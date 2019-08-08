Раздельный сбор мусора в Москве: За продуктами - с эко-сумкой, одежду - на переработку, очистки - кухонным червям

Во многих столичных дворах уже появились контейнеры для раздельного сбора мусора. В синий бак нужно кидать вторсырье - стекло, пластик, металл, бумагу. А в серый - прочий хлам, например, остатки пищи, испорченные одежду и игрушки. Такие площадки поставят в Москве до конца года около всех жилых домов, школ, детсадов, больниц. А с января 2020 года полезный мусор будут вывозить на переработку специальные грузовики. В мэрии надеются, что благодаря новым правилам полигоны с отходами перестанут расширяться и город станет чище.

Некоторые москвичи уже начали не только сами сортировать мусор, но и меньше засорять планету. Просто стараются не носить домой и не копить лишний хлам. Оказывается, ничего сложного в этом чаще всего нет. Более того, иногда еще и выгодно, и модно. Мы узнали, что нужно делать.

ЦЕЛЛОФАНОВЫМ ПАКЕТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Пожалуй, самый простой способ борьбы с мусором - отказ от пакетов. Экологи постоянно твердят о том, что один полиэтиленовый пакет разлагается в природе около 400 лет. А пользуется им человек в среднем 20 минут. Донес покупки домой из магазина и выбросил пустую тару на помойку. Многие столичные супермаркеты уже отказались от бесплатных пакетов. А москвичи начинают ходить за продуктами со своими:

- многоразовыми эко-сумками из ткани, плотной перерабатываемой бумаги или экологичного материала спанбонда (цена за сумку в среднем - от 9 до 150 руб. за шт.);

- винтажными авоськами а-ля СССР (цена в среднем 100 - 150 руб. за шт.);

- упаковочным многоразовыми мешочками - фруктовками. Например, такие сетки продаются в сети магазинов «Вкусвилл» (90 - 95 руб. за шт.) и в китайских интернет-магазинах (500 руб. за набор из 15 шт.).

Некоторые магазины проводят акции для тех, кто не покупает целлофановые пакеты на кассе. Например, если продержишься без пакетов месяц, то получишь бонусы или скидку на покупки.

ЧЕРВИ ВАМ В ПОМОЩЬ

Если пакеты домой не носим, а куда же складывать мусор? Некоторые просто кидают отходы сразу в ведро или небольшой контейнер и после его моют. Самые продвинутые ставят на кухне специальный бачок для переработки съестных остатков - вермикомпостер. В нем живут черви, которые пожирают очистки и превращают их в полезные удобрения для дачного участка или клумбы во дворе. На кухне такая конструкция из лотков с брикетами для червей и герметичной крышки занимает не больше полуметра. Есть модели, которые выглядят словно мусорная корзина и крепятся к дверце кухонного шкафа у мойки. Запаха и прочих неудобств, как уверяют производители и пользователи, нет. Такой компостер продается сразу с червями (в среднем от 3 тыс. до 10 тыс. руб. за комплект в зависимости от модели).

КОФЕ НА ВЫНОС В СВОЙ СТАКАН

По утрам многие торопятся в ближайшую кофейню рядом с домом или офисом за бодрящим напитком. Вместо одноразовых пластиковых и бумажных стаканов эко-энтузиасты покупают кофе на вынос в свою многоразовую термокружку или термос-стакан (в среднем от 500 руб. за шт. в зависимости от модели) или модную складную многоразовую кружку (в среднем 2 000 руб. за шт.). Активисты даже составили интерактивную карту всех кофеен в России, в том числе и в Москве, где вам без проблем нальют кофе в вашу посуду. В акции участвуют некоторые заведения Starbucks, Costa Coffee, Fresh, «Буше», Surf Coffee, Camera Obscura (адреса - mycupplease.ru).

При этом некоторые бариста дадут вам еще и скидку от 10 до 30 процентов или другой бонус. А одна из кофеен дарит покупателям самую большую скидку - 100 рублей на любой напиток в свою кружку. Кстати, трубочки для воды или кофе эко-активисты тоже используют многоразовые, например, металлические, а также из биоразлагаемой бумаги или безглютеновых макарон. Такие предлагают в кафе при музее «Гараж».

ПОЛНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

Ненужную или испорченную одежду можно сдать на переработку и получить за это ваучер на скидку примерно до 15 процентов на следующую покупку нарядов. Такую акцию постоянно проводит сеть магазинов H&M. В любой торговой точке этой марки принимают пакеты с одеждой любого бренда и в любом состоянии - непарные носки, истертая до дыр любимая футболка или старое постельное белье. Их нужно положить в специальные контейнеры. За каждый пакет с текстилем выдают ваучер. А старые вещи отправляют в секонд-хенд, на переработку или просто превращаются в тряпки для уборки (подробнее).

В сети магазинов Икеа тоже принимают разный текстиль на переработку, а также батарейки и люминесцентные лампочки, но без каких-либо бонусов для покупателей. Но если принесете использованную ненужную мебель Икеа, к примеру, детские кроватки и пеленальные столы, то получите подарочную карту Икеа в зависимости от состояния мебели (подробнее). Главное - вещи должны быть чистыми и пригодными для дальнейшего использования. Такие сервисы в столице работают во многих местах - в благотворительных фондах, интернет-площадках, социальных проектах или на ярмарках для обмена вещами.

Кстати, некоторые покупатели заморачиваются еще больше и стараются брать одежду, обувь и продукты только в перерабатываемой упаковке. Это может быть целлюлоза или тара со специальной маркировкой.