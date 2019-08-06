«Не нужно брать кредит, платежи по которому превышают половину вашего дохода»

Кредиты могут быть беспроцентными

- Александр, чем кредитные карты отличаются от потребительского кредита?

- Потребительский кредит выдается на какую-то конкретную цель, а кредитная карта предназначена для того, чтобы служить долго и периодически делать с ее помощью покупки. Потребительский кредит – простой продукт. У него есть определенный срок, сумма, фиксированные ежемесячные платежи. Кредитки – продукт более сложный, с возобновляемым лимитом, грейс-периодом и, как правило, разными опциями – кэшбэком, баллами и т.д. Сумма ежемесячного платежа здесь может быть разной от месяца к месяцу, все зависит от произведенных трат.

- По кредиткам есть грейс-период – срок, в течение которого можно пользоваться деньгами не платя процентов. Какие здесь есть нюансы?

- Их много. Например, часто банки говорят, что грейс-период составляет 55 дней. Рассчитывается он с 1 числа каждого месяца, а не с момента покупки. То есть если вы тратите деньги в начале месяца, то беспроцентный период действительно составит 55 дней. А если вы сделаете это в последний день, то всего 25 дней.

Также нужно помнить, что на снятие наличных с карты действие грейс периода не распространяется. Более того, при совершении такой операции он может и вовсе отключиться на весь льготный срок.

- Потребительские кредиты могут быть беспроцентными?

- Да, могут. В магазинах есть программы рассрочки: например, 0-0-24. Здесь две первые цифры означат нулевой взнос и процент, а 24 – срок кредитования (месяцы).

- Какие есть полезные опции по кредитным картам?

- Самые распространенные – это начисление баллов, бонусов, геймификация. Последнее означает, что банк дает клиентам разные задания: например, потратить за месяц по карте 10 тыс. руб., потом еще одно и т.д. Тот, кто выполнит все, получает приз. Еще бывает возможность получить бесплатно полис страхования жизни и полис выезжающих за рубеж. Тоже полезная вещь.

- Кэшбэк (возврат части денег при покупке обратно на карту) перестал быть популярным?

- Кэшбэк все также популярен, но уже не вызывает такого позитива у клиентов как ранее. Для обеспеченных людей возврат суммы, которая ограничена 3 тыс. руб., может быть не очень интересным. Тем же, у кого доходы и траты небольшие, 100-200 руб. кэшбэка тоже не слишком нужны. Скорее всего, кэшбэк уже воспринимают как неотъемлемый атрибут любой карты.

Более привлекательными для клиентов в настоящее время являются – баллы, по ним условия значительно более интересные, чем по кэшбэку.

- Сколько в среднем стоит обслуживание карты?

- Примерно 1,2 тыс. руб. в год. В некоторых банках есть предложения, когда первые 12 месяцев ничего платить не надо.

- За последнее полугодие объем выданных POS-кредитов (тех, что оформляются прямо в магазинах на покупку конкретного товара) вырос на 7% по сравнению с первым полугодием 2018 года.

- Людям удобны POS-кредиты. Для покупки не надо вынимать из семейного бюджета сразу всю сумму. Можно быстро приобрести нужную вещь и потом каждый месяц понемногу возвращать деньги.

POS-кредиты нацелены на финансирование импульсных покупок. И это выгодно торговым точкам, особенно тем, которые продают меха, мебель, бытовую технику, мобильные телефоны. С помощью POS-кредитов многие магазины реализуют товары в рассрочку. В случае рассрочки магазин компенсирует банку процентную ставку, зато увеличивает свои продажи. Поэтому доля покупок в кредит в торговых точках растет. В 2014 году так продавалось примерно 20% всех товаров. Сейчас у некоторых ретейлеров этот показатель доходит до 60%.

Плюс банки заинтересованы в развитии этого кредитования. Сейчас хороших клиентов мало и за них идет борьба. POS-кредиты помогают привлечь заемщиков.

Кредитная история расскажет обо всем

- Каким должен быть клиент, чтобы банки были к нему лояльны и выдали кредит по более низкой ставке?

- У него не должно быть плохой кредитной истории. Кстати, если истории нет вообще – это тоже не очень хороший показатель для банка. Еще один параметр – платежеспособность клиента. Нужно, чтобы его доходов хватило на погашение кредита. Также банк учитывает место работы и должность.

Сегодня банки знают многих клиентов. 90% заемщиков уже когда-то брали кредит, причем, многие делали это в одной и той же финансовой организации.

Для банка клиенты делятся на разные сегменты по уровню риска. Чем выше уровень риска – тем больше процентная ставка.

- Какую роль здесь играет семейное положение заемщика, наличие детей?

- Дети отрицательно влияют на финансовое положение семьи, но являются косвенным показателем ответственности человека. При оценке клиента уровень его ответственности – важный показатель. Если детей нет в 20 лет, то это не так плохо, как если их нет в 40, поскольку это уже нетипичная ситуация, которая может свидетельствовать о нестандартном поведении человека и при выплате дога. Как показывает практика, вероятность дефолта у такого заемщика может быть выше.

- Как создать кредитную историю, если ее нет, а получить кредит без нее тяжело? Получается замкнутый круг.

- Для банков существуют высокорискованные товарные сегменты и низкорискованные. Так, первый кредит сложно будет получить на покупку мобильного телефона, золотых украшений, квартиры. А вот на бытовую технику, мебель и меха вполне возможно.

- Фиксируются ли отказы в кредите в кредитной истории?

- Да, и это негативно может сказаться на последующих кредитных заявках. Кстати, в бюро кредитных историй фиксируются и запросы на кредиты. Если вы подали заявку, банк ее одобрил, а кредит так и не взяли, то это тоже будет видно следующим кредиторам.

- Как исправить свою кредитную историю?

- С помощью «кредитного доктора». Некоторые банки предлагают такой продукт. Здесь выдается кредит, например, в тысячу рублей. Вы его возвращаете в соответствии с условиями и сроками договора и получаете хорошую запись в кредитной истории. Потом берете 5 тыс. руб., и тоже вовремя гасите. Так постепенно кредитная история исправляется.

Считаем правильно

- Как заемщику предварительно рассчитать, какую часть своего дохода он сможет платить по кредиту?

- Здесь многое зависит от размера дохода. Условно говоря, если он составляет 200 тыс. руб. в месяц, то можно отдать в счет погашения долга его половину. А если человек зарабатывает 20 тыс., то направлять 50% своего бюджета на эти цели – многовато. В любом случае нежелательно брать кредит, платежи по которому превышают половину вашего дохода.

Следующий параметр – это срок. Например, 6 месяцев можно потерпеть, уменьшить свои траты и расплатиться с банком. А ограничивать себя 4-5 лет уже тяжело. К тому же вероятность каких-то изменений за полгода невысокая, а за несколько лет ваше финансовое состояние может внезапно измениться – конечно, как в лучшую, но также и в худшую сторону, могут возникнуть какие-то незапланированные расходы.

Но я бы рекомендовал брать кредит на более длинный срок. Да, так вы больше переплатите по процентам банку, но зато сможете снизить ежемесячные платежи. Всегда есть возможность досрочного погашения: если появятся свободные деньги, кредит в любой момент можно вернуть.

- В некоторых странах, например, в Швейцарии, действуют отрицательные ставки по кредитам. То есть заемщики могут вернуть меньшую сумму, чем взяли. Это происходит потому, что их центральные банки берут плату за хранение денег на счетах. Нашим банкам далеко до этого, как считаете?

- Очень далеко. По сравнению с европейскими странами в России высокая инфляция. Также нет такого избытка денег в банках.

За рубежом редко найдешь ставки по вкладам больше 1%. У нас они в разы выше. Получив деньги вкладчиков, банкам нужно найти средства на оплату дохода по ним. Они их берут, в том числе, из процентов, уплаченных по кредитам.