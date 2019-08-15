Погода в Москве 15 - 20 августа: В выходные дожди, а потом жара под +30 градусов

Лето 2019 москвичей погодой скорее удивляет, чем радует. Хотя, если взять сухие цифры, все практически идеально: средняя температура с начала июня соответствует климатическим нормам. Но статистика как всегда лукава - просто июнь был очень тёплым, июль же и начало августа, наоборот, не по-летнему зябкие. Первые две недели августа выдались аж на 5 градусов прохладнее, чем обычно.Сейчас погода вроде бы наладилась. Тепло, солнце светит. Но в прогнозе Гидрометцентра России на 15 - 20 августа - новые резкие перемены в погоде.

В четверг, 15 августа, греемся на солнце и наслаждаемся теплом. Днём +25…+26 градусов. Правда, местами возможны короткие дожди.

В пятницу и субботу, 16 и 17 августа, - совсем другая картина. Пасмурно, с дождями, и не теплее +21…+22 градусов.

В воскресенье, 18 августа, облачно, с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Днем +22.

В понедельник, 19 августа, потеплеет до +25 градусов. А во вторник, 20 августа, ожидается 29-градусная жара.