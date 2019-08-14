Москва создает лучшую сеть общественного транспорта в мире

Развитию общественного транспорта Москва за последние годы отдает безусловный приоритет. Для того чтобы мотивировать москвичей и жителей Подмосковья изменить свои «транспортные привычки», в столице формируется масштабная сеть общественного транспорта. В ней объединены метро, пригородные электрички и наземный транспорт.

Одним из главных проектов развития города стала программа строительства метрополитена. Пассажиры уже активно пользуются Московским центральным кольцом (МЦК). А ведь когда-то дорога годами стояла заброшенной. Теперь МЦК доказало свою эффективность и востребованность.

Среди транспортных приоритетов сегодня - открытие новых станций подземки все дальше от центральных районов, создание Московских центральных диаметров (МЦД) и Большой кольцевой линии (БКЛ).

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО МЕТРО ИДЕТ

В августе впервые в истории московского метростроения одновременно завершилась проходка сразу двух тоннелей на БКЛ. Такого в столице еще не было!

- Большая кольцевая линия дает большие возможности жителям, которые живут в шаговой доступности от будущих станций, для улучшения транспортной ситуации, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства станции «Улица Народного Ополчения». - Конечно, она обеспечит связки между разными районами, в которых не было раньше таких маршрутов метро. Но самое главное - она в целом изменит пассажиропотоки в системе метрополитена, сделает их более распределенными, снимет нагрузку с головных участков метро по всей Москве.

По его словам, после запуска БКЛ все москвичи, которые каждый день пользуются метро, почувствуют улучшения, разгрузку основных и Кольцевой линий подземки.

- И это, пожалуй, самая главная задача БКЛ, - отметил мэр. - Кроме того, кольцевая линия является центральным проектом создания мощного рельсового транспорта Москвы, включая и радиальные направления метро, и МЦК, и Московские центральные диаметры. Реализация этих проектов может действительно сделать московский общественный транспорт одним из самых лучших в мире. Такой шанс у нас сегодня есть, и мы должны его полностью реализовать.

Как подчеркнул Сергей Собянин, ввод новых станций метро облегчит жизнь всем москвичам. Уже действующие линии разгрузятся, и для десятков тысяч москвичей метро появится в шаговой доступности.

Одним из главных проектов развития города стала программа строительства метрополитена.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКОРОСТНАЯ ДОРОГА ЗАМКНЕТСЯ К 2023 ГОДУ

Сегодня строительство Большой кольцевой линии считается крупнейшим в мире проектом в области метростроения. На этом маршруте длиной 70 километров разместятся 31 станция, 32 пересадки на станции метро, железную дорогу, МЦК и МЦД, а также два электродепо.

К 2023 году Большая кольцевая линия замкнется, а уже сейчас ее строительство завершено на 60 процентов. К примеру, на одной из сложнейших станций северо-восточного участка - «Шереметьевской» - выполнено переустройство инженерных сетей. Здесь идут проходка тоннелей станционного комплекса, а также строительство эскалаторного тоннеля и устройство основных конструкций. Одновременно на станции «Марьина Роща» проводится подготовка к созданию пересадочного узда на строящуюся станцию «Шереметьевская».

На юго-западном отрезке БКЛ завершена проходка правого перегонного тоннеля между станциями метро «Аминьевское шоссе» и «Мичуринский проспект», на которой будет создан транспортно-пересадочный узел.

А на станции «Авиамоторная» началась отделка платформы. При этом используются современные материалы. Путевые стены - из нержавеющей стали, пол - из натурального камня, а потолок - из алюминия.

Около действующей станции БКЛ «Савеловская» началось благоустройство на пяти соседних улицах - Нижней Масловке, Бутырской, Вятской, Раздельной и 2-й Квесисской. Такие же работы возле строящихся станций нового кольца «Авиамоторная» и «Лефортово» планируют завершить до конца года. На остальных участках также продолжается создание лучшей сети общественного транспорта в мире.

ПЕРЕСАДОК И МАРШРУТОВ СТАНЕТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

БКЛ может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире, обогнав нынешнего лидера - вторую кольцевую линию пекинского метро (57 километров). В будущем к БКЛ можно будет подключить новые радиусы. Например, Рублево-Архангельскую линию («Улица Народного Ополчения»), Коммунарскую линию (на «Улице Новаторов») и будущую линию в Бирюлеве и Щербинке (на «Кленовом бульваре»). Программа удвоения метрополитена в Москве уже выполнена на 65 процентов.

Со станций БКЛ можно сделать 19 пересадок на другие линии подземки, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, пять пересадок на МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск, а также 11 пересадок на железнодорожные станции. А крупнейшими транспортно-пересадочными узлами Большой кольцевой линии станут «Деловой центр», «Савеловская», «Нижегородская», «Улица Новаторов». Кстати, в вагонах метро при остановке на некоторых станциях, например, на «Беговой», уже сейчас сообщают о том, что скоро здесь откроются пересадки на железнодорожные станции, то есть на МЦД. Интеграция разных видов транспорта становится главной задачей для общественного транспорта столицы.

В ПАРИЖЕ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ СУЩЕСТВЕННО НИЖЕ

Темпы развития метро в Москве и в целом общественного транспорта высоко оценивают иностранные коллеги и специалисты.

- Сейчас по строительству метро, количеству вводимых станций, новых транспортно-пересадочных узлов российской столице нет равных, - считает Морис Леруа, урбанист, экс-министр по вопросам городского развития «Большого Парижа». - «Большая Москва» по темпам развития обогнала «Большой Париж». Москва меняется, и это видно невооруженным глазом. Достаточно пройтись по городу. Российская столица развивается, ведется масштабная стройка. Удивительно, сколько проектов в Москве реализуется одновременно, улучшается качество жизни людей.

К этому мнению присоединились и участники прошедшего в июле в парке «Зарядье» Московского урбанистического форума.

- Правительство Москвы расширяет сеть метро и железных дорог огромными темпами, - сказал Тадао Камеи, президент и генеральный директор компании Nikken Sekkei. - Это происходит действительно очень быстро. Я думаю, что российская столица в дальнейшем сильно изменится. Метрополитен позволяет развивать многофункциональность районов, уменьшить количество пробок на дорогах и сократить время в пути. Это очень важно.