. Шушенская, около д. 7

Марфино

ул. Академика Королева, вл. 21

Марьина Роща

ул. Анненская, вл. 6

Отрадное

ул. Олонецкая, вл. 21

Свиблово

Лазоревый пр-д, около д. 2

Северное Медведково

пр-д Шокальского, вл. 28А

Южное Медведково

ул. Полярная, вл. 3, корп. 1

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Новогиреево

Свободный пр-т, вл. 25-27

ул. Утренняя, вл. 3; вл. 20, стр. 2

Перово

ул. 1-я Владимирская, вл. 47

ул. 2-я Владимирская, вл. 13

ул. Металлургов, д. 56

ул. Новогиреевская, вл. 24А

Преображенское

ул. Большая Черкизовская, вл. 22/24

Северное Измайлово

ул. Константина Федина, вл. 3

Квартал 48, ул. 11-я Парковая, вл. 45

Мкр. 80, участок 1 (Щелковское ш., д. 92, корп. 3)

Соколиная Гора

пр-т Буденного, вл. 47Б

ул. Вольная, вл. 28/5

5-я ул. Соколиной Горы, вл. 21, корп. 3

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

Капотня

1-й квартал, вл. 8

2-й квартал, вл. 21

Кузьминки

Есенинский б-р, напротив вл. 9, корп. 5

ул. Зеленодольская, вл. 30

Люблино

ул. Краснодарская, вл. 6

Нижегородский

ул. Нижегородская, вл. 94, корп. 4

Текстильщики

Грайвороново, квартал 90А

Южнопортовый

1-я ул. Машиностроения, вл. 5А

ЮЖНЫЙ ОКРУГ

Бирюлево Восточное

ул. Касимовская, вл. 39, корп. 2

Москворечье-Сабурово

Каширское ш., вл. 76А

Нагатинский Затон

ул. Судостроительная, вл. 15

Нагорный

Электролитный пр-д, вл. 7А

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Академический

ул. Кедрова, вл. 16

ул. Новочеремушкинская, вл. 10, корп. 1; вл. 27

Зюзино

ул. Одесская, вл. 4, стр. 1

Коньково

ул. Введенского, вл. 5

Котловка

ул. Дмитрия Ульянова, вл. 47-49

Южное Бутово

ул. Краснолиманская, вл. 21

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Можайский

ул. Говорова, вл. 14-16

ул. Горбунова, вл. 11, корп. 3 и 4

ул. Гродненская, вл. 7-9

ул. Красных Зорь, вл. 23-25

ул. Толбухина, вл. 2, корп. 1; вл. 4, корп. 1

Проспект Вернадского

пр-т Вернадского, вл. 75/3

Солнцево

ул. Родниковая, вл. 4/1

Фили-Давыдково

ул. Олеко Дундича, вл. 29; вл. 31/35

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

Хорошево-Мневники

ул. Демьяна Бедного, вл. 17, корп. 2

ул. Нижние Мневники, вл. 62А

наб. Новикова-Прибоя, вл. 6, корп. 3

Новохорошевский пр., вл. 6; вл. 24, корп. 3

Южное Тушино

Светлогорский пр-д, вл. 7/1/1

ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГА

Вороновское

пос. ЛМС, мкр. Центральный, около д. 36

Рязановское

пос. Фабрики имени 1 Мая (кадастровый номер 77:20:0020451:19)

Троицк

ДКС № 20, ул. Новая.