Тайфун принес победу

Две москвички - Лада Антонова из школы № 1518 и выпускница школы № 192 Катарина Мечникова завоевали медали на международной географической олимпиаде в Гонконге. У Лады – «золото», а у Катарины – «серебро». Буквально за месяц до этих состязаний юных географов со всего мира девушки отлично выступили на Балтийской олимпиаде по географии, а весной победили на Всероссийской олимпиаде школьников.

Международная олимпиада по географии сравнительно молодая. В отличие от соревнований юных математиков, которые ведут отсчет с 1959 года, она проходит всего лишь в шестнадцатый раз. Включает олимпиада три испытания: письменный и мультимедийный тесты, а также полевой тур, где школьники смогут применить на практике свои знания географии.

«Теоретический тур состоял из вопросов из различных областей географии, затем ребята проверили свою географическую эрудицию, отвечая на вопросы мультимедийной викторины, а в полевом туре они составляли карты и затем занимались обработкой и анализом собранных данных», - рассказал руководитель российской сборной, ведущий научный сотрудник географического факультета МГУ имени Ломоносова Павел Кириллов.

Сложность состязания заключается еще и в том, что все задания школьники получают на английском языке. Поэтому олимпиада стала для москвичек проверкой не только знаний по географии, но и владения иностранным языком.

В этом году коррективы в проведение олимпиады внесла погода. Полевой тур пришлось перенести на один день, так как на Гонконг обрушился тайфун. Но кроме конкурсных заданий у ребят было время пообщаться с соперниками, приехавшими из 43 стран, и познакомиться с городом.

Победительница олимпиады IGeo Лада Антонова свою жизнь планирует связать с любимой наукой, поэтому поступила на географический факультет МГУ имени Ломоносова.

«К этой победе Лада шла с пятого класса. Вначале были успехи на городском этапе Всероссийской олимпиады, в девятом классе она стала призером заключительного этапа, а в десятом и одиннадцатом – уже победителем, также в этом году она завоевала «серебро» на Балтийской олимпиаде», - рассказала учитель географии «золотой» медалистки Татьяна Попова.

Кроме географии уже завершились международные олимпиады по физике, математике, химии и биологии. Всего в копилке команды нашей страны 22 награды. При этом почти все «золото» российской сборной на счету москвичей - 10 из 11 медалей. В августе пройдут международные соревнования по астрономии и астрофизике, информатике, а в декабре - естественнонаучная олимпиада юниоров.