В Сокольниках пройдет Пикник с «Чистой Уверенностью»

17 августа 2019 года в парке «Сокольники» пройдет открытая школа псориаза. На мероприятии в формате субботнего пикника в комфортной и располагающей обстановке любой желающий сможет не только отлично отдохнуть, но и с пользой провести время за общением с заслуженными медицинскими экспертами.

Центром мероприятия станет лекторий, где перед гостями Пикника выступят:

• дерматовенеролог, проф. Лариса Сергеевна Круглова, зав. кафедрой дерматовенерологии и косметологии ФГБУ ДПО «Центральной Государственной Медицинской Академии» Управления делами Президента РФ

• психолог, проф. Марина Антиповна Самушия, старший научный сотрудник ФГБНУ Научный центр психического здоровья

• врач-диетолог, к.м.н. Татьяна Николаевна Солнцева, терапевт ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

Речь в лектории пойдет о том, как следить за состоянием своего здоровья и заботиться о себе, о том, как правильное питание и вовремя подобранное лечение могут помочь справиться с самыми сложными заболеваниями, а также о важности психологического благополучия. Ведь физические недомогания могут порой стать причиной не менее тяжелых эмоциональных проблем: один из ярких тому примеров – такое социально значимое заболевание, как псориаз.

Помимо увлекательных лекций посетителей Пикника ждут разнообразные развлечения – мастер-класс стилиста, мастер-класс по оригами, возможность отправить открытку в любую точку мира и получить фото на память.

Информационно-просветительский проект «Чистая Уверенность», созданный с целью повышения осведомленности общества о псориазе, реализуется при поддержке Всероссийского Союза Пациентов. «Одна из проблем сегодня – это стигматизация хронических заболеваний. Многие просто не знают природы болезней, как в случае с псориазом, – он ведь не заразен. Поэтому значимость информационно-просветительских мероприятий нельзя недооценивать. И для общества в целом, и для людей, которые с этой болезнью живут», – говорит Полина Пчельникова, координатор проектов Всероссийского Союза Пациентов.

Пикник «Чистая Уверенность» пройдет 17 августа с 13.00 до 20.00 в парке «Сокольники» на Кинополяне (Сокольнический вал 1с1).