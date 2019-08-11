2019-08-11T13:23:06+03:00
Происшествия

В Москве сильный ветер повалил за двое суток 150 деревьев

Упавшие стволы повредили 36 автомобилей
Семен ЕЛЕНИН
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За двое суток сильные порывы ветра повалили 150 деревьевЗа двое суток сильные порывы ветра повалили 150 деревьевФото: Евгения ГУСЕВА
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Московские коммунальщики подвели итоги сильного ветра, который с переменным успехом дул в столичном регионе в пятницу и субботу. Напомним, МЧСники объявили о штормовом предупреждении заранее, еще в четверг по всем каналам крутился ролик с сообщениями о резком изменении погоды.

- За двое суток сильные порывы ветра повалили 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, - рассказал журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Однако, по его словам, никто из людей не пострадал. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни - после дождей-то и таких для летних дней +12+14 - погода пойдет на поправку.

Как сообщают в Центре погоды «Фобос», днем в понедельник воздух прогреется до +25. Примерно такие же температуры будут до конца недели. Обещают преимущественно солнце. Хотя без непродолжительных и локальных дождей (во вторник и, предположительно, четверг) не обойдется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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