28 парков в Москве, где можно бесплатно поиграть в футбол, баскетбол и волейбол
Этим летом бесплатные площадки для командного спорта открыли в 28 парках Москвы. У Борисовских прудов – футбольное поле площадью 4500 квадратных метров, в Бабушкинском парке - две площадки для игры в панну (вид уличного футбола). Любителям пляжного футбола и волейбола – в парк «Фили». И это только несколько примеров.
Фили
Песчаные площадки для игр расположены на берегу Москвы-реки рядом с двумя понтонными бассейнами. Здесь же есть площадки для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. В парке можно записаться на групповые занятия по баскетболу и мини-футболу.
Борисовские пруды
Новенькое футбольное поле площадью более 4500 квадратных метров открыли в парке «Борисовские пруды». На поле искусственный газон с резиновой крошкой, есть подсветка, чтобы мяч не вылетел за пределы. Здесь же еще 13 площадок для игры в баскетбол и волейбол.
Парк Горького
Здесь можно поиграть в футбол, стритбол. Площадка для классического баскетбола находится рядом с Пушкинской набережной. Для удобства игроков там создали центр с душем и шкафчиками для одежды (услуги платные).
Бабушкинский парк
Две площадки, каждая по 100 квадратных метров. Они предназначены для игры панна. Участвуют всего два игрока. Что нужно делать? Все, что и сборной России - забивать голы.
КОНКРЕТНО
Парки с бесплатными площадками для игр с мячом:
— Воронцовский парк: две волейбольные площадки и одна универсальная;
— парк «Садовники»: волейбольная площадка, площадка для пляжного волейбола и универсальная площадка;
— Лианозовский парк: волейбольная и баскетбольные площадки;
— парк 50-летия Октября: баскетбольная и волейбольная площадки;
— парк «Ангарские пруды»: баскетбольная и волейбольная площадки;
— парк «Красная Пресня»: поля для футбола, площадка для волейбола и баскетбола;
— парк «Кузьминки»: площадка для пляжного волейбола, площадка для классического волейбола;
— парк Олимпийской деревни: баскетбольная и волейбольная площадки;
— парк Победы на Поклонной горе: две универсальные площадки;
— парк «Ходынское поле»: площадки для баскетбола и для мини-футбола;
— усадьба Алтуфьево: две волейбольные площадки;
— этнографическая деревня «Бибирево»: площадка для мини-футбола, баскетбольная площадка;
— зона отдыха «Борисовские пруды»: универсальная спортивная площадка;
— Гончаровский парк: волейбольная площадка;
— зона отдыха «Терлецкая дубрава»: универсальная площадка для пляжных игр с мячом;
— Перовский парк: площадка для пляжного волейбола;
— сад имени Баумана: волейбольная площадка;
— Бабушкинский парк: две площадки для игры в панна-футбол;
— парк «Фили»: волейбольная площадка, три универсальных площадки, две площадки для пляжного волейбола и одна для пляжного футбола;
— парк «Северное Тушино»: две универсальных площадки для футбола и баскетбола, две площадки для пляжного волейбола, площадка для классического волейбола;
— зона отдыха «Левобережный»: три площадки для пляжного волейбола и одна для пляжного футбола;
— парк «Борисовские пруды»: футбольное поле и площадка для пляжного волейбола, четыре универсальные, две волейбольные и четыре баскетбольные площадки;
— Измайловский парк: по две площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола;
— парк у прудов «Радуга»: волейбольная площадка, две универсальные площадки, футбольное поле;
— Парк Горького: футбольное поле и площадка для стритбола, баскетбольная площадка;
— ландшафтный парк «Митино»: универсальная площадка, площадка для пляжного и волейбола, поле для мини-футбола, площадка для стритбола;
— сквер по Олонецкому проезду: площадки для классического и пляжного волейбола, площадка для мини-футбола, баскетбольная площадка;
— парк у Джамгаровского пруда: площадка для мини-футбола, одна площадка для классического и одна для пляжного волейбола.
ИСТОЧНИК KP.RU