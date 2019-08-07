Выбираем самый вкусный арбуз с «Комсомолкой»

Пожалуй, главный плюс холодного августа - это спелые арбузы и дыни, которые к нам везут из Астрахани, Краснодара, Самарканда, Баку, Махачкалы. Некоторые всего пару дней как с бахчи.

В Москве сейчас 229 официальных адресов, по которым можно купить арбуз или дыню (не считая, конечно, рынков и супермаркетов). Арендовали точки предприниматели, победившие на аукционах.

По словам руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка, каждая партия бахчевых проходит исследование. И его результаты (за подписью Роспотребнадзора) вывешивают в точке продажи.

Развалы оформлены в едином стиле (деревянные палатки, столик с весами и стенды, на которых указаны цены и режим работы). А вот вкус у арбузов отличается.

Попробуем выяснить, чьи арбузы слаще и действительно ли на уличных развалах вкуснее, чем в магазине.

МОЖЕТ, ЦВЕТ ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ТОТ, ЗАТО МЯКОТЬ - ЧИСТЫЙ МЕД

Литовский бульвар, 22 (Ясенево). Бахчевой развал. Смуглый усатый мужчина положил голову на арбуз и дремлет на нем, как на подушке.

- Что, совсем торговли нет? - поинтересовался я.

- Вечером будет очередь, - вскочил продавец, словно я не покупатель, а его школьный учитель.

Зовут «ученика» Ахмед. Уроженец Баку. В Москве живет с конца 90-х.

Арбузы у Ахмеда - как лошади. В смысле очень большие. От 16 кг и больше. Выросли в Краснодаре. От сладости разум мутится.

- Если не понравится, я тебе деньги верну, - пообещал азербайджанец.

- А что, кстати, по деньгам?

- 30 рублей за килограмм. Тебе по 25 отдам.

Я взял самый маленький экземпляр. И думал его выкинуть по дороге. Настолько тяжелый. Ну или катить по асфальту.

Дыни у Ахмеда тоже есть. Узбекские. Сорт «торпеда» (80 руб./кг). Говорит, что маленькие трещинки на кожуре - верный признак того, что дыня созрела («а то некоторые нос воротят»).

Дома я тщательно вымыл арбуз. И большим ножом вспорол ему брюхо. Не обманул Ахмед. Мякоть сладкая и сочная.

- Дяденька, что же ты меня так жмешь! - Терпи, арбуз, ужином станешь.Фото: Павел КЛОКОВ

ОТКУДА ДЫНИШКИ?

Ну а теперь посмотрим, чем ответят супермаркеты и рынки.

Например, «Перекресток». Новоясеневский проспект, владение 7. Цена обескураживает. 12 рублей 90 копеек (за один кг). Выглядят так себе. Бока помяты, как у Колобка после пьянки. Хвостики у некоторых оторваны. Форма самая разная. От идеальной круглой до овальной.

Рядом дыни такие же. Сорт «колхозница». И некоторые тоже с трещинками, как у Ахмеда. Начал спрашивать, откуда привезли. Так и не выяснил. Продавцы понятия не имеют. Говорят, ищите наклейку на ящике. Нашел. Там указано все, кроме происхождения.

Ради чистоты эксперимента взял небольшой арбузик. Дома вырезал дольку. Вкусно. Но все же Краснодару слегка уступает.

У ПРОДАВЩИЦЫ МУЖ РЕВНИВЫЙ

Дальше я отправился на крытый рынок с весьма искренним названием «Нужные продукты» (станция метро «Теплый Стан»).

Арбузы на нем заметны издалека. Ибо сложены, как горшки в фильме Гайдая (как не падают, непонятно). Сверху помятая картонка и надпись шариковой ручкой: «Краснодар. 25 руб./кг».

Только мне стоило остановиться, как передо мной красавица явилась (каких на картинах пишут).

- Какой вам, - говорит, - арбузик продать.

- Да у меня, - отвечаю, - этим добром дома уже вся кухня завалена. Продайте самый маленький.

- Так я вам могу половину продать. Не зря же наши предки ножи изобрели. Еще в эпоху палеолита.

А вот так, ребята, лучше не делать. Любой специалист вам скажет, что плод при покупке должен быть целым. Кто знает, чем его резали. И в каких санитарных условиях.

Но я на попятную пойти уже не мог. Пакет с арбузом хватаю. Деньги отдаю. И спрашиваю продавщицу, можно ли ее сфотографировать. Та в отказ. Причем резкий.

- Почему? - удивился я.

- Патаму чта у ней муж ревнивый! - выпалил мужик, стоящий неподалеку.

Брови сросшиеся. Кулаки, как две гири по 16 кг.

- А кто муж-то? Вы?!

- Нэт.

Короче, фото я все-таки сделал. Но без продавщицы.

Мякоть купленного арбуза на вид ярко-красная, но на вкус как будто немного недозрелая. Хочется сахаром посыпать.

В итоге лично я победу отдаю Ахмеду, который торгует на бахчевом развале.