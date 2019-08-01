Реновация пятиэтажек в Москве: Куда и когда переселят жителей сносимых домов
Реновация ветхого жилья в Москве расширяется. Жители сносимых пятиэтажек уже справляют новоселье в семи столичных округах - Восточном, Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Южном, Северном и Юго-Восточном. Этой осенью переселение планируют начать в центре Москвы, в Пресненском районе.
Для будущих новоселов уже строят новые дома во многих районах города. В мэрии подобрали 338 стартовых площадок, на которых в ближайшие годы появятся квартиры для участников реновации (см. ниже). В основном это пустыри, бывшие склады, стихийные парковки, заброшенные здания и участки на месте уже расселяемых пятиэтажек. К примеру, такие площадки есть на Коровинском и Щелковском шоссе, на улицах Догопрудная и Толбухина. При этом власти продолжают искать новые места для новостроек.
- Сейчас проводим публичные слушания проектов кварталов реновации, - сообщил ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин. - От обсуждения с жителями зависит, сколько домов и когда будем строить, в какие квартиры и кто переедет. В начале следующего года, надеемся, сможем сказать точно дату и место переезда для каждого дома. Напомню, в прошлом году новоселье уже отметили более 7 тысяч участников реновации. В этом году переселим еще 12 тысяч человек, а в 2020 году - еще 15 тысяч жителей.
В программе реновации в Москве участвуют 5173 дома. В них живет около 1 миллиона человек. Переселение и снос планируется завершить в 2032 году.
Публикуем полный список стартовых площадок реновации, где в ближайшие годы переселенцы получат квартиры (согласно постановлению правительства Москвы № 708-ПП от 26.09.17 г. с изменениями на 23.07.19 г.).
КОНКРЕТНО
В этих районах построят новые дома и переселят в них из пятиэтажек...
До конца 2019 года
(в большинстве домов заселение уже началось)
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Пресненский
Шмитовский пр-д, вл. 39, Мукомольный пр-д, вл. 6
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
Бескудниковский
Мкр. 5, корп. 1 (Дмитровское ш., вл. 74, корп. 1)
Мкр. 5, корп. 4 (Бескудниковский б-р, д. 11, корп. 1)
Мкр. 5, корп. 5
Мкр. 5, корп. 6 (Бескудниковский б-р, д. 13)
Мкр. 5, корп. 7
Мкр. 5, корп. 8 (Бескудниковский б-р, д. 5)
Мкр. 5, корп. 9 (Бескудниковский б-р, д. 3)
Мкр. 5, корп. 10 (Дмитровское ш., д. 68)
Дмитровский
ул. Долгопрудная, д. 7; д. 12
Коптево
Соболевский пр-д, д. 20Б
Тимирязевский
ул. Тимирязевская, вл. 8
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Бабушкинский
ул. Коминтерна, вл. 12
ул. Летчика Бабушкина, вл. 29, корп. 2; вл. 39; вл. 41
Северное Медведково
Заревый пр-д, вл. 9-11
ул. Полярная, д. 22
пр-д Шокальского, вл. 27, корп. 2; д. 33
Северный
Дмитровское ш., вл. 167, корп. 3А и корп. 9А
Южное Медведково
Мкр. 1, 2, 3, корп. 38 и корп. 39
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Северное Измайлово
Квартал 49, 50, корп. 2 (Щелковское ш., д. 74)
ул. 5-я Парковая, д. 62, корп. 1 и корп. 2 (ул. 5-я Парковая, д. 62Б)
Мкр. 80 (Щелковское ш., между д. 90 и д. 92, корп. 2)
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Кузьминки
Кв. 115, корп. 16
Нижегородский
ш. Фрезер, д. 7/2
Текстильщики
Кв. 110, 111, ул. Артюхиной, вл. 24А
ул. Артюхиной, д. 28А
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Москворечье-Сабурово
ул. Борисовские пруды, д. 7, корп. 2
Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, вл. 5 (3), корп. 1; вл. 19
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Академический
Кв. 12, корп. 10, 11
Коньково
Квартал 44-47, корп. 11, 12, 14
Котловка
Квартал 18, корп. 6, 8
ул. Нагорная, вл. 13, корп. 2, 3
Южное Бутово
Квартал 1, корп. 13
Квартал 2, корп. 24
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Можайский
Квартал 78-80, ул. Красных Зорь, корп. 1, 2 (ул. Красных Зорь, д. 59Б)
ул. Гжатская, вл. 16 (ул. Гжатская, д.1 6, корп. 1)
Очаково-Матвеевское
Аминьевское ш. (между Аминьевским ш. и Нежинской ул.)
Проспект Вернадского
Квартал 32, 33, корп. 12 (пр-т Вернадского, д. 61, корп. 3)
Квартал 32, 33, корп.12А (пр-т Вернадского, д. 69)
Квартал 32, 33, корп. 35, 54, 77-1
Квартал 34, 35, корп. 24, 26, 27
Фили-Давыдково
Квартал 65, корп. 3
Квартал 71, корп. 18
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Северное Тушино
ул. Свободы, вл. 67, корп. 5
В 2020 - 2021 годах
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Басманный
ул. Бакунинская, вл. 60
ул. Бауманская, вл. 47/1
Красносельский
Квартал 998, ул. Русаковская, д. 2/1, стр. 1, 2; д. 6
Таганский
ул. Мельникова, д. 2
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
Бескудниковский
Кварталы 8, 9, корп. 1, 20, 24, 32
Коровинское ш., вл. 10
Войковский
ул. Нарвская, вл. 5
Головинский
ул. Авангардная, вл. 10А
Кронштадтский б-р, вл. 55А
ул. Онежская, вл. 35, корп. 5 и 6
ул. Пулковская, вл. 3
ул. Смольная, вл. 21А
ул. Флотская, вл. 68, корп. 1 и 2
Западное Дегунино
ул. Ангарская, вл. 33
ул. Базовская, вл. 15, корп. 16
ул. Талдомская, напротив вл. 1
Коптево
3-й Новомихалковский пр-д, вл. 8, корп. 1
Молжаниновский
ул. 3-я Подрезковская, напротив вл. 24
Тимирязевский
ул. Астрадамская, вл. 9А
Дмитровское ш., вл. 55
Линейный пр-д, вл. 8А
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Алексеевский
ул. Староалексеевская, вл. 3
Бутырский
Мкр. 78, корп. 66
ул. Руставели, вл. 3, корп. 4
Лианозово
ул. Илимская, вл. 1-3
Лосиноостровский
ул. Изумрудная, вл. 26А
Мкр. 3, корп. 53
ул. Норильская, вл. 9
ул. Тайнинская, вл. 13
Марфино
Гостиничный пр-д, вл. 8А
ул. Академика Комарова, вл. 11
Марьина роща
ул. Октябрьская, вл. 105
ул. Шереметьевская, вл. 5, корп. 1; вл. 13, корп. 1
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Марьина Роща»
Останкинский
Мкр. 15, 16, корп. 93
Ростокино
ул. Сельскохозяйственная, вл. 14 (вл. 14/1, вл. 14/2)
Свиблово
пр-д Нансена, вл. 8
Тенистый пр-д, вл. 6
Северный
Дмитровское ш., вл. 167, корп. 4А, 8А
Южное Медведково
пр-д Дежнева, вл. 8
ул. Молодцова, вл. 33, корп. 1; вл. 17, корп. 1; вл. 25/1
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Богородское
ул. Миллионная, вл. 3
Мкр. 8Б, корп. 4
Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Открытое шоссе»
Восточное Измайлово
ул.13-я Парковая, вл. 16А
ул. 15-я Парковая, вл. 27, земельный участок 1
ул. 16-я Парковая, вл. 12, стр. 1
Восточный
ул. 9 Мая, вл. 28, земельный участок 1
Гольяново
Щелковское ш., д. 71, корп. 1 и д. 73
пл. Белы Куна, вл. 1
Ивановское
Мкр. 40-52, корп. 2 и 5
Измайлово
Измайловский пр-д, вл. 5, земельный участок 1
Сиреневый б-р, вл. 4
Косино-Ухтомский
ул. Камова, вл. 24
ул. Каскадная, вл. 21, земельные участки 1 и 2
ул. Оренбургская, вл. 3
ул. Черное Озеро, вл. 4
Метрогородок
Открытое ш., вл. 26, корп. 6
Открытое ш., вл. 28/3
Открытое ш., вл. 30, земельный участок 1
Перово
ул. 2-я Владимирская, вл. 30
Зеленый пр-т, вл. 27А
ул. Плеханова, вл. 18 и 22
ул. Плющева, вл.12А; вл. 15/3
ш. Энтузиастов, вл. 86
Северное Измайлово
ул. Константина Федина, вл. 5; вл. 13
ул. 9-я Парковая, вл. 68/2/3
ул.15-я Парковая, вл. 42А; вл. 46А
Соколиная Гора
ул. Гаражная, вл. 3
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Выхино-Жулебино
ул. Академика Скрябина, вл. 3/1 (2 площадки)
Кузьминки
Волгоградский пр-т, вл. 163
ул. Жигулевская, вл. 3
ул. Зеленодольская, вл. 28, корп. 4
Квартал 115, корп. 17; корп. 18
Квартал 116, корп. 1 (ул. Шумилова, д. 4)
Квартал 116, корп. 2 (ул. Шумилова, д. 16, корп. 2)
ул. Юных Ленинцев, вл. 42; вл. 73; вл. 99/1; вл. 117
Лефортово
ул. Золоторожский Вал, вл. 11/14; вл. 11/15
Квартал 3, корп. 6
ул. Шепелюгинская, вл. 16
Люблино
ул. Верхние поля, вл. 19, корп. 2
ул. Краснодонская, вл. 46/1
ул. Люблинская, вл. 109/1; вл. 111, корп. 2; вл. 113
ул. Ставропольская, вл. 23/1
Спортивный проезд около школы № 2121 школьного отделения № 1
Нижегородский
ул. Нижегородская, вл. 76
ул. Новохохловская, земельный участок 1
Рязанский
ул. Паперника, вл. 12
Текстильщики
ул. Чистова, вл. 3А, стр. 1
Южнопортовый
ул. Петра Романова, вл. 18
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Бирюлево Восточное
ул. Загорьевская, вл. 2/1
Бирюлево Западное
Булатниковский пр-д, вл. 16А
Харьковский пр-д, вл. 1/1
Даниловский
Ленинская слобода, вл. 3
Пересветов пер., вл. 5
5-й Рощинский пр-д, земельный участок 1
Донской
ул. Малая Тульская, вл. 55/1
Севастопольский пр-т, вл. 7, корп. 6/1
Нагатинский Затон
ул. Коломенская, напротив вл. 3
ул. Речников, вл. 18-20; вл. 22
Нагатино-Садовники
Варшавское ш., вл. 47, корп. 2; напротив д. 61а
Каширское ш., вл. 11, корп. 3
Нагорный
ул. Артековская, д. 9 (АТС)
Варшавское ш., вл. 100
Симферопольский пр-д, вл. 7, стр. 1
Царицыно
ул. Бехтерева, вл. 3, земельный участок 1 (мкр. 4, корп. 402)
ул. Ереванская, вл. 6
Кавказский б-р, вл. 40
ул. Кантемировская, вл. 27; вл. 39
ул. Каспийская, вл. 28/4
Чертаново-Южное
Мкр. 26, корп. 81-82
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Академический
ул. Новочеремушкинская, вл. 35
ул. Шверника, вл. 6
Зюзино
ул. Болотниковская, вл. 42, корп. 4; вл. 43
ул. Каховка, вл. 23, корп. 5
Квартал 14, корп. 3
Квартал 35, ул. Б. Юшуньская, вл. 7А
ул. Керченская, вл. 2; вл. 20, корп. 1; вл. 26, корп. 1; вл. 30, корп. 1
ул. Одесская, вл. 10
Севастопольский пр-т, вл. 71, корп. 1; вл. 79
Черноморский б-р, вл. 22, корп. 2
Коньково
Мкр. 6, корп. 2 и 3
Ломоносовский
ул. Архитектора Власова, вл. 2
Обручевский
ул. Гарибальди, вл. 18
Северное Бутово
ул. Феодосийская, вл. 7, корп. 1
Черемушки
ул. Гарибальди, вл. 17
ул. Профсоюзная, вл. 32
Севастопольский пр-т, вл. 28, корп. 9
Южное Бутово
ул. Краснолиманская, вл. 29
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Кунцево
ул. Бобруйская, вл. 15
ул. Молодогвардейская, вл. 44
Можайский
ул. Кубинка, вл. 18, корп. 2
ул. Петра Алексеева, вл. 12
Очаково-Матвеевское
ул. Веерная, вл. 26А, 26Б
ул. Большая Очаковская, вл. 35А
Солнцево
ул. Родниковая, вл. 5А
ул. Щорса, вл. 15
Филевский парк
Береговой пр-д, вл. 2, вл. 2, стр. 18, вл. 2, стр. 19
Фили-Давыдково
ул. Давыдковская, вл. 16
ул. Кастанаевская, вл. 44-48; вл. 44-48, корп. 2
Ново-Переделкино
ул. Скульптора Мухиной, вл. 11/1
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Митино
ул. Парковая, вл. 31
Северное Тушино
ул. Вилиса Лациса, напротив вл. 42
ул. Туристская, вл. 14, корп. 1, 2
Хорошево-Мневники
ул. Генерала Глаголева, вл. 5, корп. 1
ул. Демьяна Бедного, вл. 22
Карамышевская наб., вл. 22, корп. 2/1
ул. Мневники, вл. 10, корп. 1
Щукино
ул. Новощукинская, вл. 8/1
Южное Тушино
Квартал 11, корп. 1
ул. Лодочная, вл. 11
ЗЕЛЕНОГРАД
Крюково
Георгиевский пр-т, корп. 1934; корп. 1935; корп. 1936
Старое Крюково
Солнечная аллея, корп. 934; вл. 935; вл. 936
ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГА
Михайлово-Ярцевское
п. Шишкин лес, вл. 9, корп. 1; вл. 21, корп. 1
Мосрентген
Квартал № 24, вл. 1
Первомайское
д. Жуковка
Рязановское
п. Знамя Октября, вл. 3
Троицк
Мкр. Солнечный, ул. Физическая, вл. 22
Щаповское
пос. Щапово, около д. 8 и д. 9
Щербинка
ул. Железнодорожная, около д. 37
После 1 января 2022 года
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Пресненский
Стрельбищенский пер., вл. 14
СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ
Бескудниковский
Бескудниковский б-р, вл. 52
ул. Селигерская, вл. 32, Дмитровское ш., вл. 89, корп. 1
Коровинское ш., вл. 6
Головинский
Мкр. 13, корп. 4, 7 - 10
2-й Лихачевский пер., вл. 4
Дмитровский
Дмитровское ш., вл. 127
ул. Долгопрудная, вл. 10
ул. Клязьминская, вл. 28
Коптево
ул. Генерала Рычагова, вл. 14
пр-д Черепановых, вл. 56А
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Бабушкинский
ул. Осташковская, вл. 9/2
ул. Печорская, вл. 7
ул. Радужная, вл. 14-16; напротив вл. 15, корп. 2
Бибирево
ул. Белозерская, вл. 3/5
Бутырский
ул. Милашенкова, вл. 7, корп. 3
Лосиноостровский
ул. Тайнинская, вблизи д. 7, корп. 1; около д. 9, стр. 5
ул. Шушенская, около д. 7
Марфино
ул. Академика Королева, вл. 21
Марьина Роща
ул. Анненская, вл. 6
Отрадное
ул. Олонецкая, вл. 21
Свиблово
Лазоревый пр-д, около д. 2
Северное Медведково
пр-д Шокальского, вл. 28А
Южное Медведково
ул. Полярная, вл. 3, корп. 1
ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Новогиреево
Свободный пр-т, вл. 25-27
ул. Утренняя, вл. 3; вл. 20, стр. 2
Перово
ул. 1-я Владимирская, вл. 47
ул. 2-я Владимирская, вл. 13
ул. Металлургов, д. 56
ул. Новогиреевская, вл. 24А
Преображенское
ул. Большая Черкизовская, вл. 22/24
Северное Измайлово
ул. Константина Федина, вл. 3
Квартал 48, ул. 11-я Парковая, вл. 45
Мкр. 80, участок 1 (Щелковское ш., д. 92, корп. 3)
Соколиная Гора
пр-т Буденного, вл. 47Б
ул. Вольная, вл. 28/5
5-я ул. Соколиной Горы, вл. 21, корп. 3
ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
Капотня
1-й квартал, вл. 8
2-й квартал, вл. 21
Кузьминки
Есенинский б-р, напротив вл. 9, корп. 5
ул. Зеленодольская, вл. 30
Люблино
ул. Краснодарская, вл. 6
Нижегородский
ул. Нижегородская, вл. 94, корп. 4
Текстильщики
Грайвороново, квартал 90А
Южнопортовый
1-я ул. Машиностроения, вл. 5А
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Бирюлево Восточное
ул. Касимовская, вл. 39, корп. 2
Москворечье-Сабурово
Каширское ш., вл. 76А
Нагатинский Затон
ул. Судостроительная, вл. 15
Нагорный
Электролитный пр-д, вл. 7А
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Академический
ул. Кедрова, вл. 16
ул. Новочеремушкинская, вл. 10, корп. 1; вл. 27
Зюзино
ул. Одесская, вл. 4, стр. 1
Коньково
ул. Введенского, вл. 5
Котловка
ул. Дмитрия Ульянова, вл. 47-49
Южное Бутово
ул. Краснолиманская, вл. 21
ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Можайский
ул. Говорова, вл. 14-16
ул. Горбунова, вл. 11, корп. 3 и 4
ул. Гродненская, вл. 7-9
ул. Красных Зорь, вл. 23-25
ул. Толбухина, вл. 2, корп. 1; вл. 4, корп. 1
Проспект Вернадского
пр-т Вернадского, вл. 75/3
Солнцево
ул. Родниковая, вл. 4/1
Фили-Давыдково
ул. Олеко Дундича, вл. 29; вл. 31/35
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Хорошево-Мневники
ул. Демьяна Бедного, вл. 17, корп. 2
ул. Нижние Мневники, вл. 62А
наб. Новикова-Прибоя, вл. 6, корп. 3
Новохорошевский пр., вл. 6; вл. 24, корп. 3
Южное Тушино
Светлогорский пр-д, вл. 7/1/1
ТРОИЦКИЙ И НОВОМОСКОВСКИЙ ОКРУГА
Вороновское
пос. ЛМС, мкр. Центральный, около д. 36
Рязановское
пос. Фабрики имени 1 Мая (кадастровый номер 77:20:0020451:19)
Троицк
ДКС № 20, ул. Новая.
ИСТОЧНИК KP.RU
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