«Им нужна кровь»: Россияне осудили организаторов беспорядков в Москве

«ПРЕДЛАГАЛИ ПЛОЩАДКУ»

Россияне не поддерживают беспорядки, которые устроили в эту субботу сторонники Алексея Навального. По результатам опроса ВЦИОМа, большинство россиян (69%) согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга. По данным Левада-Центра, негативную оценку протестным акциям дали 27% горожан. А еще 30% заявили, что их отношение нейтральное или безразличное.

Организаторы специально вывели толпу на людные московские улицы. Надеялись, что в городе возникнут массовые погромы и беспорядки. Ректорам университетов пришлось предупреждать своих студентов, чтобы те не велись на провокации.

«Эта акция стала ярким примером попытки присвоить власть нелегитимным путем, - написал ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин. - Опираясь на сведения, что некоторые незарегистрированные кандидаты призывали избирателей к участию в акции еще до официального ответа по поводу их регистрации в качестве кандидатов, можно сказать, что главной целью было устройство беспорядков, а не решение вопроса честности выборов.

От такого рода протестов горожан должна защищать полиция и Росгвардия, что они и делали, выполняя свой профессиональный долг. Обращаюсь к студентам Московского финансово-юридического университета (МФЮА) от лица ректората и себя лично: прошу не поддаваться на подобного рода провокации и не принимать участие в неправомерных мероприятиях».

Фото: Александр АВИЛОВ/Агентство городских новостей «Москва»

О спланированной провокации напомнил ректор Российского института театрального искусства - ГИТИС Григорий Заславский.

«Собянин, чего не отрицают и организаторы митинга, предлагал проспект Сахарова, но организаторов эта площадка не устроила, - написал Заславский. - Другую искать не стали, потому что нужен был конфликт, тут, как говорила одна моя бывшая подруга, к гадалке не ходи. И вот тут, я считаю, нельзя становиться марионеткой, игрушкой в руках тех, кому нужен конфликт, для кого чем хуже, тем лучше. Понимаю, что многие напишут под этим постом: ой, зачем, назовут меня пособником власти и даже хуже, но я хочу, чтобы люди прочитали это и кто-то, возможно, задумается. Ну и для справки, из недавнего: «Как сообщила Guardian со ссылкой на представителей французских властей, на момент окончания уличных стычек, 16.00, в Париже были арестованы 551 человек, 55 получили ранения, в том числе несколько полицейских. Позже МВД сообщило о более 900 задержанных в Париже и почти полутора тысячах по всей стране…» Там - так».

«НИКТО НЕ ЗАЩИТИТ»

Против московских погромов выступили многие деятели культуры. Директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок напомнил, что Россия исчерпала лимит на революции.

«Если каждый для себя сам решает - меня власть не устраивает, она плохая , и так далее, он имеет на это полное право. Но это не значит, что после этого он может нарушать любые «неправильные законы» и выходить на несогласованные акции протеста, - написал Крок. - К чему мы придем? Почему-то организаторы и участники незаконных акций забыли в порыве борьбы, что нарушают статью 17 Конституции РФ. Она прямо говорит: «Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц». А как быть с перекрытием трасс, нарушением работы общественного транспорта, проведением сборищ в неподготовленных для этого местах - это безусловное нарушение прав и свобод других лиц. Слышу все время: «Власть поступает нечестно, нет свободы, нет справедливого суда». Поэтому в субботу произошло то, что произошло... Дорогие мои, прошу вас всех задуматься, в том числе и сторонников столкновений с полицией, о том,что в России исчерпан лимит на революции всех типов. В нашей истории много примеров, к чему мы приходили после всего этого. Власть нужно критиковать. Для этого она и существует. Но призываю всех за эволюцию отношений в нашей стране».

О том, что выводить людей на несанкционированные протесты, - это опасная игра, заявил режиссер Константин Богомолов.

«Видел протестные акции сильно издалека. Верю в то, что были жесткие действия полиции. Читал о причинах протестов и считаю, что, если, по мнению кандидатов, совершается несправедливость, они должны бороться за свои права, - написал Богомолов. - Но нельзя вести людей на несогласованные акции и кокетливо при этом писать «пошли гулять по нашему городу!». Кокетливое бунтарство: берем булыжник, а на вопрос «зачем взяли», прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим - побороться за власть, третьим - искренне защитить свое право. А некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств, - присядут. И никто их не защитит.

Звать людей на несогласованные акции - опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо, чтобы все - и особенно дети, - понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. И тогда уж, если хотят платить эту цену,- пусть. Дело каждого.

Мне не нравится закон о митингах. Но мне в равной степени не нравится, что людей призывают идти туда, где они получат сроки, и называют это прогулками. И там и там - голова в песок».

Фото: Иван МАКЕЕВ

О последствиях незаконных протестов напомнил режиссер, гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

«К санкционированным, согласованным с властями митингам у меня нет вопросов. А вот к незаконным, несанкционированным митингам у меня отношение совершенно отрицательное, - сказал Шахназаров. - У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества. Есть правила, есть закон, в соответствии с которым люди могут выражать свое мнение. <…> Если мы прекратим это делать, то вернемся к ситуации 1990-х годов, когда мы практически потеряли страну».

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

Американцы вмешались в наши выборы!

- В Америке уже несколько лет шумят, что якобы кто?то вмешивался в их выборы, - напомнил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский. - А разве посол США не вмешивается в выборы здесь, в Москве, когда на сайтах посольства весь маршрут (незаконного митинга) указан и время прохождения точек маршрута? Это что, соревнования по политическому ориентированию? Речь идет о публикации американским посольством в России подробного маршрута движения во время несанкционированной акции в Москве или об открытом призыве немецкого телеканала Deutsche Welle «Москва, выходи!».

В Москве действуют иностранные политические диверсанты, их цель - подвести к «мини-оранжевой революции». Мы считаем, что надо занять более жесткую линию и отправить на родину тех журналистов и дипломатов, которые допустили этот акт необоснованного и недопустимого вмешательства во внутреннюю жизнь нашей страны. […] Мы должны делать всё, чтобы уважали Россию и ее порядки.

Мы все хотим свободных и открытых выборов, митинги должны проходить свободно, пусть все выступают хоть часами, свободно, без цензуры, но для этого нужно выбрать место, чтобы полиция могла обеспечить безопасность. И мы не допустим иностранного вмешательства в дела нашей страны. Я убежден, что Госдума должна в ближайшее время отреагировать, провести заседания комитетов по безопасности, по международным делам, по информационной политике и пригласить представителей тех стран, чьи посольства грубо вмешались в события в России.