Триумф в Космосе и на компьютерной арене

Самые продвинутые в мире юные программисты живут в России. Это доказали 4 школьника из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, завоевав четыре «золота» на международной олимпиаде по информатике. Благодаря их победе сборная России заняла первое место в неофициальном медальном зачете. Медали высшей пробы - у выпускника школы-интерната имени А.Н. Колмогорова МГУ имени М.В. Ломоносова Владимира Романова и Егора Лифаря из школы «Интеллектуал», который только перешел в десятый класс. Для обоих ребят это третья поездка на международную олимпиаду. Владимир Романов три года подряд завоевывает «золото», а Егор Лифарь ранее дважды получал «серебро».

Международная олимпиада юных программистов проходила в Баку. Почти на неделю огромный стадион в столице Азербайджана превратился в арену для состязаний в сфере информационный технологий. В них приняли участие более 300 школьников из 87 стран мира.

Москвичи попали в сборную страны, одержав победу на всероссийской олимпиаде и пройдя отбор на учебно-тренировочных сборах.

«Благодаря системе отбора талантов, которая действует в Москве, мы смогли рано найти таких одаренных школьников, как Владимир и Егор. И такой ранний старт привел к успехам на международной арене. Плюс большой труд ребят по подготовке к соревнованиям», - подчеркнула зав.кафедрой информатики СУНЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, тренер сборной Москвы по информатике Елена Андреева.

Международная олимпиада состояла из двух туров. В каждом из них участникам нужно было решить и запрограммировать по три алгоритмические задачи. На выполнение заданий отводилось пять часов.

«Все участники нашей сборной очень сильные и смогли себя реализовать. Этот успех - свидетельство того, что наше образование в области программирования - одно из лучших. Мало где в мире в школах проходят курс программирования, и национальные олимпиады по информатике есть не везде. А у нас все это организовано на высоком уровне и вызывает восхищение у коллег из разных стран», - рассказала Елена Андреева.

Востребованных ИТ-специалистов в Москве готовят со школьной скамьи. Успех Егора Лифаря тому пример. Несмотря на свой юный возраст, он уже громко заявил о себе в сфере информационных технологий. По словам Елены Андреевой, Егор – уникальный школьник, впервые вошел в состав сборной России еще в седьмом классе. Сейчас он проходит стажировку в компании «Яндекс».

Совсем скоро такие возможности появятся и у других столичных старшеклассников. С сентября в школах в рамках нового проекта предпрофессионального образования откроют ИТ-классы. Акцент в них будет сделан на информатику, математику, физику. Вузы и ИТ-компании – партнёры проекта помогут учителям и школьникам в освоении материалов по программированию, информационной безопасности, моделированию и прототипированию, робототехнике, большим данным, технологиям связи. Ребят также ждут увлекательные хакатоны, экскурсии и стажировки в ведущих отечественных ИТ-компаниях.

А в Венгрии юные любители астрономии из 47 стран мира выясняли, кто из них лучше знает науку о Вселенной. На международной олимпиаде по астрономии и астрофизике Россию представляли две команды. В составе основной сборной выпускник лицея «Вторая школа» Дмитрий Царев завоевал «золото», а выпускница образовательного комплекса «Воробьевы горы» Александра Волкова - «серебро». В гостевой команде от Москвы выступал ученик лицея «Вторая школа» Руслан Сапаев, получивший серебряную медаль. Для него участие в олимпиаде стало подготовкой к будущим победам.

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Олимпиада состояла из четырех испытаний. В теоретическом туре ребята отвечали на задания из разных областей астрономии и астрофизики, в практическом анализировали данные, полученные профессиональными астрономами. Наблюдательный тур включал задачи, касающиеся наблюдения за небом, распознавания звезд, созвездий и туманностей. А в командном туре школьники искали ответы на теоретические и практические вопросы.

У московских школьников уже стало традицией успешно выступать на международной арене. В этом году на олимпиадах по информатике, физике, математике, биологии, химии, географии, астрономии и астрофизике они завоевали 18 медалей: 13 золотых и 5 серебряных. Особенно отличился выпускник школы № 1589 Алексей Шишкин. На международных олимпиадах физике и химии он завоевал два «золота».