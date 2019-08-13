Кто и зачем хочет оградить «Яму» на Хохловской площади

Обнести «Яму» на Хохловской площади трехметровым забором к Дню города якобы планирует Департамент культуры Москвы. Сделать это хотят для того, чтобы избежать там массового распития спиртных напитков и драк. Осталось выбрать только дизайн для забора: праздничный, вертикальное озеленение или в стиле «научной фантастики». Такие сообщения появились в СМИ, однако в самом ведомстве информацию не подтверждают.

Стоит напомнить, что в начале лета место облюбовала молодежь. Большими компаниями стали приходить в амфитеатр на Хохловской площади, чтобы развлекаться. Однако пьянки до утра не нравились местным жителям и активистам движения «Лев против». По пятницам и субботам приходил и лидер движения Михаил Лазутин, который выступает против курения и распития алкоголя в общественных местах. Общение Лазутина с молодежью, как правило, завершалось драками и вызовом наряда полиции.

После многочисленных инцидентов за контроль общественного порядка выступала и прокуратура Москвы, однако она не имеет отношения к планируемому забору вокруг «Ямы» ко Дню города.

- Обеспечение общественного порядка в городе безусловно первостепенная задача всех правоохранителей. Однако уточняем, что установка ограждений, расстановка дислокации нарядов полиции и привлечение для охраны объектов сотрудников ЧОП не относится к компетенции прокуратуры, - прокомментировали «Комсомольской правде» в прокуратуре Москвы.

Также в надзорных органах объяснили, что по фактам нарушения общественного порядка, Басманная межрайонная прокуратура вносила представление начальнику ОВД о необходимости активизации работы полиции по пресечению противоправных действий в амфитеатре на Хохловской площади — оно было рассмотрено и удовлетворено.

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