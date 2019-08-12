Атакует москвичей фараонов муравей

Иногда в редакцию приходят неожиданные письма:

«Я живу в районе Метрогородок. Рядом с национальным парком «Лосиный Остров». Моя внучка ни разу не видела божью коровку. На картинках не считается. А ведь раньше этих жучков было очень много. Они уничтожали тлю (опасных вредителей). Прошу выяснить, что произошло».

Оказалось, исчезают не только божьи коровки, но и многие другие виды жуков, стрекоз, бабочек.

ПОЖИРАТЕЛЬ ПИХТ И ТРАВ - УССУРИЙСКИЙ ПОЛИГРАФ

В мире насекомых, как в космосе, до сих пор полно тайн.

- Даже если взять совсем небольшую территорию, ни один специалист не назовет вам все виды, которые на ней обитают, - уверен доктор биологических наук, профессор кафедры энтомологии СПбГУ Никита Клюге. - И у каждого вида есть свои особенности и причины для переселения. В Москве много завозных насекомых. И их численность в разные годы меняется.

На территорию столицы проникло несколько опасных видов. И, пожалуй, самый большой урон нанесла ясеневая узкотелая изумрудная златка. Это именно она уничтожила огромное количество ясеней по всему городу. Но сейчас ее численность регулируют другие насекомые-паразиты, которые поедают златку.

- Еще наделал много бед такой переселенец, как уссурийский полиграф, - рассказал «КП» кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко. - Этот короед проник в коллекцию пихт Главного ботанического сада РАН. Специалисты приостановили его вмешательство, но не ликвидировали.

Вообще чужаки очень любят большие города. В них легче всего акклиматизироваться и найти корм с убежищем.

- Не так давно появился фараонов муравей (впервые эти крошечные рыжие муравьи были обнаружены в гробницах египетских фараонов, а теперь преспокойно плодятся в квартирах москвичей. - Ред.), - продолжает Гниненко. - Зафиксировано несколько видов новых комаров. При этом много кто исчезает. Когда Москва не была такой огромной, на ее территории обитало полно разных бабочек, муравьев и прочих насекомых. Сейчас ничего из этого нет. Чем больше разрастается город, тем больше его влияние на насекомых. Идет процесс смены одних видов на другие. Исчезают такие, которые нуждаются в природной обстановке, но появляются те, кому хорошо живется рядом с человеком. К сожалению, многие из них могут быть опасны.

Вредят, кстати, не только пришельцы. Например, огромный ущерб вязам нанес гриб-возбудитель голландской болезни (в городе этих деревьев практически не осталось). А разносят эту болезнь наши жуки-лубоеды.

ПРИЛЕТИ-КА С НЕБА

Так куда же все-таки делись божьи коровки?

- Эти жучки зимуют под упавшими листьями. А у нас их сгребают в мешки и отвозят на свалку. Вот они и исчезают - зимовать негде, - пояснил «КП» кандидат биологических наук, автор второго издания Красной книги Москвы Борис Самойлов. - Скосили разнотравье вдоль рек - стало меньше стрекоз. Если раньше в том же Серебряном Бору их было до двадцати видов, то сейчас не больше десяти. Им к тому же нужна чистая вода с мальками рыб. Исчезают парусники. Это очень крупные красивые бабочки. Раньше в парках порхали ленточницы тополевые. И другие виды. Хорошо хоть прошла мода брать с собой на прогулку сачки для бабочек.

Местные вредители тоже имеют свойство исчезать. Таков жук бронзовка золотистая. Для его личинок нужен валежник, которого в городской черте мало. А взрослым особям нужны луга с разнотравьем. Вот и пропала бронзовка. И слава богу - он ест цветки растений, грызет побеги. Подпортить урожай может.

По словам Самойлова, те виды насекомых, которые, наоборот, появляются в наших краях, способны нарушить экоцепочку, вытеснив старожилов. И пресечь этот процесс сложно, если вообще возможно. Контакты с другими странам усилились. Поезда, самолеты, водный транспорт. Жуки-иностранцы прилетают к нам с грузами. Например, вместе с фруктами и овощами.

- Еще один гость Москвы - непарный шелкопряд, - рассказал Самойлов. - Это бабочка, которая объедает лиственные леса и сады. Еле-еле с ней справились. Но не успели вздохнуть, как к нам пожаловал пальмовый долгоносик. Очень маленький жучок, который объедает яблони и вишни в период цветения. Вот кто его сюда звал?

ВАЖНО

Если вы хотите проверить насекомое на наличие инфекционных или паразитарных заболеваний, его можно отнести в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (клещей в том числе). Узнать адрес ближайшего филиала и всю информацию можно по телефону 8 (495) 687-62-84.

КРАСНАЯ КНИГА

В лесопарках поселились лишайница-сестрица и совка-луночка

Сразу восемь видов редких бабочек замечены в пределах МКАД (в парках и на особо охраняемых природных территориях). Это краеглазка эгерия, лишайница-сестрица, совка-луночка, зеленоватая пяденица зубчатая, ольховая пяденица грязно-белая, тера можжевельниковая, пяденица кипрейная и скопуля торфяная. Все они занесены в Красную книгу Подмосковья и раньше в столице не встречались. Больше всего их сейчас в лесопарках «Измайлово» и «Кузьминки».

Напомним, что эти и другие виды бабочек (всего их в Москве 94 вида) уничтожать запрещено.

Какие виды приползли и прилетели на территорию столицы...

Фараонов муравей (водился в египетских пирамидах!)Фото: wikimedia.org

...а какие исчезают