Кандидат в Мосгордуму: «Собрать подписи - сложная задача. Надо работать»

В Москве вторую субботу гремят несанкционированные акции протеста. Через них, вероятно, радикальная оппозиция оправдывает свой провала со сбором подписей на выборы в Мосгордуму. Но кандидаты, которые реально хотели пройти на московские выборы, свою задачу выполнили. До избирательной гонки добрался член «Справедливой России» Илья Свиридов.

- Илья, когда вы начали сбор подписей?

- В первый же день. 7 июня. Тогда же открыл счет. И пошли первые подписи. Это было не просто. Пришлось приложить усилия огромному количеству людей. У меня только сборщиков подписей было 100 человек. Это гигантский труд.

- Когда завершили сбор?

- 29 дней собирал. Подписи подавал в избирком 25 июля. Я отправил 5181 подпись.

- Во время проверки назвали браком 75 подписей. Но при этом у нас была тройная система проверки. Мы искали базы данных. Например, базу МВД, до которой мы смогли дотянуться. Мы отсеяли свой брак. Нашли 600 рисовок. Вероятно, их приносили нам провокаторы.

- Работали у вас сборщики. Сколько каждый из них могу принести.

- Примерно по 50. Но конкретной цифры нет. Кто-то собрал много, Кто-то меньше. Каждый работал по-своему. Один собрал 200 штук.

- Были какие-то казусы во время сборки подписей?

- Были провокаторы, которые затесались к нам. Они делали липовые подписи. Видно их невооруженным глазом. Их было много, они написаны одной рукой. Мы их выловили. Это такая детективная история: мы их ждали, потом поймали, поговорили с ними. Но выяснились кто их нанял - не смогли. Они стали говорить: «Ничего не знаем, ни в чем не виноваты!» Вышел разговор глухого с немым. Возможно, их подослали конкуренты. Мы правды до конца не знаем. Например, кто-то распространял информацию, что сдавать свои подписи опасно. Якобы возьмут кредит, получив ваши данные. Но сделать это совершенно невозможно.

Что такое сбор подписей? Это волонтеры, которые ходят по квартирам, стоят на агитационных кубах. Они общаются с живыми москвичами. И москвичи - это самое трудное. Летний период, отпуск. У них не очень больше желание сдавать подписи. Да и вообще сбор подписей - очень трудная процедура. Приходится хорошенько поработать, чтобы все выполнить. Потом я сидел 10 часов, все подписывал. Должен быть заверен мной каждый лист.

- А конкретных провокаций от властей не было?

- А какие могут быть провокации?

- Вот 12 кандидатов, которые не добрались до выборов в Мосгордуму говорят, что в их провале виновата власть. Вы же тоже оппозиционный кандидат, самовыдвиженец. Хочется понять, насколько остальным было сложно собрать подписи.

- Вот смотрите. Сбор подписей начался с первого дня. Мы сразу пошли в поля. Волонтеры работали с людьми лично. Я провел много времени на встречах. Те, кто не смог собрать подписей - они виноваты сами. Те кандидаты, чьи подписи зарезали - говорят, что виновата власть. Мне, например, было сложно вылавливать подделки. Пришлось проверять по всем базам. Я бы их принес в избирком и мне отказали в регистрации. Но мы все перепроверили. И не обожглись на этом.

Кандидаты, которые реально хотели пройти на московские выборы, свою задачу выполнили. Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей "Москва"

- Если говорить о вашей предвыборной работе. У вас есть своя понятная повестка. Конкретные предложения. Например, вы предлагаете увеличить время бесплатной парковки в Москве.

- Да, у нас было 15 минут, а стало 5 минут. Этого недостаточно. Нужно ставить больше знаков «парковка для резидентов». И отменить для каршеринга и такси разрешение для парковки там. Они в центре Москвы забирают много места. У нас успешно завершилась чтобы плоскостные парковки на Школьной улице и на Добровольческой улице сделать бесплатными для резидентов. Там у жителей был дефицит парковок - почти 200 мест выпало. Две большие парковки уже отдали гражданам. Так мы боремся за права москвичей.

- Также вы сражаетесь за культурное пространство центра столицы…

- Да, например, дом середины XX века на Таганке признан объектом культурного наследия. В нем с 1953 по 1995 год проживали выдающиеся советские военачальники. В доме проживал народный артист СССР Юрий Александрович Гуляев. Дом является уникальным памятником архитектуры, одним из прекрасных образцов "сталинского неоклассицизма" архитектора Льва Руднева. У него практически идеальное состояние, сохранились многие интерьеры, полы, мозаика. По просьбам жителей. Мы составили заявку в Департамент культурного наследия на включение дома в перечень выявленных объектов культурного наследия. Поздравляем москвичей с новым объектом культурного наследия на Таганке.