2019-08-16T14:14:19+03:00
Общество

28 парков в Москве, где можно бесплатно поиграть в футбол, баскетбол и волейбол

Рассказываем на какие площадки нужно идти командами
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Футбольные площадки открыли в 28 парках МосквыФутбольные площадки открыли в 28 парках МосквыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим летом бесплатные площадки для командного спорта открыли в 28 парках Москвы. У Борисовских прудов – футбольное поле площадью 4500 квадратных метров, в Бабушкинском парке - две площадки для игры в панну (вид уличного футбола). Любителям пляжного футбола и волейбола – в парк «Фили». И это только несколько примеров.

Фили

Песчаные площадки для игр расположены на берегу Москвы-реки рядом с двумя понтонными бассейнами. Здесь же есть площадки для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. В парке можно записаться на групповые занятия по баскетболу и мини-футболу.

Борисовские пруды

Новенькое футбольное поле площадью более 4500 квадратных метров открыли в парке «Борисовские пруды». На поле искусственный газон с резиновой крошкой, есть подсветка, чтобы мяч не вылетел за пределы. Здесь же еще 13 площадок для игры в баскетбол и волейбол.

Парк Горького

Здесь можно поиграть в футбол, стритбол. Площадка для классического баскетбола находится рядом с Пушкинской набережной. Для удобства игроков там создали центр с душем и шкафчиками для одежды (услуги платные).

Бабушкинский парк

Две площадки, каждая по 100 квадратных метров. Они предназначены для игры панна. Участвуют всего два игрока. Что нужно делать? Все, что и сборной России - забивать голы.

КОНКРЕТНО

Парки с бесплатными площадками для игр с мячом:

— Воронцовский парк: две волейбольные площадки и одна универсальная;

— парк «Садовники»: волейбольная площадка, площадка для пляжного волейбола и универсальная площадка;

— Лианозовский парк: волейбольная и баскетбольные площадки;

— парк 50-летия Октября: баскетбольная и волейбольная площадки;

— парк «Ангарские пруды»: баскетбольная и волейбольная площадки;

— парк «Красная Пресня»: поля для футбола, площадка для волейбола и баскетбола;

— парк «Кузьминки»: площадка для пляжного волейбола, площадка для классического волейбола;

— парк Олимпийской деревни: баскетбольная и волейбольная площадки;

— парк Победы на Поклонной горе: две универсальные площадки;

— парк «Ходынское поле»: площадки для баскетбола и для мини-футбола;

— усадьба Алтуфьево: две волейбольные площадки;

— этнографическая деревня «Бибирево»: площадка для мини-футбола, баскетбольная площадка;

— зона отдыха «Борисовские пруды»: универсальная спортивная площадка;

— Гончаровский парк: волейбольная площадка;

— зона отдыха «Терлецкая дубрава»: универсальная площадка для пляжных игр с мячом;

— Перовский парк: площадка для пляжного волейбола;

— сад имени Баумана: волейбольная площадка;

— Бабушкинский парк: две площадки для игры в панна-футбол;

— парк «Фили»: волейбольная площадка, три универсальных площадки, две площадки для пляжного волейбола и одна для пляжного футбола;

— парк «Северное Тушино»: две универсальных площадки для футбола и баскетбола, две площадки для пляжного волейбола, площадка для классического волейбола;

— зона отдыха «Левобережный»: три площадки для пляжного волейбола и одна для пляжного футбола;

— парк «Борисовские пруды»: футбольное поле и площадка для пляжного волейбола, четыре универсальные, две волейбольные и четыре баскетбольные площадки;

— Измайловский парк: по две площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола;

— парк у прудов «Радуга»: волейбольная площадка, две универсальные площадки, футбольное поле;

— Парк Горького: футбольное поле и площадка для стритбола, баскетбольная площадка;

— ландшафтный парк «Митино»: универсальная площадка, площадка для пляжного и волейбола, поле для мини-футбола, площадка для стритбола;

— сквер по Олонецкому проезду: площадки для классического и пляжного волейбола, площадка для мини-футбола, баскетбольная площадка;

— парк у Джамгаровского пруда: площадка для мини-футбола, одна площадка для классического и одна для пляжного волейбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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