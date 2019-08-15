На Сокольнической линии на неделю закроют девять станций метро

С 18 по 24 августа включительно, то есть на неделю, для пассажиров закроют 9 станций Сокольнической линии - «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Поезда на красной ветке будут ходить только на участке между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Университет».

Неудобства придется терпеть из-за строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). За это время метростроевцы проложат под станцией «Проспект Вернадского» правый перегонный тоннель, который пройдет по внешней стороне подземного кольца. На новом участке БКЛ разместятся три станции - «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Две из них будут пересадочными на Солнцевскую и Сокольническую линии метро.

АВТОБУСОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

На неделю между закрытыми станциями запустят более 180 бесплатных автобусов. Маршрут КМ1 пройдет от станции метро «Университет» до «Саларьево», КМ2 - между «Саларьево» и «Коммунаркой». Автобусы будут курсировать с остановками у всех станций закрытого участка с 5.10 утра до 2.00 ночи. Интервалы движения автобусов КМ1 - менее 1 минуты, КМ2 - каждые 2 минуты.

Помимо этого, добавят автобусов и на обычных городских маршрутах до других станций метро (здесь за проезд нужно платить, как обычно):

- № т34 - от метро «Юго-Западная» и «Проспект Вернадского» к станциям «Университет», «Ломоносовский проспект» и «Киевская»;

- № 144 (экспресс) - от метро «Тропарево» к метро «Теплый Стан», а также до метро «Китай-город» по Ленинскому проспекту - через МЦК Площадь Гагарина, метро «Октябрьская», «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд» и «Лубянка»;

- № 246 - от метро «Проспект Вернадского» к метро «Калужская»;

- № 261 - от метро «Юго-Западная» к метро «Озерная» и «Беляево»;

- № 715 - от метро «Проспект Вернадского» к метро «Раменки»;

- № 878 - из города Московский к метро «Теплый Стан»;

- № 881 - из города Московский к метро «Рассказовка»;

- № 882 - от метро «Коммунарка» к метро «Теплый Стан»;

- № 950 - от платформы Кокошкино, станции Толстопальцево, деревни Изварино, ЖК «Внуково 2016, 2017» к метро «Рассказовка».

При этом в метрополитене просят пассажиров по возможности пользоваться также Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и действующими маршрутами наземки.

Чтобы пассажирам не пришлось долго искать остановки нужных автобусов, каждый день на станциях «Парк культуры», «Спортивная» и «Университет», а также около закрытых станций Сокольнической линии будут работать инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). На станциях метро вывесят плакаты с информацией о временном закрытии участка линии. Кроме того, на эскалаторах и в поездах будут транслировать аудиообъявления.

По обычному расписанию Сокольническая линия начнет работать в воскресенье, 25 августа, с открытием метро.

УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ В ЧЕТЫРЕХ ОКРУГАХ

С 18 по 24 августа закроют не только метро, но некоторые улицы и шоссе в четырех соседних со стройкой округах. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское ограничат движение машин и дадут «зеленый свет» общественному транспорту.

Для бесплатных автобусов к закрытым станциям метро и маршрутов наземки Московской области вдоль трасс откроют временные выделенные полосы с обособленными участками по таким адресам:

- проспект Вернадского;

- Ленинский проспект - от проспекта Вернадского до МКАДа;

- Киевское шоссе - от МКАДа до ул. Родниковая;

- Проектируемый проезд № 907 - от съезда с ул. Родниковая до Проектируемого проезда № 905;

- Проектируемый проезд № 905 - от Проектируемого проезда № 907 до Киевского шоссе;

- автодорога Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе - от Проектируемого проезда № 907 до Калужского шоссе и от разворота до остановки «Столбово».

При этом для водителей такси проезд по выделенкам в этих районах закроют.

КУДА НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ЗАЕЗЖАТЬ НА МАШИНЕ

С 18 по 24 августа автомобили не смогут проехать на таких участках:

- проезд с ул. Родниковой в сторону МКАДа и метро «Саларьево»;

- транзит по Проектируемому проезду № 905 в сторону Киевского шоссе;

- съезд с Киевского шоссе при движении в область в сторону метро «Саларьево»;

- разворот на Киевское шоссе в сторону области через ул. Родниковая;

- транзит по безымянному проезду в районе метро «Саларьево» от д. Саларьево в сторону Проектируемого проезда № 907;

- клеверные съезды на развязке МКАДа с Киевским шоссе и Ленинским проспектом;

- направленные съезды с внешней и внутренней сторон МКАДа на Киевское шоссе в область;

- проезд на Ленинский проспект и Вернадского проспект через ул. Рузскую;

- проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского;

- выезд с Проектируемого проезда № 5504 на Ленинский проспект;

- съезды с Ленинского проспекта на ул. Островитянова;

- поворот с проспекта Вернадского на ул. Тропаревская;

- разворот на проспекте Вернадского на пересечении с ул. Тропаревская, при движении в область;

- выезд с ул. Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области;

- правый поворот с проспекта Вернадского на ул. Коштоянца;

- правый поворот с проспекта Вернадского на ул. Лобачевского при движении в центр;

- разворот на проспекте Вернадского в районе д. 59;

- правый поворот с проспекта Вернадского при движении в центр на ул. Удальцова;

- левый поворот с дублера проспекта Вернадского на ул. Строителей;

- правый поворот с ул. Строителей на дублер проспекта Вернадского;

- проезд по дублеру Ломоносовского проспекта от улицы Лебедева до проспекта Вернадского при движении в направлении проспекта Вернадского;

- правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект, при движении в центр;

- выезд с ул. Косыгина на проспект Вернадского в сторону области;

- разворот на ул. Косыгина у д. 23 при движении в сторону проспекта Вернадского

- съезды с проспекта Вернадского на ул. Косыгина;

- выезды с территории ТЦ «Саларис» на Проектируемый проезд № 905;

- съезды с Киевского ш. к бизнес-центру «Румянцево» около АЗС «Татнефть»;

- въезды/выезды на проспект Вернадского с соседней территории в районе домов 127, 86Д, 86 стр. 1, 87/48, 14А, 12, корп. 4;

- съезды с основного хода на дублер проспекта Вернадского в районе д. 8А, ул. Марии Ульяновой, при движении в область;

- выезды на проспект Вернадского с соседней территории в районе домов 123, 111;

- проезды к соседней территории в районе ст. м. «Университет» (д. 23А, стр. 1);

- съезд с основного хода Ленинского проспекта на Теплостанский проезд при движении в центр;

- повороты на Теплостанский проезд с улицы Академика Варги;

- развороты на ул. Островитянова при движении в сторону ул. Профсоюзной;

- по дублеру Киевского шоссе в районе вл. 2 и транспортной развязки с МКАДом;

- по ул. Покрышкина на участке от ул. Рузская до проспекта Вернадского;

- по дублеру проспекта Вернадского от ул. Строителей до Ломоносовского проспекта в сторону центра;

- на съездах с проспекта Вернадского на ул. Косыгина;

- съезды с ул. Адмирала Корнилова на Киевское шоссе в центр и область.

СТОЯНКА И ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА

Машинам нельзя будет останавливаться и припарковываться на таких улицах:

- в Проектируемом проезде № 905;

- ул. 26-ти Бакинских Комиссаров;

- ул. Косыгина;

- в Проектируемом проезде № 5504 в районе пересечения с Ленинским проспектом.

Кроме того, одностороннее движение запустят на таких участках:

- в проезде от проспекта Вернадского до ул. Семенова Тян-Шанского;

- в проезде от проспекта Вернадского до ул. Рузская.

ЧТО ДАЕТ НОВЫЙ УЧАСТОК

Юго-западный отрезок Большой кольцевой линии поможет быстрее ездить по городу 200 тысячам жителей районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Во время поездок по столице они смогут сэкономить в пути 10 - 15 минут.

Пассажиры смогут пересаживаться на другие линии, не заезжая на центральные станции и загруженные пересадочные узлы. А еще москвичам станет немного легче дышать, поскольку меньше автомобилей будет выезжать на Аминьевское шоссе, улицу Удальцова, Мичуринский проспект и проспект Вернадского.