Папы за партой

Как заметить признаки осложнения во время беременности, что делать, если у жены начались схватки, и какую молочную смесь выбрать для новорожденного? Большинство мужчин на эти и другие вопросы, связанные с рождением ребенка, ответов не знают. Чтобы облегчить жизнь женщинам и научить сильный пол азбуке отцовства, в московском роддоме №4 открыли курсы «Я — папа!».

Беременная женщина внезапно потеряла сознание — стало плохо с сердцем, рассказывает о недавнем случае заведующий филиалом №1, врач акушер-гинеколог московского роддома №4 Дмитрий Пономарев. К счастью, муж владел азами помощи в экстренных ситуациях и сделал супруге непрямой массаж сердца, дождались скорую, и мама и ребенок остались живы. Это большая удача, что мужчина владел такими навыками, — большинство представителей сильного пола теряются и ничего не могут сделать в ситуации, когда счет идет на секунды, отмечает Дмитрий Пономарев. «Если бы мужчина не оказал помощь в течение пяти минут, все могло закончиться очень плохо», — добавляет Дмитрий Пономарев.

Это общая проблема нашего общества: до сих пор действуют установки, что заниматься всеми делами, связанными с беременностью и родами, должны в основном женщины. «Поэтому, когда папа первый раз берет на выписке из роддома маленького на руки, в его глазах мы видим ужас, — говорит врач. — Не говоряуже о том, что мужья не знают признаков осложнений у женщини поэтому не могут вовремя отвезти супругу к врачу. Необходимо поднять роль мужчины во всем, что связано с рождением ребенка».

Вопросом занялись в Мосгордуме. После необходимой подготовки, по инициативе комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, в роддоме №4 открыли постоянную школу молодых отцов «Я — папа!». Здесь мужчины научатся многим полезным вещам: как помочь супруге во время беременности и ухаживать за ребенком сразу после рождения, какие признаки указывают на осложнения у женщины и что делать во время экстренной ситуации.

Весь курс разбит на четыре блока, рассказывает Дмитрий Пономарев. На первом занятии мужчины учатся ухаживать за женщинами во время беременности. Папам рассказывают про три триместра, что происходит в каждом из них, какие бывают осложнения и как их вовремя заметить. «Сейчас много внимания уделяется профилактике осложнений. Легче всего их заметить мужу, который проводит с женщиной больше всего времени. Он должен уметь видеть симптомы (отекло лицо, появились отеки на пояснице или отдышка) — и предложить сходить к врачу. Лучше переусердствовать, чем пропустить серьезную ситуацию», — рассказывает врач.

Во втором блоке будущие папы получают знания и навыки помощи во время экстренных ситуаций. На третьем уроке рассказывают о процессе родов. И на четвертом — как ухаживать за мамой и малышом после родов. «Как давать водичку, купать и одевать памперс — все это и многое другое будут уметь наши выпускники», — отмечает Дмитрий Пономарев.

Каждое занятие длится час, но желающие могут записаться на дополнительные уроки и постигать, например, навыки пеленания ребенка снова и снова. Первые студенты уже начали обучение, и все, похоже, в восторге от курсов. «Это наш первый ребенок, и раньше с этими вопросами я не сталкивался. Жена взяла инициативу, а сейчас, пока в отпуске, я решил сходить и сам все узнать, — рассказал будущий отец Илья. — Я сейчас сидел и все записывал — очень интересно и полезно. Теперь я считаю, что роды — это не только женское дело».

Такие курсы необходимо открыть в других роддомах, считает Дмитрий Пономарев. «На этапе организации и сейчас Мосгордума оказывает нам большую поддержку. Уверен, что нам помогут распространить опыт по всей столице», — говорит врач.

Автор фото: Семен КОСОВ

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