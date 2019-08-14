2019-08-13T18:45:35+03:00
Общество

В Сокольниках пройдет Пикник с «Чистой Уверенностью»

Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность» проводит открытую школу псориаза для москвичей и гостей столицы
Поделиться:
Изменить размер текста:

17 августа 2019 года в парке «Сокольники» пройдет открытая школа псориаза. На мероприятии в формате субботнего пикника в комфортной и располагающей обстановке любой желающий сможет не только отлично отдохнуть, но и с пользой провести время за общением с заслуженными медицинскими экспертами.

Центром мероприятия станет лекторий, где перед гостями Пикника выступят:

• дерматовенеролог, проф. Лариса Сергеевна Круглова, зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральной Государственной Медицинской Академии» Управления делами Президента РФ

• психолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья

• врач-диетолог, к.м.н. Татьяна Николаевна Солнцева, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Речь в лектории пойдет о том, как следить за состоянием своего здоровья и заботиться о себе, о том, как правильное питание и вовремя подобранное лечение могут помочь справиться с самыми сложными заболеваниями, а также о важности психологического благополучия. Ведь физические недомогания могут порой стать причиной не менее тяжелых эмоциональных проблем: один из ярких тому примеров – такое социально значимое заболевание, как псориаз.

Помимо увлекательных лекций посетителей Пикника ждут разнообразные развлечения – мастер-класс стилиста, мастер-класс по оригами, возможность отправить открытку в любую точку мира и получить фото на память.

Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность», созданный с целью повышения осведомленности общества о псориазе, реализуется при поддержке Всероссийского Союза Пациентов. «Одна из проблем сегодня – это стигматизация хронических заболеваний. Многие просто не знают природы болезней, как в случае с псориазом, – он ведь не заразен. Поэтому значимость информационно-просветительских мероприятий нельзя недооценивать. И для общества в целом, и для людей, которые с этой болезнью живут», – говорит Полина Пчельникова, координатор проектов Всероссийского Союза Пациентов.

Пикник «Чистая Уверенность» пройдет 17 августа с 13.00 до 20.00 в парке «Сокольники» на Кинополяне (Сокольнический вал 1с1).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайских туристов в России берет в плен и обдирает своя же мафия
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин попытался разобраться, почему бешеный поток гостей из Поднебесной приносит выгоду не нашей стране, а полуподпольным конторам, которыми владеют их же соплеменники
Школа кино и телевидения Фёдора Бондарчука проведёт вступительные экзамены в Калининграде и Нижнем Новгороде
Первые из них пройдут 18 августа в Калининграде в рамках фестиваля короткометражного кино «Короче» и 23 августа в Нижнем Новгороде при содействии фестиваля «Горький fest»
Новости 24
Собянин увеличил размер премий молодым ученым до 2 млн рублей
В ЦОДД назвали день, когда в Москву из-за МКАДа въезжает больше всего машин
Гроза и сильный ветер ожидается в Москве 14 августа: Водителям дали советы по парковке
Александр Стефанович: Провокаторов на митингах необходимо преследовать по закону
Школьные рюкзаки и ланчбоксы начнут продавать в московском метро к 1 сентября
В Москву вернулась жара до +25 градусов
В Подмосковье двухлетний ребенок утонул у себя на даче
Более 200 тысяч москвичей получили единый читательский билет
Флера Салиховская: «Мне жалко людей, которые выходят на митинги»
В Москве появилась онлайн-карта социальных учреждений
Москвичи 21 августа снова протестируют систему онлайн-голосования
В Подмосковье появились первые тактильные светофоры
Девять станций Сокольнической линии закроют 18 августа
На столичных площадках Курбан-байрам отметили около 240 тысяч человек
Согласованный концерт на проспекте Академика Сахарова завершен
На проспекте Академика Сахарова начался согласованный концерт
Участников митинга на проспекте Сахарова подвозят на автобусах
ГУВД: организаторы митинга предупредили о готовящихся Соболь провокациях
В Москве из-за дождей закрыли часть Некрасовской линии
ДРБ: Заявка на митинг 10 августа не предполагает проведение концерта
Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций
К открытию МЦД ремонтные работы пройдут более чем на 30 станциях метро и МЦК
Поврежденные машины и разбитый трамвай: из-за сильного ветра в Москве упали 20 деревьев
Пиво и азарт побудили москвича вызвать полицию
Жители Люберец пытаются спасти раненую утку с дротиком в голове
Из-за плохой воды в Москве закрыли для купания еще один пляж